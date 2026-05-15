Google, uzun süredir kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olan Android ve iOS cihazlar arasındaki dosya paylaşımı zorluğunu ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz yıl Apple ile yapılan stratejik ortaklık sonucu Quick Share uygulamasının AirDrop ile uyumlu hale getirilmesi, platformlar arası veri aktarımını daha erişilebilir kılıyor. Peki, Quick Share desteği hangi cihazlar için genişliyor ve kullanıcılar bu yeni sistemden nasıl yararlanacak?

Quick Share ile genişleyen cihaz desteği

The Android Show: I/O Edition 2026 etkinliğinde duyurulan güncellemeler, Android ekosistemini daha bütünleşik bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Daha önce sadece Google Pixel modelleriyle sınırlı kalan ve kullanıcıları yavaş yüklemelere veya üçüncü taraf uygulamalara mecbur bırakan paylaşım deneyimi artık değişiyor.

Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi büyük üreticiler bu yıl içerisinde Quick Share sistemine tam destek verecek. Nisan ayında Oppo Find X9 Ultra ve Vivo X300 Ultra modellerinin sisteme dahil olması, bu genişlemenin başlangıcını işaret ediyor. Kullanıcılar artık cihaz markası ne olursa olsun, ekosistemler arası paylaşımda yaşadıkları uyumluluk sorununu aşma şansına sahip.

Uyumluluk sorunu yaşayanlar için QR kod çözümü

Google, doğrudan uyumlu olmayan cihazlar için de pratik bir alternatif sunuyor. Yeni geliştirilen özellik sayesinde kullanıcılar, Quick Share üzerinden oluşturulan QR kodlarını kullanarak dosyalarını bulut üzerinden anında iOS cihazlara aktarabiliyor. Bu yöntem, her iki cihazın da aynı ağda veya işletim sistemi sürümünde olma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir ara çözüm niteliği taşıyor.

Şirket aynı zamanda iPhone’dan Android’e geçiş sürecindeki veri taşıma sancılarını da azaltmaya odaklanıyor. Apple ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde rehber, mesajlar, fotoğraflar ve hatta ana ekran düzeni gibi kişisel verilerin kablosuz aktarımı daha güvenilir hale geliyor. eSIM transfer desteğinin de eklenmesi, yeni bir cihaz kurulumu sırasındaki en büyük teknik engellerden birini ortadan kaldırıyor. Gelişmiş veri taşıma sistemi, yılın ilerleyen dönemlerinde öncelikli olarak Samsung Galaxy ve Google Pixel cihazlara sunulacak.

Sektörel bakış ve beklentiler

Platformlar arası etkileşimi artırmak, kullanıcı deneyimi açısından olumlu karşılansa da teknoloji dünyasında bu durum “agency Gemini” dönemi tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, pazarlama odaklı yapay zeka sistemlerinden ziyade, uzun yıllar boyunca stabil ve güvenilir çalışan donanımların önemine vurgu yapıyor. Temel dosya transferi gibi bir işlevin, modern bir telefonun en temel beklentisi olduğu göz önüne alındığında, Google’ın bu hamlesi pazarın ihtiyaç duyduğu bir rasyonaliteye işaret ediyor.

Quick Share nedir?

Quick Share, Google’ın Android cihazlar arasında hızlı ve güvenli dosya paylaşımı yapabilmek için geliştirdiği yerel bir kablosuz aktarım teknolojisidir. Apple’ın AirDrop sistemine benzer şekilde çalışan bu özellik, artık platformlar arası uyumluluk çalışmalarıyla iOS cihazlarla da veri transferini mümkün kılıyor.

