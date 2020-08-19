Kulaklık
Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Life P2 modellerini duyurdu!
Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Soundcore Life P2 TWS Bluetooth kablosuz kulaklık modellerini tanıttı. Yeni kulaklıklar, günler boyu süren pil ömürleri ile aralıksız müzik dinleme olanağı sağlıyor. Suya dayanıklılık, hızlı şarj ve pratik bağlantı özellikleriyle TWS kulaklıklar dikkat çekiyor.
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TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, ufak boyutları ve kablosuz bağlantı özellikleri sebebiyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Günlük hayatta hareket halinde ya da spor yaparken, telefon görüşmeleri yapmak ve müzik dinlemek kolaylaşıyor. Kulak içi yapıdaki bu ürünler, uzun süre kullanımda kulağı rahatsız edebiliyor, şarjlarının bitmesi halinde ise tekrar telefonu kullanma zorunluluğuyla baş başa bırakıyorlar.
100 saate kadar müzik dinleme imkanı
Anker Soundcore Life Dot 2, ‘Sıfır basınçlı AirWings’ yapısı sayesinde kulağa baskı uygulamadığı gibi, tercih edilen yumuşak silikon malzeme ile kulağa göre şekil alarak, konforlu bir kullanım sağlıyor. Tek şarjla 8 saate kadar çalışan kulaklıklar, taşıma kutusunun şarj özelliği ile toplam 100 saate kadar müzik keyfi sunuyor. Hareketli bir yaşam tarzına sahip olanlar ya da şarj etmeyi unutanlar ise Soundcore Life Dot 2’yi sadece 10 dakika şarj ederek, 90 dakikaya kadar kullanabiliyor.
Bluetooth 5 ve Push and Go teknolojileri sayesinde, kutusundan çıkartıldığında en son eşleştirildiği cihaza otomatik olarak bağlanan Life Dot 2 kulaklıklar, istendiğinde tek kulaklıkla da çalıştırılabiliyor. Ustaca dengelenmiş bir ses kalitesi için 3 katmanlı dinamik 8 mm’lik ses sürücüleri kullanan Life Dot 2, böylece yüzde 40 daha fazla bas ve yüzde 100 daha fazla tiz ses seviyelerine ulaşarak zengin bir deneyim sunuyor.
Kulaklıkların sahip olduğu IPX5 sertifikası ise spor yaparken de kullanılabileceği anlamına geliyor. Life Dot 2, bu sertifika sayesinde yağmurda ya da yoğun bir antrenmanda dahi müzik keyfine ara vermeden çalışabilmeyi sağlıyor.
Daha net telefon görüşmeleri gerçekleştirin!
Müzik dinlerken olduğu kadar telefon görüşmelerinde de ses kalitesi büyük önem taşıyor. Her kulaklıkta iki mikrofona sahip olan Soundcore Life P2 TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, cVc 8.0 teknolojisiyle arka plandaki gürültüleri yalıtıyor.
Kulaklıklardaki grafen ses sürücüleri, ses kalitesini ve netliğini artırırken, BassUP teknolojisiyle yüzde 43 daha fazla bas tonu duyulabiliyor. aptX codec’ler ise kulaklıklar ve bağlı olduğu telefon, bilgisayar gibi cihazlarla iletişimin kayıpsız olmasını sağlıyor.
IPX7 sertifikası ile gelen Soundcore Life P2 kulaklıklar, Push and Go teknolojisiyle taşıma kutusundan çıkartıldıkları anda aktif hale geliyorlar. Tek şarjla 7 saate kadar çalışabilen Life P2, taşıma kutusunun şarj özelliği sayesinde, toplam 40 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de kulaklıkların 10 dakika şarj edilerek 1 saate kadar kullanılmasını sağlıyor.
Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.
Kulaklık
Sony, WH-1000XM4 modelini yakında piyasaya sunacak!
Sony, 1000X ailesinin yeni üyesi 4. nesil kablosuz, gürültü engelleme özellikli, kulak üstü WH-1000XM4 kulaklıklarını tanıttı. Yeni WH-1000XM4, hem büyük beğeni toplayan WH-1000XM3’ün çok sevilen tüm teknolojik özelliklerini içinde barındırıyor. Bunun yanı sıra, müziğinizi kişiselleştirmenize ve kontrol edebilmenize, gürültü engelleme özelliğini iyileştirmenize ve ilave akıllı özellikler sunuyor.
