Google, ekosistemler arası veri aktarımını hızlandırmak amacıyla Android cihazlar için yeni bir Quick Share güncellemesini kullanıma sunuyor. Bu özellik, özellikle AirDrop desteğine sahip olmayan Android telefonlar ile iPhone cihazlar arasındaki dosya paylaşım sürecindeki zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Peki, QR kod temelli bu yeni Quick Share çözümü Android kullanıcılarına neler sunuyor?

Quick Share ile kablosuz paylaşım dönemi

Google’ın Android Show kapsamında duyurduğu yeni özellik, paylaşım menüsü üzerinden iPhone cihazlara dosya gönderilmesini basitleştiriyor. Kullanıcılar bir dosyayı paylaşmak istediklerinde Quick Share menüsünde yer alan “Share with iPhone and other devices” seçeneğini kullanarak bir QR kod oluşturabiliyor. Karşı taraftaki iPhone kullanıcısı bu kodu taratarak dosyaya erişim sağlayabiliyor.

Bu yeni yöntem, doğrudan AirDrop uyumluluğu bulunmayan cihazlar için bir köprü görevi görüyor. İşlem sırasında QR kodu tarayan iPhone kullanıcıları, dosyanın yüklendiği quickshare.Google web sitesine yönlendiriliyor. Bulut tabanlı bu çözüm, cihazlar arasındaki dosya aktarım sürtünmesini azaltarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

Güvenlik ve erişim kısıtları

Google, bu yeni paylaşım yöntemi için bazı önemli güvenlik ve süre kısıtlamaları getirmiş durumda. Paylaşılan dosyaların uçtan uca şifrelendiğini belirten şirket, aktarılan içeriklerin bulut üzerinde yalnızca 24 saat boyunca erişilebilir kalacağını vurguluyor. Böylece geçici paylaşımlarda verilerin gereğinden uzun süre bulutta tutulmasının önüne geçiliyor.

Dağıtım süreci devam ediyor

Söz konusu özellik şu an kademeli olarak dünya genelindeki Android cihazlara ulaşmaya başladı. Bazı kullanıcılar yeni seçeneği arayüzlerinde görmeye başlarken, geniş çaplı dağıtımın devam ettiği belirtiliyor. Henüz tüm cihazlarda aktif olmayan özellik, ilerleyen günlerde daha fazla Android telefon modeline entegre edilecek.

Quick Share nedir?

Quick Share, Google tarafından geliştirilen ve yakın mesafedeki Android, ChromeOS ve Windows cihazlar arasında hızlı, güvenli dosya paylaşımı sağlayan bir teknolojidir. Apple’ın AirDrop sistemine benzer şekilde çalışan bu özellik, cihazlar arası kablosuz veri transferini standart hale getirmeyi amaçlar.

İlginizi Çekebilir: Android ve iOS arası dosya paylaşımı kolaylaşıyor! Hangi markalar destekleniyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Quick Share ile gelen bu pratik QR kod yöntemi, iPhone ve Android arası dosya aktarım alışkanlıklarınızı değiştirir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!