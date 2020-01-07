Basın Bülteni
AMD, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü işlemcileri duyurdu!
AMD, Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ailesinin ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini CES’te yaptıkları görkemli lansmanla duyurdular.
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AMD, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirildi. AMD Ryzen 4000 Serisi’nin bir parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.
AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu.
Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde büyük üreticilere dağıtmayı planlıyor. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için performansı yüksek 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
Radeon Grafikli Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor.
Yeni Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibine göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci
AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.
Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:
Radeon Grafikli Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler
Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım laptoplara getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini sunarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.
ASUS
ASUS ROG, CES’te yeni oyuncu kulaklığı ve mouse’unu tanıttı!
Asus ROG, CES 2020’de yeni oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II oyuncu mouse’unu tanıttı. Markanın yeni oyuncu sınıfı ürünler büyüleyici özellikler taşıyor.
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ASUS ROG, oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Ayrıca iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’unu da duyurmuş oldu.
Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda hızlı geri bildirim sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sağlıyor.
PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.
ROG Strix Go 2.4 ile tepkime süresi oldukça düşük ses deneyimi!
ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.
Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.
Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.
Çift yönlü mikrofon, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.
ASUS ROG Pugio II: Mekân tanımayan kablosuz oyuncu mouse’u!
Yeni ROG Pugio II, çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor.
USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate*, Bluetooth L üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor.
Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.
Basın Bülteni
TP-Link, WiFi 6 ile Mesh sistemleri birleştiren teknolojileri CES’te!
TP-Link, yeni nesil WIFI standartı olan WIFI 6 ile mesh teknolojilerini birleştiren çözümlerini CES 2020 teknoloji fuarında sergilemeye başladı. Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin de WiFi 6’lı modelleri ilk kez CES’te görülebiliyor.
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TP-Link, Las Vegas’ta yapılan CES 2020’de WiFi 6 teknolojisine sahip ürün ailesiyle boy gösteriyor. Geçen yıl CES’te ilk WiFi 6’lı modelleri olan yönlendiricileri tanıtan TP-Link, bu yıl WiFi 6’lı ürün gamının ne kadar genişlediğini sergiliyor.
7-10 Ocak tarihleri arasında yapılan CES’te TP-Link standında öne çıkan ürün grubu, Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin WiFi 6’lı modelleri. WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış üç farklı Deco Mesh ev WiFi sistemi stantlarda görülebiliyor.
Bunlar Deco X90, Deco X60 ve Deco X20 modelleri. En iyi WiFi deneyimini tüketicilere sunmak için WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış olan yeni Deco modelleri, Mesh ile WiFi 6 teknolojisini birleştiriyor ve çok geniş ve katlı evlerde güçlü, kesintisiz bir bağlantıyı garanti ediyor.
WiFi 6’nın getirdiği çok yüksek hızlara, Mesh’in sağladığı ağ kapasitesi ve verimliliğinde artış ekleniyor. Yeni nesil Deco ürünleri ayrıca akıllı ev cihazları kullananlar için de mükemmel bir çözüm sağlıyor.
TP-Link firmasından, WiFi 6 standardına sahip ekonomik Mesh sistemler!
Wifi 6’yı son kullanıcı sınıfına da ulaştırmayı ilke edinen firma, ilk çıkışta bile kullanıcılara birden fazla seçenek sunuyor.
CES’de yer alan ikinci WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi olan Deco X60 modeli, hem fiyat hem özellikler açısından bu ürün grubunda orta kademede yer alıyor. 3000Mbps kablosuz hıza sahip olan ürün, 150 kadar cihaza destek sunuyor ve yaklaşık 465 metrekare alana WiFi sinyallerini ulaştırma kapasitesine sahip. Bu ürünün Mart ayından itibaren raflarda yerini alacağı belirtiliyor.
CES’te tanıtılan son WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi ise Deco X20. Uygun fiyatıyla öne çıkan (iki birimden oluşan paket yaklaşık 190 dolar civarında bir fiyata sahip olacak) bu model WiFi 6’lı Mesh teknolojisinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesini sağlayacak. 1800Mbps kablosuz hıza sahip olan bu modelin de Mart ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.
WiFi 6 teknolojili yeni Deco modelleri en yeni güvenlik standardı olan WPA3’ü destekliyor. Ayrıca HomeCare Pro paketi ile birinci sınıf antivirüs ve IoT güvenliği sağlıyor.
Basın Bülteni
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla fiber altyapı ekibiyle girdi!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılda da çalışmaları bırakmadı. Bizzat kendi katılımlarıyla Erzurum’da -15 derecedeki altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Daha önceki söylemlerinde tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum’da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi.
Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Sosyal medya üzerinden tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Türk Telekom; kar, yağmur çamur bilmeden çalışmaları sürdürüyor!
Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; “Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek. Fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesindeyiz. Yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a, memleketin en ücra köşelerinde yaşayan her bir kişiden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere, tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı.
Önal, “Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi ‘sadece merkeze değil herkese’ ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış geziyoruz.
Fiber altyapımız 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı!
Ümit Önal; Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.
Önal, “Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik.
Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.
Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz” diye konuştu.
Bu başarısından ötürü Türk Telekom’u kutlar, yılbaşını sevenleriyle kutlayamayan işinin başında olmak zorunda kalan personellerinin yanında olduğu için Ümit Bey’i tebrik ederiz. Herkese mutlu seneler dileriz.