Teknoloji dünyası son günlerde Apple hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Şirketin tepesindeki yönetim değişikliği ihtimali, Türkiye’deki kullanıcılar dahil global ölçekte büyük merak uyandırmış durumda. Peki Apple gerçekten yeni bir CEO dönemine mi hazırlanıyor? Tim Cook hakkında konuşulan bu haberlerin aslı ne? Sektör devinin geleceğini şekillendirecek bu süreç nereye doğru gidiyor?

Apple CEO’su Tim Cook değişecek iddiası doğru mu?

Apple cephesinde son haftalarda gündeme gelen söylentiler, şirketin çok yakın bir dönemde CEO değişikliğine gidebileceğini öne sürüyor. Özellikle bazı finans odaklı raporlarda, şirket yönetiminin gelecek yılın başlarında bir duyuru yapabileceği iddia edildi. Buna göre, eğer bir değişim olacaksa bunun Ocak sonunda açıklanması, ardından WWDC etkinliğine ve sonbahardaki iPhone lansmanına kadar sürecin sorunsuz ilerlemesi hedefleniyor.

Tim Cook ise söylentilerin merkezinde yer alıyor. Ancak kulis bilgileri kadar, bu iddialara karşı çıkan güçlü sesler de mevcut. Bloomberg’in güvenilir haberci ismi Mark Gurman, yayımladığı son yorumlarda bu haberlerin “fazlasıyla erken” ve hatta “gerçeği yansıtmayan” iddialar olduğunu belirtti.

Gurman’a göre yönetim içinde Tim Cook’un yakın zamanda görevi bırakacağına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Hatta deneyimli gazeteci, Cook’un önümüzdeki yılın ortasına kadar görevden ayrılmasının kendisi açısından “şaşırtıcı” olacağını açıkça ifade etti.

Öte yandan, şirket içindeki en güçlü CEO adaylarından biri olarak görülen Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus’un adı, her yeni tartışmada öne çıkmaya devam ediyor. Apple ekibinin uzun yıllardır parçası olan Ternus, geçmişte iPhone, Mac ve iPad tarafında aldığı kararlarla şirket içinde saygın bir konuma sahip.

Yine de şirket açısından baktığımızda, mevcut CEO’nun 65 yaşına gelmiş olmasına rağmen enerjisi ve iş temposu dikkate alındığında, yakın dönemde bir değişim beklentisi pek gerçekçi görünmüyor. Türkiye’deki kullanıcılar için bu haberlerin önemi ise şirketin gelecek vizyonuyla doğrudan ilgili.

Çünkü yönetimdeki her olası değişim, fiyatlandırma stratejilerinden ürün planlamasına, hatta hizmet politikalarına kadar pek çok alanı etkileyebilir. Tim Cook döneminde Apple’ın finansal büyüme hızının rekor seviyelere çıkması, markanın liderlik değişimlerinde daha temkinli davranacağını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket yakın gelecekte bir CEO değişikliğine gider mi? Yeni yönetim, şirketin Apple ekosistemindeki yerini nasıl etkiler?