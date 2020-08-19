Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition tanıtıldı!

Bugün yapılan konferansta Huawei MateBook X Pro‘ya ek olarak yeni MateBook 13/14 Ryzen Edition da resmi olarak tanıtıldı. Yeni cihazlar MateBook serisini sadece Ryzen 4000 serisine yükseltmekle kalmıyor pek çok yenilik getiriyor. Bunun yanında AMD‘nin standart işlemcisi ilk kez bir ultrabookta kullanılıyor. Yeni nesil Ryzen serisi ile cihazların verimlilik performanslarının önemli ölçüde iyileştiğini söyleyebiliriz.

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Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition serisi hangi özelliklere sahip olacak?

Yeni Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition ailesi, sekiz çekirdekli Ryzen 7 4800H işlemcisinden gücünü alacak. Huawei eski MateBook modellerinde Ryzen serisinin U model işlemcilerini kullanıyordu. Şimdi ise daha performanslı H model işlemciler kullanılacak. Ryzen 7 4800H, temel frekansta 2.9 GHz iken artırılmış frekansta 4.2 GHz‘e ulaşıyor. İşlemcinin tam çekirdek hızlanma frekansı ise 4.1 GHz olarak belirlenmiş. Yeni nesil Ryzen işlemciye AMD Radeon Vega 7 GPU‘su eşlik edecek. Cihazın termal tasarım güç tüketimi ise 45W olacak.

Yeni işlemcinin kullanımının ardından MateBook 13/14 serisi oldukça önemli ölçüde performans artışı yaşadı. Bu dizüstü bilgisayarlarda 1 GB PPT dosyası başlatmak yalnızca 2,5 saniye sürüyor. Toplu işlerde ise 7,5 GB dosyayı sadece 2,6 saniyede yer değiştirebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre 3.4 milyon satırlık bir kodun derlenmesi yalnızca 4 dakika 10 saniye sürecek.

MateBook 13/14 Ryzen Edition, 2K çözünürlüklü %88 ve %90 ekran gövde oranına sahip ekranlar ile geliyor. Yüksek ekran gövde oranı eşsiz bir izleme keyfi sunarken cihazın ekranı oldukça canlı ve gerçekçi renklerden oluşuyor. MateBook 13, 1.3 kg ağırlığında iken MateBook 14, 1.49 kg ağırlığında ve oldukça ince bir tasarıma sahip olacak. Güvenlik tarafında ise cihazın güç düğmesi istenirse parmak izi okuyucu ile çalışabiliyor.

Yeni nesil MateBook serisi, uzay grisi, parlak ay gümüşü ve kiraz pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Fiyatlandırma tarafında ise;

MateBook 13:

R5 4600H+16GB RAM+512GB SSD – 4599 yuan ($665)

R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD – 5,099 yuan ($737)

R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5399 yuan ($780)

MateBook 14:

R5 4600H+16GB RAM+512GB SSD – 4999 yuan ($722)

R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5299 yuan ($767)

R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5699 yuan ($824)

olarak fiyatlandırılacak.