Uygulama
Instagram Yeni Özelliği Duyurdu: Gereksiz DM’ler Son Bulabilir!
Instagram, Hikayeler için kullanıcıların başka bir kullanıcıya özel bir doğrudan mesaj göndermeden bir Hikayeyi beğenmelerini sağlayan şık bir güncelleme yayınladı. “Özel Hikaye Beğenileri” özelliği, kullanıcıların DM bölümlerini karıştırmadan arkadaşlarının Instagram Hikaye içeriğine olan sevgilerini göstermelerini sağlar.
Instagram Özel Hikaye Beğenilerini Sunuyor
Yeni Özel Hikaye Beğenileri özelliği kısa süre önce Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Mosseri, Twitter’da yayınlanan kısa bir videoda özelliğin platformda nasıl çalışacağını açıkladı.
❤️ Private Story Likes ❤️
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw
— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Normal bir Instagram kullanıcısıysanız, şu anda Instagram‘da birinin Hikayesini beğendiyseniz, kullanıcının DM bölümüne özel bir mesaj göndererek Hikayesini beğendiğinizi bildirdiğini biliyorsunuzdur. Ancak, bu Özel Hikaye Beğenileri ile değişecektir.
Özel Hikaye Beğenileri özelliği, kullanıcıların bir kişiye doğrudan mesaj göndermeden Hikayesini beğenmelerini sağlar. Mosseri, Hikayeler Arayüzünde mesaj ve iletme seçeneği arasında görünecek yeni bir “kalp” simgesi olacağını açıkladı. Kullanıcılar bir Hikayeyi beğenmek için kalp simgesine tıklayabilir ve hikaye, Story’nin görüntüleyici sayfasında bağımsız bir beğeni olarak görünecektir.
İlginizi Çekebilir; Google Play Store İndirme İlerlemesi Artık Ana Ekranda iOS’a Benzer Bir Şekilde Görünecek
Hikaye görüntüleyici sayfasının bir Hikayenin kümülatif beğeni sayısını göstermeyeceğini ve bir Instagram gönderisinin beğeni sayılarından farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Yalnızca farklı Instagram kullanıcıları tarafından gönderilen minik kalpleri gösterecek. Mosseri, “buradaki fikir, insanların birbirlerine daha fazla destek verebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda DM‘leri biraz temizlemek” diyor. Bu özellik, Instagram’ın 2022’de bir öncelik olan DM bölümüne odaklanmasının bir parçası.
Mosseri, Hikaye Beğenileri halka açılmaya başladığını söylese de, bu makaleyi yazarken iOS cihazımda benim için mevcut değildi. Bununla birlikte, yakında kullanıcılar için kullanılabilir olmasını bekliyoruz. Bu nedenle, göremiyorsanız, Instagram uygulamanızı Google Play Store veya App Store‘dan güncellemeyi deneyin. Ayrıca, aşağıdaki yorumlarda Instagram‘daki Özel Hikaye Beğenileri özelliği hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.
TCL 30 SE, 50 MP kamera ve 5000 mAh pil ile piyasaya çıktı
Redmi 10 2022 Kutu Açılışı | 90Hz Ekran ve Stereo Giriş Segmentte!
Android 13, Kullanıcıların Linux ve Windows 11 Sanal Makinelerini Pixel 6’da Çalıştırmasına İzin Veriyor
Instagram Yeni Özelliği Duyurdu: Gereksiz DM’ler Son Bulabilir!
Google Play Store İndirme İlerlemesi Artık Ana Ekranda iOS’a Benzer Bir Şekilde Görünecek
Redmi 10 2022 Kutu Açılışı | 90Hz Ekran ve Stereo Giriş Segmentte!
HWP Ofisi Aylık Ne Kadar Fatura Ödüyor? | vLOG
Ne yaptın sen POCO?! | POCO M4 Pro 5G Fiyatı Cep Yakıyor!
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
Redmi 10 2022 Kutu Açılışı | 90Hz Ekran ve Stereo Giriş Segmentte!
HWP Ofisi Aylık Ne Kadar Fatura Ödüyor? | vLOG
Ne yaptın sen POCO?! | POCO M4 Pro 5G Fiyatı Cep Yakıyor!
Android TV Kurulum, Güncelleme ve Sıfırlama Nasıl Yapılır? | Philips 58PUS8506
Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.