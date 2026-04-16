Türkiye genelinde milyonlarca müşteriye hizmet veren Akbank, 16 Nisan 2026 tarihinde dijital altyapısında ciddi bir kesinti ile karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren hesaplarına erişmeye çalışan kullanıcılar, sistemlerin yanıt vermemesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Peki, şu an itibarıyla Akbank mobil neden açılmıyor? Akbank çöktü mü, ne oldu?

Akbank sistemlerinde yaşanan geniş çaplı erişim engeli

Dijital bankacılık kanallarını kullanmak isteyen Akbank müşterileri, uygulamayı açtıklarında işlemlerin geçici bir süre için gerçekleştirilemediği uyarısını görüyor. Bu durum sadece Akbank mobil uygulamasıyla sınırlı kalmayıp internet şubesi, telefon bankacılığı ve fiziksel şubelerdeki işlemleri de doğrudan etkiliyor. Ayrıca şehir genelindeki banka ATM’lerinin ve POS cihazlarının da hizmet veremediği bilgisi pek çok kullanıcı tarafından rapor ediliyor.

Özellikle alışveriş noktalarında ödeme yapamayan veya nakit çekmek için ATM’ye giden vatandaşlar, sistem hatasıyla karşılaştıkları için zor anlar yaşıyor. Bu arıza, dijital bankacılık altyapılarının güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı. Kullanıcılar, acil ödemelerini gerçekleştiremedikleri için bankanın destek hesaplarına yoğun mesaj gönderiyor.

Sistemsel aksaklığın boyutu, bankanın tüm dijital ağını kapsaması nedeniyle oldukça geniş bir kitleyi mağdur ediyor. Alınan hata mesajlarında yer alan “Lütfen daha sonra tekrar dene” ifadesi, sorunun ne zaman çözüleceğine dair net bir ipucu vermezken, bekleyiş sürüyor. Bu tarz teknik krizler, finansal operasyonların aksamasına ve ticari işlemlerin durma noktasına gelmesine yol açıyor.

Akbank yönetiminden gelen teknik açıklama

Yaşanan yoğun şikayet dalgasının ve Akbank sistemlerine erişilememesinin ardından kurum yetkilileri resmi bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada teknik bir aksaklığın yaşandığı kabul edilirken, çözüm için teknik ekiplerin aralıksız bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Bankanın müşterilerine yönelik yayınladığı mesajda şu cümleler yer aldı:

“Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Banka tarafından yapılan bu açıklama, sorunun sistemsel bir arızadan kaynaklandığını doğrulası bakımından önem taşıyor. Ancak arızanın tam olarak hangi teknik katmanda meydana geldiği veya dış kaynaklı bir müdahale olup olmadığı konusunda henüz detaylı bir rapor sunulmadı. Teknik birimlerin önceliği, sistemleri ayağa kaldırarak para transferi ve ödeme kanallarını tekrar aktif hale getirmek olarak görülüyor.

Özellikle maaş ödemeleri ve vergi günleri gibi kritik dönemlerde yaşanan bu tür sorunlar, müşteri memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Banka ekiplerinin birkaç saat içerisinde tam erişim sağlaması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bankaların dijital altyapı sorunları finansal planlarınızı ve günlük harcamalarınızı ne ölçüde etkiliyor?