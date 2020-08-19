Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Life P2 modellerini duyurdu!

Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Soundcore Life P2 TWS Bluetooth kablosuz kulaklık modellerini tanıttı. Yeni kulaklıklar, günler boyu süren pil ömürleri ile aralıksız müzik dinleme olanağı sağlıyor. Suya dayanıklılık, hızlı şarj ve pratik bağlantı özellikleriyle TWS kulaklıklar dikkat çekiyor.

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TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, ufak boyutları ve kablosuz bağlantı özellikleri sebebiyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Günlük hayatta hareket halinde ya da spor yaparken, telefon görüşmeleri yapmak ve müzik dinlemek kolaylaşıyor. Kulak içi yapıdaki bu ürünler, uzun süre kullanımda kulağı rahatsız edebiliyor, şarjlarının bitmesi halinde ise tekrar telefonu kullanma zorunluluğuyla baş başa bırakıyorlar.

100 saate kadar müzik dinleme imkanı

Anker Soundcore Life Dot 2, ‘Sıfır basınçlı AirWings’ yapısı sayesinde kulağa baskı uygulamadığı gibi, tercih edilen yumuşak silikon malzeme ile kulağa göre şekil alarak, konforlu bir kullanım sağlıyor. Tek şarjla 8 saate kadar çalışan kulaklıklar, taşıma kutusunun şarj özelliği ile toplam 100 saate kadar müzik keyfi sunuyor. Hareketli bir yaşam tarzına sahip olanlar ya da şarj etmeyi unutanlar ise Soundcore Life Dot 2’yi sadece 10 dakika şarj ederek, 90 dakikaya kadar kullanabiliyor.

Bluetooth 5 ve Push and Go teknolojileri sayesinde, kutusundan çıkartıldığında en son eşleştirildiği cihaza otomatik olarak bağlanan Life Dot 2 kulaklıklar, istendiğinde tek kulaklıkla da çalıştırılabiliyor. Ustaca dengelenmiş bir ses kalitesi için 3 katmanlı dinamik 8 mm’lik ses sürücüleri kullanan Life Dot 2, böylece yüzde 40 daha fazla bas ve yüzde 100 daha fazla tiz ses seviyelerine ulaşarak zengin bir deneyim sunuyor.

Kulaklıkların sahip olduğu IPX5 sertifikası ise spor yaparken de kullanılabileceği anlamına geliyor. Life Dot 2, bu sertifika sayesinde yağmurda ya da yoğun bir antrenmanda dahi müzik keyfine ara vermeden çalışabilmeyi sağlıyor.

Daha net telefon görüşmeleri gerçekleştirin!

Müzik dinlerken olduğu kadar telefon görüşmelerinde de ses kalitesi büyük önem taşıyor. Her kulaklıkta iki mikrofona sahip olan Soundcore Life P2 TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, cVc 8.0 teknolojisiyle arka plandaki gürültüleri yalıtıyor.

Kulaklıklardaki grafen ses sürücüleri, ses kalitesini ve netliğini artırırken, BassUP teknolojisiyle yüzde 43 daha fazla bas tonu duyulabiliyor. aptX codec’ler ise kulaklıklar ve bağlı olduğu telefon, bilgisayar gibi cihazlarla iletişimin kayıpsız olmasını sağlıyor.

IPX7 sertifikası ile gelen Soundcore Life P2 kulaklıklar, Push and Go teknolojisiyle taşıma kutusundan çıkartıldıkları anda aktif hale geliyorlar. Tek şarjla 7 saate kadar çalışabilen Life P2, taşıma kutusunun şarj özelliği sayesinde, toplam 40 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de kulaklıkların 10 dakika şarj edilerek 1 saate kadar kullanılmasını sağlıyor.