İlk Android 13 Geliştirici Önizlemesi Yayınlandı; İşte Yenilikler!

Google, Pixel cihazlar için Android 13‘ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı. Önizleme yapısı, yaklaşmakta olan Android işletim sistemi hakkında yalnızca birkaç önemli ayrıntıyı ortaya çıkardı. Ancak, heyecan verici olan kısım, Google‘ın, işletim sistemi sürümünü eski günlerde olduğu gibi bir tatlı adı olarak listelediği için kullanıcılara bir miktar nostalji yaşatmasıdır. Bu yıl içinde Android 13 güncellemesiyle kullanıcılara gelecek tüm yeni özelliklere bir göz atın.

Google, Android 13 kod adı olarak “Tiramisu”dan bahseden ilk Android 13 geliştirici önizlemesini Pixel kullanıcılarına sunmaya başladı. Şirket, Android 10‘dan bu yana Android yapılarına tatlı isimleri vermeyi bırakırken, işletim sistemlerini dahili olarak belirtmek için bunları kullandı.

Ancak bu sefer Google, ayarlar menüsünde yaklaşmakta olan Android 13 işletim sisteminin tatlı adından bahsediyor. Android 13‘ün arkasındaki gelişmeleri takip ediyorsanız, bunun bir süredir söylenti olduğunu bilirsiniz.

Yeni Android 13 özelliklerine gelince, Google, yalnızca Google‘ın kendi uygulamalarının değil, tüm uygulamalar için bir kullanıcının duvar kağıdının ve sistem temasının renk düzenini benimsemelerine izin verecek temalı uygulama simgeleri getirmeyi amaçlıyor. Şirket ayrıca izinlerin ve güvenliğin Android tarafından nasıl işlendiğine dair birkaç şeyde ince ayar yaptı. Ayrıca, bir kullanıcının galerisindeki tüm fotoğrafları ve videoları görmek için uygulamanın izne ihtiyaç duymadan kullanıcıların görüntüleri ve videoları paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir fotoğraf seçici var.

Ayrıca, uygulamaların konum izinlerine ihtiyaç duymadan Wi-Fi noktalarına bağlanmasına izin verecek yeni bir Wi-Fi izni özelliği ve daha pek çok küçük değişiklik var.

Bunun dışında, Android 13‘ün ilk geliştirici önizlemesinde bulabileceğiniz birkaç küçük bilgi var. Android Central‘dan Alex Dobie, bir görüntünün meta verilerini birisiyle paylaşmadan önce kaldırabilen bir Camera Obfuscator uygulaması keşfetti.

Heh. First dev preview of Android 13 Tiramisu includes Google's internal Camera Obfuscator app. Acts as a share target to strip out EXIF data before sharing on to other apps (for when @lockheimer wants to tweet photos from his Pixel 7) pic.twitter.com/xC7DDAtM8v

— Alex Dobie (@alexdobie) February 10, 2022