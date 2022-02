Android 13, Kullanıcıların Linux ve Windows 11 Sanal Makinelerini Pixel 6’da Çalıştırmasına İzin Veriyor

Google, çeşitli sızıntıların ardından nihayet geçen hafta Pixel cihazları için Android 13’ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Şimdi, bir Android geliştiricisi kısa süre önce Google‘ın yakında çıkacak olan Android sürümünün, Linux ve Windows 11 ile sanal makineleri çalıştırmak için önceki sürümlerden çok daha esnek olduğunu paylaştı.

Google, geçen hafta Android 13‘ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladıktan sonra, Android geliştiricisi Danny Lin, Pixel 6‘da “yerel performansa yakın” “tam gelişmiş sanal makineleri” çalıştırabildiğini paylaşmak Twitter’da paylaşım yaptı.

Full-blown virtual machines with the KVM hypervisor (near-native performance) on Pixel 6 + Android 13 DP1 pic.twitter.com/4tgtJTPRyO

— kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022