Türkiye’de son dönemde oyuncu ve profesyonel OEM sistemlerde daha fazla tercih edilmeye başlanan INNO3D, COMPUTEX 2026’daki standında tüm ürün gamını sergiledi.

iCHILL, X3 ve TWIN X2 serisiyle NVIDIA GeForce RTX 50 serisi kartlarıyla dikkat çeken INNO3D, geçtiğimiz günlerde Red Dot Design 2026 ödülü alan GeForce RTX Frostbite Pro modeliyle dikkat çekti.

INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite Pro

Geçtiğimiz sene başında duyurulan RTX 50 serisinde özellikle bu sene soğutma ve performans tarafında markaların önemli gelişmelerini görüyoruz.

INNO3D standının yıldızı ise RTX 5090’ın piyasadaki en gelişmiş soğutma çözümüyle gelen INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite Pro oldu. Piyasadaki en güçlü oyuncu ekran kartı olan RTX 5090 ekran kartı INNO3D teknolojisi olan iCHILL Frostbite Pro sistemiyle kartın performansını sonuna kadar zorlayabilmenize imkan sağlıyor.

Ultra ince karbon fiber takviyeli arka plakası ve tek yuvadan oluşan form faktörü ile, en üst seviye performansın yanı sıra standart bir kasada dahi çoklu RTX 5090 kullanma kolaylığı sağlıyor. Sadece 20 mm inceliğinde olan bu kart, 600 W PCIe Gen 5 ya da 4 adet PCIe 8-pin kablosundan güç alabiliyor.

Varsayılan olarak 2407 MHz gücünde olan INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite Pro’daki soğutma sistemi, tam kaplamalı sıvı bloğu ve hassas işlenmiş bakır tabanı ile verimli ısı dağılımı, aşırı yüklenmelerde dahi serin kalmasına imkan tanıyor.

Karbon fiber’den üretilen arka plaka, 2 cm inceliğindeki bu kartın dayanıklılığını da benzersiz bir şık görünüm ile birleştirirken, AlphaCool ile beraber üstün bir mühendislik örneği sunabiliyor.

Diğer iCHILL RTX 50 Ekran Kartları

INNO3D’nin ürün gamında iCHILL serisi gelişmiş soğutmayı gösterirken, iCHILL Frosbite ise sıvı soğutmalı model grubunu gösteriyor.

INNO3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite Pro’ya ek olarak aynı mühendislik örneği olarak INNO3D GeForce RTX 5080 iCHILL Frostbite Pro da bulunuyor.

Pro takısı olmayan ama sıvı soğutma sisteminde yine liderliği oynayan iCHILL Frostbite serisinde ise; RTX 5090 iCHILL Frostbite ve RTX 5080 iCHILL Frostbite modelleri de bulunuyor. Bu serideki modeller sadece 2 slot yer kaplarken, transparan görünümüyle sisteminize ayrı bir şıklık katabilir.

iCHILL X3 serisinde ise üst seviye hava soğutmaya ek olarak 3 fanlı tasarım sunan modellerde ise sırasıyla RTX 5090 iCHILL X3, RTX 5080 iCHILL X3, RTX 5090 iCHILL X3 v2, RTX 5070 Ti CHILL X3, RTX 5070 iCHILL X3, RTX 5060 Ti iCHILL X3 ve RTX 5060 iCHILL X3 modelleri bulunuyor.

X3 ve Twin X2 Serisi RTX 50 Ekran Kartları

Bu ürün gamında ise rakip markalara nazaran yüksek fiyatlar yerine sadece saf performans ararken RGB aydınlatma başta olmak üzere gereksiz özelliklere bütçe ayırmak istemeyen oyuncu ve profesyonellere yönelik seri olarak adlandırabiliriz. OC ve standart versiyonlarının bulunduğu bu skala ise şu şekilde;

INNO3D GeForce RTX 50 X3 serisi

RTX 5090 X3 OC

RTX 5090 X3

RTX 5080 X3 OC

RTX 5080 X3 Gaming OC

RTX 5080 X3

RTX 5070 Ti X3 OC

RTX 5070 Ti X3

RTX 5070 X3 OC

RTX 5060 Ti 16GB X3 OC

RTX 5060 Ti 8GB X3 OC

INNO3D GeForce RTX 50 Twin X2 serisi

RTX 5070 Twin X2 OC

RTX 5070 Twin X2

RTX 5060 Ti 16GB Twin X2 OC

RTX 5060 Ti 8GB Twin X2 OC

RTX 5060 Ti 16GB Twin X2

RTX 5060 Ti 8GB Twin X2

RTX 5060 Ti 8GB Twin X2 v2

RTX 5060 Twin X2 OC

RTX 5060 8GB Twin X2 OC v2

RTX 5060 Twin X2

RTX 5050 Twin X2 OC

RTX 5050 Twin X2

Diğer Modeller

Ayrıca RTX 50 serisi ürün grubunda RTX 5060 Low Profile ile düşük profil bir ekran kartı ile RTX 5050 Compact adındaki tek fanlı ve kompakt yapıda bir ürün de bulunuyor.

Kurumsal Sunucu Çözümü: INNO3D AGS-4UMGX-R1

INNO3D standında sadece oyuncular için ekran kartlarından ziyade kurumsal taraf adına da NVIDIA sunucu çözümleri de dikkat çekti.

INNO3D NVIDIA MGX 4U GPU Server with NVIDIA ConnectX 8 SuperNIC – AGS-4UMGX-R1’in lansmanını da COMPUTEX’te sergileyen marka, iki ürün ile de üst seviye ve güvenilir bir çözümü hedeflemiş.

INNO3D’nin geliştirdiği NVIDIA MGX 4U GPU sunucusu, Yüksek Performanslı Hesaplama olarak bilinen HPC, veri analizi, genomik, 3 boyutlu modelleme ve görüntüleme, makine öğrenme, simülasyonlar, derin öğrenme ve yapay zeka eğitimi gibi birçok alanda yetenekleri hızlandırmak için NVIDIA GPU’larının paralel işlem gücünden yararlanıyor.

Günümüz yapay zeka döneminde AI odaklı profesyoneller için tasarlanan bu sunucu, LLM eğitimi ve bulut yapay zeka sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış.

4U sunucu form faktörü ve NVIDIA MGX mimarisi ile modüler esneklik sunan üründe 6. Nesil Intel Xeon işlemciler ile 8 kanallı RDIMM ve toplamda 32 DIMM yuvası sunuyor. 8 adet NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition GPU ile güçlendirilebilir yapıda 3+1 3200 Watt Titanyum güç kaynağı ile verimlilik de ön planda tutulmuş.

INNO3D, INNO3D NVIDIA MGX 4U GPU Sunucusu ile inovasyonu ileriye taşıma misyonunu sürdürüyor ve performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği birleştiren kurumsal düzeyde çözümler sunuyor. Bu sunucu, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem ve yeni nesil veri iş yüklerinin tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen kuruluşlar için önemli bir adım ileriye doğru atılmış bir gelişmeyi temsil ediyor.

Eğer siz de INNO3D’nin Türkiye’de satışta olan RTX 50 ekran kartlarına ve güncel fiyat bilgilerine buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.