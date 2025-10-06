Yeni Apple CEO’su kim olacak? sorusu teknoloji dünyasında uzun süredir merak ediliyordu. 2011 yılından bu yana şirketin tepe koltuğunda oturan Tim Cook, görev süresinin sonuna yaklaşırken olası halefi hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg editörü Mark Gurman’ın paylaştığı son rapora göre, Apple’ın yeni patronu koltuğa en yakın isim belli oldu. İşte bir sonraki Apple CEO’su!

Yeni Apple CEO’su adayı: John Ternus

Mark Gurman’ın Power On bülteninde aktardığı bilgilere göre John Ternus, Yeni Apple CEO’su olmak için en güçlü aday konumunda. Hâlihazırda Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ternus, Apple’ın en önemli ürünlerinde imzası bulunan deneyimli bir yönetici.

Ternus, 2001 yılında Apple’a katıldı ve yıllar içinde AirPods, Apple Watch, Mac, iPad ve iPhone gibi markanın sembol haline gelen ürünlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynadı. Son olarak 2025’te tanıtılan iPhone Air modelinin donanım tasarımında da kilit bir görev üstlendiği biliniyor.

John Ternus kimdir?

Şu anda 75 yaşında olan John Ternus, makine mühendisliği eğitimi almış bir isim. Bu teknik geçmişi sayesinde Apple ürünlerini sadece sahnede tanıtan değil, aynı zamanda onların nasıl çalıştığını derinlemesine bilen bir lider olarak tanımlanıyor. Şirket içinde saygı gören, mütevazı ve ekip çalışmasına önem veren kişiliğiyle biliniyor.

Apple içinde ve kamuoyunda oldukça sevilen Ternus’un, hem teknik birikimi hem de ekip yönetimindeki başarısıyla CEO koltuğuna geçmeye en uygun aday olduğu düşünülüyor. Gurman’a göre Apple yönetimi de Ternus’un bu göreve geçişine sıcak bakıyor.

Tim Cook sonrasında Apple ne yapacak?

Tim Cook, 1998 yılında Apple’a katılmış ve 2011’de Steve Jobs’un ardından CEO olmuştu. Görev süresi boyunca şirketin piyasa değerini 337 milyar dolardan 3,8 trilyon dolara çıkararak tarihe geçti. Apple’ın bugünkü konumuna ulaşmasında, Cook’un operasyonel mükemmeliyet ve küresel tedarik zinciri yönetimi becerileri büyük rol oynadı.

İlginizi Çekebilir: Onun babası Apple’ın da babası! İşte Steve Jobs’un kızı!

Ancak Cook’un ilerleyen yaşına rağmen yakın zamanda görevi bırakması beklenmiyor. Şirket içi kaynaklara göre Cook, önümüzdeki birkaç yıl daha Apple’ın başında kalabilir. Yine de Apple’ın uzun vadeli planlaması kapsamında Yeni Apple CEO’su için hazırlıkların başladığı açıkça görülüyor.

Tim Cook sonrası dönemde Apple’ın stratejisinin nasıl şekilleneceği, özellikle yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda şirketin yönünü belirleyecek. John Ternus’un teknik uzmanlığı ve ürün geliştirme odaklı yaklaşımı, Apple’ın gelecekte de inovasyon liderliğini sürdürmesini sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Yeni Apple CEO’su olarak John Ternus, Tim Cook’un yerini doldurabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.