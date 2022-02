Instagram Yeni Özelliği Duyurdu: Gereksiz DM’ler Son Bulabilir!

Instagram, Hikayeler için kullanıcıların başka bir kullanıcıya özel bir doğrudan mesaj göndermeden bir Hikayeyi beğenmelerini sağlayan şık bir güncelleme yayınladı. “Özel Hikaye Beğenileri” özelliği, kullanıcıların DM bölümlerini karıştırmadan arkadaşlarının Instagram Hikaye içeriğine olan sevgilerini göstermelerini sağlar.

Yeni Özel Hikaye Beğenileri özelliği kısa süre önce Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından duyuruldu. Mosseri, Twitter’da yayınlanan kısa bir videoda özelliğin platformda nasıl çalışacağını açıkladı.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022