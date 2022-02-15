Android 13, Kullanıcıların Linux ve Windows 11 Sanal Makinelerini Pixel 6’da Çalıştırmasına İzin Veriyor

Google, çeşitli sızıntıların ardından nihayet geçen hafta Pixel cihazları için Android 13’ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Şimdi, bir Android geliştiricisi kısa süre önce Google‘ın yakında çıkacak olan Android sürümünün, Linux ve Windows 11 ile sanal makineleri çalıştırmak için önceki sürümlerden çok daha esnek olduğunu paylaştı.

Android 13, Pixel 6’nın Linux, Windows 11 VM’lerini Çalıştırmasına İzin Veriyor

Google, geçen hafta Android 13‘ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladıktan sonra, Android geliştiricisi Danny Lin, Pixel 6‘da “yerel performansa yakın” “tam gelişmiş sanal makineleri” çalıştırabildiğini paylaşmak Twitter’da paylaşım yaptı.

Full-blown virtual machines with the KVM hypervisor (near-native performance) on Pixel 6 + Android 13 DP1 pic.twitter.com/4tgtJTPRyO — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Şimdi, bir Pixel 6‘da Linux veya Windows 11 çalıştırmanın nasıl mümkün olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ayrıca, “yerel” performansa nasıl ulaşabilir? Kolay cevap, Android 13‘ün sanallaştırmayı yönetmede çok daha iyi olduğudur. Google, bir cihazda bir veya daha fazla sanal makineyi çalıştırmak ve yönetmek için kullanılan bir program olan ortak bir hiper yöneticiyi KVM (çekirdek tabanlı sanal makine) biçiminde entegre etti. Teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için XDA üyesi Mishaal Rahman’ın bu ayrıntılı bloguna göz atabilirsiniz.

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Bu sayede Android 13, ileri düzey kullanıcıların Linux veya Windows 11 tabanlı sanal makineleri Pixel 6 ve diğer benzer cihazlarda önceki Android sürümlerine göre çok daha iyi performans ve daha az sorunla çalıştırmasını sağlar. Yerel işletim sistemi sürümleri kadar sorunsuz çalışmasa da, yeterince iyi olduğu söyleniyor. Aşağıdaki tweet’te Windows 11‘i Pixel 6‘da sanal bir makine olarak çalıştıran Lin‘i kontrol edebilirsiniz.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Ayrıca Google‘ın Tensor çipinin de bunda rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ek olarak, bu kurulum aynı zamanda popüler Doom oyununu da çalıştırabildi.

Şimdi, bu değişiklikler Linux veya Windows 11‘i Android cihazlarda eskisinden daha kolay çalıştırmanıza izin verecek olsa da, bu Android 13 herkese açık olarak yayınlandığında bunu yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Google‘ın bu değişiklikler için birincil gündemi, güvenlik ve DRM‘nin Android platformu tarafından ele alınması ile ilgilidir.