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Gürültü engelleme teknolojisi daha da gelişti
İster uzun bir uçak yolculuğuna çıkmış ister bir kafede dinleniyor olun, WH-1000XM4 kulaklıklar, yüksek ve orta frekanstaki sesleri azaltarak Sony’nin bugüne kadarki en iyi gürültü engelleme performansını elde etmenizi sağlar. Her bir kulaklık üzerinde yer alan ve gürültü engellemek için kullanılan iki mikrofon ile İkili Gürültü Sensörü teknolojsi, ortam gürültüsünü yakalar ve verileri güvenilir HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1’e aktarır. Ardından, yeni bir Bluetooth Audio SoC (System on Chip) müzik ve gürültüyü tespit eder ve saniyede 700 defanın üzerinde bir sıklıkta ince ayar yapar.
HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1, yeni bir algoritma kullanarak gürültü engelleme işlemini gerçek zamanlı olarak uygular. Bu, kullanıcının sevdiği müziğe daha iyi odaklanabilmesini ve dış dünyanın karmaşasını belirsiz hale getirebilmesini sağlar
DSEE ExtremeTM, Edge-AI’ı (Uç Yapay Zekâ) kullanarak aslına tam anlamıyla sadık bir deneyim için dijital sıkıştırma esnasında kaybolan sesleri büyük bir doğruluk oranıyla yeniden oluşturur. Edge-AI, müziği gerçek zamanlı olarak analiz eder ve enstrümanları, müzik türlerini, her şarkının kendi özgün unsurlarını tanıyarak sıkıştırmada kaybolan yüksek frekanslı sesleri yeniden yaratır.
WH-1000XM4 kulaklıklar ve uyumlu müzik akışı hizmeti uygulamalarının yüklü olduğu bir Android/iPhone akıllı telefon bir araya getirildiğinde 360 Reality Audio’nun keyfini çıkarmak mümkün. 360 Reality Audio dinleme deneyimi sizi sanki en sevdiğiniz sanatçı tam karşınızdaymışçasına müziğin içine katar. Dinleyiciler, WH-1000XM4 kulaklık ve “Sony | Headphones Connect” uygulamasını kullanarak, onlar için kişiselleştirilmiş ses deneyimini elde edebilirler.
İdeal dinleme deneyimi için uyarlanabilir ses kontrolüne sahip!
WH-1000XM4 üzerindeki Uyarlanabilir Ses Kontrolü, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı algılar. Ortam sesini ideal dinleme deneyimi elde etmeniz için ayarlar. Uyarlanabilir Ses Kontrolü zamanla sık bulunduğunuz iş yeri, spor salonu ya da en sevdiğiniz kafe gibi lokasyonları tanımayı öğrenir ve sesi duruma uyacak şekilde özel olarak ayarlar.
Böylelikle, örneğin seyahat halindeyseniz en sevdiğiniz parçaların arasına karışan arka plan gürültüleri olmaksızın yolculuğunuzun içinde kaybolabilirsiniz. Ya da yürüyorsanız, bir yandan müziğinizin keyfini çıkarmaya devam ederken bir yandan da etrafınızdaki her şeyden haberdar olabilirsiniz. “Sony | Headphones Connect” uygulaması üzerinden sık ziyaret ettiğiniz lokasyonları ve tercih ettiğiniz ayarları belirleyebilirsiniz; siz bir ortamdan diğerine geçerken ortam sesi ayarları da otomatik olarak güncellenecektir.
Speak-to-Chat sayesinde müziğiniz yarıda kalmadan sipariş verin
WH-1000XM4’te yer alan yeni bir özellik de kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan kısa diyaloglar yapabilmenize olanak tanıyan ve müzik dinlerken kahve sipariş etmeyi daha da kolay hale getiren yenilikçi ‘Speak-to-Chat’ özelliği. Siz bir şeyler söylemeye başladığınızda kulaklıklar sizin sesinizi tanır ve otomatik olarak müziğinizi durdurup kulaklıklarınızı çıkarmanıza gerek kalmadan, diyaloğa girebilmeniz için ortam sesini duyabilmenize izin verir.
