Apple – Epic Games Davasında Önemli Karar!

Fortnite’ın, Apps Store’dan kaldırılmasıyla fitili ateşlenen Epic Games – Apple davasında çok önemli bir karar alındı.

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan büyük çekişmede, oyun içi ödeme sistemlerinde Apple’ın aldığı yüksek ödeme ücretlerini azaltmak amacıyla Epic Games, oyun içerisine kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Daha ucuz ücretlerle ödeme yapma imkanı sunan Epic Games’in bu hamlesi üzerine Fortnite, Apps Store’dan kaldırılmıştı.

Federal yargıç Cuma günü Apple’a sıkı bir şekilde kontrol edilen App Store’u açmasını ve insanlardan genellikle uygulama satın alımlarında %30 komisyon alan Apple’ın kendi işlemleri dışındaki satın alımlarda diğer ödeme yöntemlerini kullanmasına izin vermesine hükmetti. ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers’ın kararı, eleştirmenlerin “Apple vergisi” dediği Apple komisyonunu içeren sisteme karşı şimdiye kadarki en önemli karar. Teknoloji devini iPhone ve iPad’lerdeki uygulamalar için tüm iş modelini yenilemeye zorlayabilir. Bununla birlikte yargıç, Epic’in umduğu gibi Apple’ı kendi ödeme işlemcisindeki %30 komisyonunu düşürmeye zorlamadı. Bunun yerine, müşterilerin daha fazla ödeme yöntemi seçeneğine sahip olması gerektiğini söyledi. Gonzalez Rogers, Apple’ın tüketicilerin diğer ödeme yöntemlerine erişimini engelleyerek yasaları ihlal ettiğini açıkladı. Apple’ın politikalarının “tüketicilerden kritik bilgileri gizlediğini ve yasa dışı bir şekilde tüketici seçimini engellediğini” yazdı. Teknoloji devinin “yeni başlayan antitröst ihlalleri” dediği şeyin yanı sıra, Apple’ın 90 gün içinde değişiklik yapmasını emretti.

Ayrıca Gonzalez Rogers, Epic’e geçen yıl App Store politikalarını ihlal ettiği için Apple’a 3,6 milyon dolar ödemesini emretti. Epic, Fortnite içinde kendi ödeme yöntemini tanıtmıştı. Apple, Fortnite’ı Apps Store’dan kaldırarak yasal savaşı başlattı.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney , “Bugünün kararı geliştiriciler veya tüketiciler için bir kazanç değil” diye Tweet attı ve şirketinin “uygulama içi ödeme yöntemleri ve uygulama mağazaları arasında adil rekabet” için savaştığını ekledi.

İlginizi çekebilir: Apple, İki Eski Mercedes Mühendisini İşe Aldı!

Apple, kararın büyük ölçüde şirketin lehine olduğunu söyledi.

Bir açıklamada Apple, Gonzalez Rogers’ın 185 sayfalık kararının bir kısmına el koydu. Dijital mobil oyun işlemleri olması durumunda “ilgili pazar” ilan etmişti. Ve bu pazarda, diğer birçok rakip göz önüne alındığında, Apple’ın tekel gücüne sahip olmadığı sonucuna vararak, “başarı yasadışı değildir” dedi.

Bir Apple sözcüsü, “Apple, iş yaptığımız her segmentte zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve müşterilerimizin ve geliştiricilerin, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dünyanın en iyileri olduğu için bizi tercih ettiğine inanıyoruz” dedi.

Bir Epic sözcüsü, şirketin karara itiraz ettiğini söyledi. Apple, “tüm yasal seçenekleri değerlendirdiğini” söyledi.

Kaynak: NPR