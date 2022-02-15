Instagram Yeni Özelliği Duyurdu: Gereksiz DM’ler Son Bulabilir!

Instagram, Hikayeler için kullanıcıların başka bir kullanıcıya özel bir doğrudan mesaj göndermeden bir Hikayeyi beğenmelerini sağlayan şık bir güncelleme yayınladı. “Özel Hikaye Beğenileri” özelliği, kullanıcıların DM bölümlerini karıştırmadan arkadaşlarının Instagram Hikaye içeriğine olan sevgilerini göstermelerini sağlar.

Instagram Özel Hikaye Beğenilerini Sunuyor

Yeni Özel Hikaye Beğenileri özelliği kısa süre önce Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Mosseri, Twitter’da yayınlanan kısa bir videoda özelliğin platformda nasıl çalışacağını açıkladı.

❤️ Private Story Likes ❤️ Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

Normal bir Instagram kullanıcısıysanız, şu anda Instagram‘da birinin Hikayesini beğendiyseniz, kullanıcının DM bölümüne özel bir mesaj göndererek Hikayesini beğendiğinizi bildirdiğini biliyorsunuzdur. Ancak, bu Özel Hikaye Beğenileri ile değişecektir.

Özel Hikaye Beğenileri özelliği, kullanıcıların bir kişiye doğrudan mesaj göndermeden Hikayesini beğenmelerini sağlar. Mosseri, Hikayeler Arayüzünde mesaj ve iletme seçeneği arasında görünecek yeni bir “kalp” simgesi olacağını açıkladı. Kullanıcılar bir Hikayeyi beğenmek için kalp simgesine tıklayabilir ve hikaye, Story’nin görüntüleyici sayfasında bağımsız bir beğeni olarak görünecektir.

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Hikaye görüntüleyici sayfasının bir Hikayenin kümülatif beğeni sayısını göstermeyeceğini ve bir Instagram gönderisinin beğeni sayılarından farklı olduğunu belirtmekte fayda var. Yalnızca farklı Instagram kullanıcıları tarafından gönderilen minik kalpleri gösterecek. Mosseri, “buradaki fikir, insanların birbirlerine daha fazla destek verebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda DM‘leri biraz temizlemek” diyor. Bu özellik, Instagram’ın 2022’de bir öncelik olan DM bölümüne odaklanmasının bir parçası.

Mosseri, Hikaye Beğenileri halka açılmaya başladığını söylese de, bu makaleyi yazarken iOS cihazımda benim için mevcut değildi. Bununla birlikte, yakında kullanıcılar için kullanılabilir olmasını bekliyoruz. Bu nedenle, göremiyorsanız, Instagram uygulamanızı Google Play Store veya App Store‘dan güncellemeyi deneyin. Ayrıca, aşağıdaki yorumlarda Instagram‘daki Özel Hikaye Beğenileri özelliği hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.