Müzik, sizin son konuşmanızdan 30 saniye sonra otomatik olarak yeniden çalmaya başlar. WH-1000XM4’te ‘Hızlı Dikkat’ modu da bulunur; böylelikle siz bir anonsu dinlemek ya da kısaca bir şeyler söylemek istediğinizde sağ elinizi kulaklığın üzerine yerleştirerek ses seviyesini anında kısabilir ve ortam sesini duyabilirsiniz.
WH-1000XM4 aynı zamanda bir kullanım hali tespit özelliğine sahiptir. Kulaklık, kulağa takılı durumda olup olmadığını tespit eder ve pil ömründen tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde duruma uygun olarak hareket eder. Kulaklık, yakınlık sensörünü ve iki ivme sensörünü kullanarak siz kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak müziği durdurur ve tekrar taktığınızda kaldığınız yerden çalmaya devam eder; böylece zahmetsiz bir dinleme deneyimi sağlar.
WH-1000XM4’te yeni Hassas Ses Toplama teknolojisi yer alır. Bu teknoloji, kulaklık üzerindeki mikrofonlardan beşini en uygun şekilde kontrol eder ve eller serbest konuşma ve Speak-to-Chat için temiz ses toplamak üzere gelişmiş ses sinyali işlemlemesi gerçekleştirir.
WH-1000XM4: 10 dakikalık şarj ile 5 saate kadar müzik deneyimi!
WH-1000XM4 kulaklıklar NFC ve Bluetooth özelliklidir ve 30 saate kadar pil ömrüne sahiptir; hızlı şarj fonksiyonu size 10 dakika şarj ederek 5 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı verir. WH-1000XM4 aynı zamanda Google’ın, kulaklığınızı çaldırarak bıraktığınız yeri kolayca bulmanızı sağlayan yeni Fast Pair özelliğini de destekler.
Serinin en son modeli olan kulaklık, bir önceki ile aynı dokunmatik panel kontrollerine sahip ve gününüzü favori sesli yardımcınıza sorarak yönetebilmeniz adına Google Assistant için optimize edildi.
Yaz sonu, Türkiye’de satışa sunulacak
Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz WH-1000XM4 kulaklıklar yaz sonunda Türkiye’de siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Sony’nin uluslararası sitesinde ise 349.99 dolar’lık fiyat etiketiyle satışta.
Kulaklık
Segmentinin en iyisi mi? | Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi
Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayız. Bakalım, 60 saate varan batarya ömrüyle ve berrak ses performansı ile bizlere neler sunabiliyor, hep birlikte görelim.
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Aynı fiyat bandındaki iddialı rakipleri Sony WH-CH510 ve JBL T500 modellerini alaşağı edebilecek ses ve malzeme kalitesine sahip olan, Anker’in Soundcore Life Q10 kablosuz kulaklık modeliyle ilgili tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz.
Cihazda, Anker tarafından vadedilen batarya ömrü 60 saat. Bizce bu rakam çok iddialı olmakla beraber, günlük kullanımda Life Q10 bu iddiayı karşılayamıyor. Buna rağmen 40-50 saat aralığındaki kullanım ömrü gerçekten tatmin edici. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan Life Q10, temiz ve berrak bir ses deneyimini bizlere sunabiliyor. Bas tonları her ne kadar dominant olsa da; gerekli ekolayzer ayarlarını yaparak tiz sesleri de öne çıkarabilmeniz mümkün.
Kulaklığın gerçekten ergonomik olduğunu da belirtmemiz lazım. Kafanızda bulunduğu sürede ise, Life Q10 herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Fakat maalesef bu kulaklık, ergonomik bir kulaklık olsa bile; spor kullanımları için pek de uygun değil. Bunda kulaklığın ağır olmasının büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. 60 saatlik kullanım vaadi de göz önüne alındığında, cihazın büyük bataryalara sahip olduğu da ortada. Haliyle, uzun batarya ömrü = daha ağır bir kulaklık.
Bazı dezavantajlara sahip gibi görünse de; Soundcore Life Q10 bizce kendi fiyat aralığındaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. İncelemelerimize devam edebilmemiz için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın!