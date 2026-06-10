Krizdeki ABD çip devi Intel, US-Technikportal “The Information” aracılığıyla açıklanan habere göre Google’dan büyük bir AI çipi siparişi aldı. Google, 2028 yılı için daha than üç milyon Tensor işlemci (TPU) sipariş verdiğini bildirdi.

Sözleşmenin Detayları ve Teknik Arka Plan

Intel ve Google, yapay zekâ ve bulut bilişim altyapısı için çok yıllı stratejik iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Google, gelecek nesil yapay zeka ve bulut altyapılarında Intel’in Xeon işlemci platformlarını kullanmaya devam edecek.

Bu platformlar yalnızca Intel’in yeni nesil Xeon CPU’larını değil, aynı zamanda iki şirket tarafından ortak geliştirilecek özelleştirilmiş IPU (Infrastructure Processing Unit-Altyapı İşleme Birimi) çözümlerini de içerecek. Google, Intel ile birlikte geliştireceği özel IPU’lar sayesinde ağ yönetimi, depolama ve güvenlik gibi kritik altyapı görevlerini ana işlemcilerden bağımsız hale getirmeyi hedefliyor.

2022’den Beri IPU’lar Üzerinde Çalışıyorlar

Intel ve Google, 2022’den beri IPU’lar üzerinde birlikte çalışıyor. İlk özel IPU — kod adı Mount Evans — Google Cloud’un C3 örnekleri ile birlikte piyasaya sürüldi. Yeni anlaşma, veri merkezlerinde ana CPU’lerden ağ, depolama ve güvenlik işlevlerini devralayan programlanabilir hızlandırıcılar olan özel ASIC tabanlı IPU’ların ortak geliştirilmesini genişletecek.

Yeni ortaklık kapsamında Intel’in yeni nesil Xeon 6 işlemcileri, özel AI hızlandırıcıları (IPU) ve Google Cloud veri merkezleri birlikte optimize edilecek. Bu gelişme, özellikle AI inference (gerçek zamanlı yapay zekâ kullanımı) tarafında performans ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Intel’in Yapay Zeka Stratejisinde Yeni Dönem

Intel, veri merkezlerinde teknolojisinin kullanımını teşvik etmeye çalışırken, Google’ın yeni nesil Xeon işlemcilerini ve diğer çiplerini kullanma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Perşembe günü açıklanan birkaç yıllık anlaşmanın bir parçası olarak, arama motoru devi, Intel’in IPU’larını (altyapı işlem birimleri) özelleştirecek.

Şirketler finansal detayları veya satın alma taahhütlerini açıklamadı. Ancak bu anlaşma, Intel’in yapay zeka altyapısının geliştirilmesinden daha iyi faydalanma çabasının bir parçası. İki şirket, iş birliklerinin “yapay zeka sistem tasarımına daha dengeli bir yaklaşım sağlayacağını; bu yaklaşımın kullanım oranını artıracağını, karmaşıklığı azaltacağını ve daha verimli ölçeklenebilirlik sağlayacağını” belirtti.

Nvidia da Intel ile ÇipGeliştirme Prüfüyor

Haberde ayrıca, Nvidia’nın da Intel ile yeni bir işlemci geliştirme için görüşmelere başladığı belirtildi. Chip-Entwickler Nvidia, Intel ile yeni bir processor üretimi için görüşmeler yapıyor.