Akıllı telefon dünyasında pil ömrü her zaman en büyük kullanıcı beklentilerinden biri oldu. Vivo, bu konuda çıtayı alışılmışın dışına taşımaya hazırlanan yeni modeli için beklenen duyuruyu nihayet gerçekleştirdi. Peki, devasa bataryasıyla şimdiden merak uyandıran Vivo T5 Pro kullanıcılara neler sunuyor?

Vivo T5 Pro tanıtım tarihi netleşti

Vivo’nun bir süredir ipuçlarını paylaştığı Vivo T5 Pro, resmi açıklamalara göre 15 Nisan tarihinde tanıtılacak. Hindistan pazarında ilk olarak görücüye çıkacak olan cihaz, markanın resmi online mağazası üzerinden satışa sunulacak. Bu yeni Vivo T5 Pro modeli, özellikle uzun kullanım süreleri hedefleyen teknoloji tutkunları için Vivo yeni telefon modelleri arasında özel bir yere sahip.

Cihazın en çarpıcı ve sektörde ses getiren özelliği kuşkusuz 9.020 mAh kapasiteli bataryası. Standart bir akıllı telefonun neredeyse iki katı büyüklüğündeki bu 9020 mAh batarya, 8.25 mm gibi oldukça ince sayılabilecek bir gövdeye sığdırılmış durumda. Bu denli yüksek kapasite, yoğun kullanım senaryolarında bile kullanıcıların şarj aletine olan bağımlılığını ciddi oranda azaltacaktır.

Gelişmiş soğutma ve dayanıklılık özellikleri

Performans tarafında oluşabilecek ısıyı dengelemek adına cihazda 7.000 mm² büyüklüğünde bir buhar odası soğutma sistemi tercih ediliyor. Bu sistem, işlemcinin yük altındayken bile stabil çalışmasını sağlıyor. Ayrıca Vivo T5 Pro, 144 Hz tazeleme hızına sahip ekranıyla oyunlarda ve arayüz geçişlerinde son derece akıcı bir deneyim vaat ediyor.

Dayanıklılık noktasında ise Vivo çıtayı yüksek tutuyor. Cihazın IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olması, hem suya hem de toza karşı üst düzey koruma sağladığını gösteriyor. Sızıntılara göre Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden güç alacak olan Vivo T5 Pro, performans ve enerji verimliliğini aynı potada eritmeyi amaçlıyor. 6.8 inçlik 1.5K AMOLED ekran ise görsel kaliteyi bir üst noktaya taşıyor.

Kamera tarafında 50 MP çözünürlüğündeki Sony IMX882 ana sensörün kullanılması beklenirken, yazılım tarafında Android 16 tabanlı güncel bir deneyim sunulacağı konuşuluyor. Rakiplerinin aksine pil kapasitesinde devrim niteliğinde bir adım atan Vivo T5 Pro, mobil dünyada enerji verimliliği konusunda yeni bir standart belirleyebilir. Özellikle gün boyu hareket halinde olan ve mobil oyun oynamayı seven kitle için bu model oldukça güçlü bir alternatif gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo'nun 9.000 mAh barajını aşan bu yeni hamlesi piyasadaki dengeleri değiştirir mi?