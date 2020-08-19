Haber
Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition tanıtıldı!
Bugün yapılan konferansta Huawei MateBook X Pro‘ya ek olarak yeni MateBook 13/14 Ryzen Edition da resmi olarak tanıtıldı. Yeni cihazlar MateBook serisini sadece Ryzen 4000 serisine yükseltmekle kalmıyor pek çok yenilik getiriyor. Bunun yanında AMD‘nin standart işlemcisi ilk kez bir ultrabookta kullanılıyor. Yeni nesil Ryzen serisi ile cihazların verimlilik performanslarının önemli ölçüde iyileştiğini söyleyebiliriz.
İlginizi çekebilir: Huawei, tam ekran parmak izi tarayıcısı geliştiriyor!
Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition serisi hangi özelliklere sahip olacak?
Yeni Huawei MateBook 13/14 Ryzen Edition ailesi, sekiz çekirdekli Ryzen 7 4800H işlemcisinden gücünü alacak. Huawei eski MateBook modellerinde Ryzen serisinin U model işlemcilerini kullanıyordu. Şimdi ise daha performanslı H model işlemciler kullanılacak. Ryzen 7 4800H, temel frekansta 2.9 GHz iken artırılmış frekansta 4.2 GHz‘e ulaşıyor. İşlemcinin tam çekirdek hızlanma frekansı ise 4.1 GHz olarak belirlenmiş. Yeni nesil Ryzen işlemciye AMD Radeon Vega 7 GPU‘su eşlik edecek. Cihazın termal tasarım güç tüketimi ise 45W olacak.
Yeni işlemcinin kullanımının ardından MateBook 13/14 serisi oldukça önemli ölçüde performans artışı yaşadı. Bu dizüstü bilgisayarlarda 1 GB PPT dosyası başlatmak yalnızca 2,5 saniye sürüyor. Toplu işlerde ise 7,5 GB dosyayı sadece 2,6 saniyede yer değiştirebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre 3.4 milyon satırlık bir kodun derlenmesi yalnızca 4 dakika 10 saniye sürecek.
MateBook 13/14 Ryzen Edition, 2K çözünürlüklü %88 ve %90 ekran gövde oranına sahip ekranlar ile geliyor. Yüksek ekran gövde oranı eşsiz bir izleme keyfi sunarken cihazın ekranı oldukça canlı ve gerçekçi renklerden oluşuyor. MateBook 13, 1.3 kg ağırlığında iken MateBook 14, 1.49 kg ağırlığında ve oldukça ince bir tasarıma sahip olacak. Güvenlik tarafında ise cihazın güç düğmesi istenirse parmak izi okuyucu ile çalışabiliyor.
Yeni nesil MateBook serisi, uzay grisi, parlak ay gümüşü ve kiraz pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Fiyatlandırma tarafında ise;
MateBook 13:
- R5 4600H+16GB RAM+512GB SSD – 4599 yuan ($665)
- R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD – 5,099 yuan ($737)
- R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5399 yuan ($780)
MateBook 14:
- R5 4600H+16GB RAM+512GB SSD – 4999 yuan ($722)
- R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5299 yuan ($767)
- R7 4800H+16GB RAM+512GB SSD (dokunmatik ekran) – 5699 yuan ($824)
olarak fiyatlandırılacak.
İnternet
Kariyer.net, 50.000 kişinin verilerini çaldırdı!
Kariyer.net, 50.000 kişinin kişisel verilerini çaldırdı. Açıklama, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kamuoyuna kurumun kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Çalınan veriler içerisinde, ilgili siteye üye olan kullanıcıların şifreleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, yaşadıkları il gibi kişisel veriler yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Life P2 modellerini duyurdu!
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), birkaç saat önce, iş arayanları ve iş verenleri online platformunda birleştiren Kariyer.net’in veri ihlalinde bulunduğunu açıkladı.
Ayrıntılarda, “veri ihlalinin” Kariyer.net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12.08.2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, 50.000 kişinin verilerinin ismi belirtilmeyen bir internet sitesine, kullanıcı verilerinin yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği belirtiliyor. İhlalden etkilenen üyelerin toplam sayısının 40.955, kayıt sayısının ise 53.419 olduğu ifade ediliyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)’nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle;
“Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;
- İhlalin Kariyer.Net’e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net’in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği,
- İhlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği,
- İhlalden etkilenen verilerin, “email adresi”, “kullanıcı şifresi”, “isim soyad”, “doğum tarihi”, “telefon numarası”, “profil fotografı” URL link bilgisi, “yaşadığı il”, “yaşadığı ilçe” bilgileri olduğu,
- İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,
- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0 216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri.”
Kariyer.net üzerinde üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen kontrol edin!
Kariyer.Net tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde, şirketin yaşanan veri ihlaliyle ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor. Belirtilen firma, Türkiye’nin en büyük online istihdam platformlarından biri olarak biliniyor. Sizin de eğer, Kariyer.net’de üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen Kariyer.net’le iletişime geçmeyi ihmal etmeyin.
Günümüzde, tüm verilerimiz internet üzerindeki sunucularda tutuluyor. Bu sunucuların güvenliğinin ne denli korunaklı olduğu ise bilinmiyor. Dileriz ki şirketler, verilerini muhafaza etme konusunda, yakın gelecekte daha tedbirli olabilirler.
Akıllı Telefonlar
Amerika’nın Huawei ambargosu yine genişledi!
ABD hükümeti, bilindiği üzere 1 yıldan daha uzun bir süredir Huawei için çeşitli ticaret kısıtlamaları uyguluyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir kararnameyle markanın işlemci tedarik etmesi zorlaştırılırken, son gelişmelerin ardından yasak kapsamının daha da genişletildiği açıklandı.
