Apple, her yıl merakla beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) yeni nesil işletim sistemlerini ve yapay zeka hamlelerini sahneye çıkardı. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 ve tvOS 27 sürümlerinin duyurulduğu etkinlikte, en büyük payı şüphesiz tamamen yenilenen ve artık çok daha akıllı olan Siri AI ve Apple Intelligence aldı.

Yeni Nesil Apple Intelligence ve Tamamen Yeni Siri AI

Kullanıcı gizliliğini merkeze alan yepyeni bir mimariyle geliştirilen Apple Intelligence, sistem genelindeki tüm uygulamalara entegre oluyor. Bu gücü arkasına alan Siri AI, artık sadece basit komutları yerine getiren bir asistan olmaktan çıkıyor. Ekranınızdaki içeriği görebiliyor, kişisel bağlamınızı anlayarak uygulamalar arasında arama yapabiliyor ve karmaşık sorulara yanıt üretebilmek için doğrudan internetten güncel bilgileri çekebiliyor.

Ayrıca Apple, kullanıcıların geçmiş yapay zeka sohbetlerini tek bir yerden görebileceği özel bir Siri uygulamasını da duyurdu. Bu uygulama sayesinde tüm sohbet geçmişiniz, iCloud üzerinden sahip olduğunuz tüm Apple cihazları arasında şifreli ve gizli bir şekilde senkronize edilecek. Fotoğraflar tarafında ise Spatial Reframing özelliği ile çekilen fotoğrafların kompozisyonu sonradan yapay zekayla düzeltilebilirken, Image Playground ile son derece gerçekçi ve yüksek kaliteli yapay zeka görselleri üretilebilecek.

Güçlendirilen Ebeveyn Denetimleri ve Çocuk Güvenliği

Etkinliğin öne çıkan bir diğer önemli ayağı ise ailelere yönelik geliştirilen pratik araçlar oldu. Ebeveynler artık çocukları için sistem genelinde yaşa uygun korumaları tek bir dokunuşla aktif edebilecek. İletişim Güvenliği özellikleri sayesinde çocukların listelerine ekleyeceği her yeni kişi için ebeveyn onayı zorunlu tutulabilirken, uygunsuz veya şiddet içerikli paylaşımlara karşı otomatik müdahale sistemi devreye giriyor.

Yenilenen Ekran Süresi özellikleri de çocukların gelişim uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda Eğlence, Oyun ve Sosyal Medya kategorilerinde günlük süre sınırları belirlenmesini kolaylaştırıyor. Yeni tasarlanan arayüz sayesinde ebeveynler, çocuklarının hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini bir bakışta görebilecek.

Performans ve Tasarımda Devrimsel Artışlar

Yazılımların yeni sürümleri sadece yapay zekayla kalmıyor, arka planda ciddi performans iyileştirmeleri de getiriyor. Paylaşılan resmi verilere göre yeni güncellemelerle birlikte:

iPhone ve iPad uygulamaları yüzde 30’a kadar daha hızlı başlatılıyor.

Çekilen fotoğraflar galeriye yüzde 70’e kadar daha hızlı yükleniyor.

AirDrop aktarımları yüzde 80 daha hızlı gerçekleşiyor.

Harici sürücülerden iPad’e dosya aktarımı, Mac’teki Finder hızına ulaşarak 5 kata kadar hızlanıyor. https://hwp.com.tr/wp-content/uploads/2026/06/Apple-iOS-27-Liquid-Glass-slider-260608.mp4

Tasarım tarafında ise Ayarlar menüsüne eklenen yeni bir kaydırma çubuğu ile Liquid Glass arayüzü, ultra şeffaf ile tamamen renkli düzeyler arasında kişiselleştirilebiliyor. Uygulama simgeleri daha net hale getirilirken, Mac tarafında da kullanıcıların çok sevdiği klasik macOS araç çubuğu ve renkli kenar çubuğu simgeleri geri dönüyor.

Sonbaharda Gelecek Diğer Önemli Yenilikler