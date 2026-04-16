Türkiye’de son dönemde eğitim kurumlarını hedef alan üzücü olaylar, dijital platformların denetim süreçlerini yeniden ana gündem maddesi haline getirdi. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü teknik incelemeler, bu saldırıların dijital mecralardaki organizasyon boyutunu ve yayılım hızını ortaya koyuyor. Özellikle Telegram kanallarındaki denetimsiz grupların bu süreçteki rolü ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Peki, yetkililer bu kontrolsüz alanlar için hangi adımları atıyor? Okul saldırıları Telegram ile mi bağlantılı?

Telegram neden TBMM gündemine taşınıyor?

tv100’e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas’ın açıklamalarına göre, Telegram TBMM Dijital Mecralar Komisyonu tarafından resmen davet edildi. Komisyon, 15 gün içinde platform yetkililerini dinleyerek içerik filtreleme ve kullanıcı güvenliği konusundaki zafiyetleri masaya yatırmayı hedefliyor. Özellikle son dönemdeki okul saldırıları ile platformda faaliyet gösteren bazı suç odaklı gruplar arasındaki bağ inceleniyor.

Daha önce benzer nedenlerle Discord platformuna getirilen erişim engeli, Telegram için de benzer bir sürecin başlayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Komisyon üyeleri, platformun suç içeriklerine karşı sergilediği tutumu yetersiz buluyor. CEO Pavel Durov’un katılım sağlayıp sağlamayacağı henüz bilinmese de, şirketten üst düzey bir savunma ve iyileştirme planı bekleniyor.

Dijital soruşturmalar derinleşiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sanal dünyada şiddet ve suç içerikli paylaşımlar yapan odaklara yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Bu kapsamda 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, kamu güvenliğini tehdit eden 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olaylar, bu dijital takibin ana merkezini oluşturuyor.

Okul saldırıları ve 15 yaş altı için yeni düzenleme

Okul saldırıları sonrası sadece adli makamlar değil, yasama organı da yeni önlemler üzerinde çalışıyor. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yeni bir kanun teklifinin hazırlıkları sürüyor. Bu düzenleme ile gençlerin kontrolsüz mecralarda silah ve suç özendirici içeriklere maruz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sivas Valiliği tarafından yapılan son açıklamalar, dijital dezenformasyonun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Okullara saldırı yapılacağına dair asılsız iddialar yayan 2009 doğumlu bir öğrencinin gözaltına alınması, sanal ortamdaki her hareketin sıkı takip altında olduğunu kanıtlıyor. Meclis, bu tür provokasyonların Telegram gibi mecralarda nasıl bu kadar hızlı yayıldığını sorguluyor.

Güvenlik önlemleri ve denetim baskısı

Yetkililer, platformların sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda güvenli bir alan olması gerektiğini vurguluyor. Telegram yetkililerinin mecliste vereceği yanıtlar, uygulamanın Türkiye’deki geleceğini ve olası kısıtlama kararlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Eğer platform beklenen güvenlik adımlarını atmazsa, daha sert yaptırımlar gündeme gelebilir.

İlginizi Çekebilir: Dijital içeriklere gümrük vergisinin yolu açıldı! Türkiye ve Brezilya’dan şok karar!