İlginizi çekebilir: Realme 6i nasıl fotoğraf çekiyor? Kuzguncuk’ta 1 gün!
ABD Huawei ambargosunu genişletti, listede Türkiye de var!
ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada engelleme kapsamının genişletileceğini duyurdu. Büronun iddiasına göre Huawei, kendisine bağlı üçüncü taraf şirketler aracılığıyla geçici lisansa bağlı bileşenleri satın alarak yasağı delmeyi başardı. Bunun üzerine Mayıs 2021’e kadar uzatılan kısıtlama kapsamına toplam 21 ülkede Huawei’ye bağlı olarak faaliyet gösteren 38 şirket daha alındı.
Kısıtlama listesine alınan şirketler arasında Huawei’nin Çin dışında faaliyet gösteren bütün veri depolama, AR-GE ve tasarım merkezleri bulunuyor. Hatta İstanbul’da bulunan Huawei OpenLab teknoloji merkezi de sınırlamaya tabi 38 kuruluş arasında yer alıyor. Yasaklama kapsamına alınan kuruluşların, ABD teknolojileri kullanan bir firma ile çalışmaları için geçici lisans belgesi alması gerekecek.
Çin Komünist Partisi’nin gizli bir uzantısı olduğu iddia edilen Huawei’nin, ABD yetkililerine ve vatandaşlarına karşı zararlı faaliyetlerde bulunabileceğinden şüphe ediliyor. Ulusal güvenlik listesine alınan Huawei iştirakleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Cloud Çin (Pekin, Dalian, Guangzhou, Guiyang, Hong Kong, Şanghay, Shenzhen, Suzhou, Wulanchabu)
- Cloud Uluslararası (Arjantin, Brezilya, Şili, Peru, Güney Afrika, Fransa, Berlin, Hollanda, İsviçre, Meksika, Rusya, Singapur, Tayland)
- OpenLab (Kahire, Fas, Johannesburg, Paris, Münih, İstanbul, Delhi, Mexico City, Moskova, Singapur, Bangkok, Dubai)
- Huawei Technologies Fas, Dusseldorf GmbH, Toga Networks ve İngiltere AR-GE Merkezi.
Uygulama
Amerikalı TikTok çalışanları, Trump yönetimine dava açacak!
Spekülasyonlara göre Amerikalı TikTok çalışanları, TikTok üzerine uygulanmaya çalışılan kısıtlamalar nedeniyle Başkan Trump ve Trump yönetimini dava etmeye hazırlanıyor. Şu günlerde, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki geleceği de, belirsizliğini korumaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir: TikTok uygulamasını satın almak isteyen firmalara Oracle da katıldı
TikTok, Amerika Birleşik Devletleri’nde zor günler geçiriyor
TikTok müdürlerinden Patrick Ryan, sürece bağlı olarak anayasal bütün haklarını kanunlar yoluyla kullanacaklarını belirtti ve bir sektörün geleceğinin, bir başkanın iki dudağının arasına bakmaması gerektiğini savundu. Ryan’ın açıklamalarına göre, Trump’un kararları uygulanacak olur ise, 1500 Amerikalı, işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. TikTok çalışanlarının avukatlığını ise, A.B.D.’de internet kanunları konusunda uzmanlığı ile bilinen Mike Godwin üstlenecek. Bu haftanın sonlarına doğru ise, davanın federal mahkemeye taşınması bekleniyor.
TikTok çalışanları ise, Trump’ın kendilerinin anayasal haklarına müdahalede bulunduğunu düşündüklerini belirttiler. Mike Godwin’in iş ortaklarından Alexander Urbelis ise, hükümetin neye niyetlendiği ve ne yapmak istediği konusunda bir fikri olmadığını belirtti. Hükümet, bu hamlesiyle TikTok çalışanlarının geçim kaynaklarını tehlikeye atıyor diyen Urbelis, başkanın TikTok’un sektördeki işlevini yitirmesini sağlamak için kanunların dışında hareketlerde bulunduğunu savundu.
Patrick Ryan, eğer karar uygulanır ise, TikTok’un ülkede yok olması sonucunda binlerce Amerikalı evine ekmek götüremeyecek. Bunun vatandaşlara ne gibi bir faydası olacağını anlayamadığını söyleyen Ryan, sokaktaki işsiz insanların sayısının artmasının A.B.D. adına iyi bir gelişme olmadığını savundu ve bu insanlar için neyin öngörüldüğünü de sorguladığını belirtti. Bekle ve gör yaklaşımını uygulamak için ise yeterli zaman olmadığını savunan Ryan, hükümetin net açıklamalar yapması gerektiğini savundu.
Peki ya Başkan Trump konu ile ilgili ne düşünüyor
2 hafta önce Başkan Trump, WeChat ve TikTok’un 20 Eylül’den itibaren ülkede banlanmasını için çeşitli girişimlerde bulunmuş idi. Trump’a göre, TikTok çok fazla kullanıcı verisi topluyor; ve bu veriler, Çin hükümeti ile paylaşılarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturabilir. Amerikan halkına göre ise, hükümetin süreç ile ilgili olarak şeffaf davranmadığı konular mevcut. Eğer sıkıntı, kullanıcı verilerini korumak ise bunu sağlamanın başka yolları da olduğunu savunan ülke halkı, çeşitli mecralarda bu düşüncelerini dile getirdi. Fakat yine de Başkan Trump, TikTok’a 2 seçenek sunmuş durumda. Ya TikTok Amerikalı bir şirkete komple satılacak; ya da TikTok’un faaliyetleri Amerika’da yasaklanacak. 2 cepheli bu gerilim, bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir sonuç verecek. Peki ya siz konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!