Epic Games Store, 4 Mayıs Star Wars Günü’nü kutlamak için başlattığı “İndirim Seninle Olsun” kampanyasıyla oyunculara büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye’deki oyuncular için kaçırılmayacak indirimler ve %5 Epic Ödülleri ile bu kampanya, oyun severlerin yüzünü güldürüyor. Peki, hangi oyunlar indirime girdi?

Epic Games indirim seninle olsun kampanyası başladı!

Epic Games Store’da, Star Wars Jedi: Fallen Order gibi popüler oyunlar %85’e varan indirimlerle sunuluyor. Ayrıca, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ve Star Wars: Squadrons gibi oyunlar da büyük indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Kampanya, 8 Mayıs’a kadar devam edecek.

İşte öne çıkan bazı Epic Games indirimleri:

Oyun Adı Eski Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Oyun Türü EA STAR WARS TRIPLE BUNDLE 599,99 TL 137,99 TL %77 Paket LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition 399 TL 79,80 TL %80 Deluxe Sürüm STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition 279,99 TL 55,99 TL %80 Ana Oyun STAR WARS Battlefront Ultimate Edition 129 TL 32,25 TL %75 Ultimate Sürüm STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 41,99 TL %85 Ana Oyun STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 349,99 TL 52,49 TL %85 Deluxe Sürüm STAR WARS Jedi: Survivor Deluxe Edition 2.699,99 TL 809,99 TL %70 Deluxe Sürüm STAR WARS: Squadrons 279,99 TL 41,99 TL %85 Ana Oyun Star Wars Outlaws 1.749 TL 874,50 TL %50 Ana Oyun Star Wars Outlaws Deluxe Edition 2.249 TL 1.124,50 TL %50 Deluxe Sürüm Star Wars Outlaws Gold Edition 2.749 TL 1.374,50 TL %50 Gold Sürüm Star Wars Outlaws Ultimate Pack 99,90 TL 59,94 TL %40 Eklenti Star Wars Pinball Collection 1 109,99 TL 38,49 TL %65 Eklenti Star Wars Pinball Collection 2 109,99 TL 38,49 TL %65 Eklenti Star Wars Pinball: Thrill of the Hunt 45,99 TL 16,09 TL %65 Eklenti

Bu kampanya, Epic Games Store’un Türkiye’deki oyunculara sunduğu en büyük indirimlerden biri olarak öne çıkıyor. Oyun fiyatlarının sürekli arttığı bu dönemde, bu fırsatları değerlendirmek akıllıca bir seçenek olarak gözüküyor.

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