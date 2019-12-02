Genel
AMD, Almanya işlemci pazarında rekor kırarak market lideri oldu!
AMD, senelerdir uygun fiyata sahip işlemci ve grafik kartı çözümleriyle sektöre hakim olmaya çalışıyor. Dünya çapında olmasa da şimdilik Almanya perekende pazarında geçti ve liderliği elde etmiş oldu.
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AMD, Almanya’da işlemci pazarında tüm zamanların rekorunu elde ederek Intel’i solladı ve %82lik market paylaşımıyla sektörü domine etmeyi başardı. Bu rekor, Intel’in en çok pazar payı kaybettiği tarih olarak kayıtlara geçmiş oldu.
MindFactory.de’nin istatistiklerine göre Kasım ayı itibariyle, bilgisayarlar için donanım bazlı çözümler üreten firma AMD Ryzen CPU’larıyla satış rekorlarını alaşağı etti. Ekim ayında da markanın %78’lik işlemci marketinde büyük bir ivme yakaladığı gözlemlenmişti. Özellikle bu başarıyı, AMD’nin yeni nesil Ryzen 7 3700X ve Ryzen 5 3600x işlemci mimarilerine borçlu olduğunu söyleyebiliriz.
Her ne kadar i7-9700K ve i9-9900K gibi Intel’in en yeni çocukları, rakip olarak piyasada yer etse de; AMD’nin işlemci ailesi fiyatıyla, kitlesel popülariteyi yakalamayı başardı. Üst tarafta, sitenin paylaştığı rakamlara bakabilirsiniz.
Apple
iPod Classic efsanesi, uygulama olarak geri dönüyor
iPod Classic ile bütünleşen çembersel kontrol tuşunu özlediyseniz, yakında çıkacak bu uygulamayı seveceksiniz.
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iPod Classic efsanesini iPhone üzerinde yeniden diriltmek
Bir iOS geliştiricisinin üzerinde çalıştığı iPhone uygulaması ile iPod Classic‘in çembersel tuşunu, akıllı telefonunuzda yaşatabileceksiniz. Cooper Union Üniversitesi (New York) öğrencilerinden Elvin Hu, Ekim ayından beri üzerinde çalıştığı projesinin deneme görüntülerini, kendi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Uygulama, temel olarak iPhone‘unuzu, tıklama sesleri ve “haptic” ekran bildirimi ile orijinalinden farksız, tam ekran bir iPod haline getiriyor.
Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh
— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019
Twitter’da oldukça dikkat çeken bu proje, iPod‘un babası olarak bilinen Tony Fadell tarafından “Zamanda güzel bir yolculuk” şeklinde yorumlandı. Böyle bir uygulamayı yazma fikri Hu‘ya, okulundaki, iPod‘la ilgili olan bir çalışma kağıdından gelmiş. Bir haber sitesine attığı e-postada “Her zaman Apple ürünlerinin meraklısıydım. Ailem bana bunlardan birini alana kadar, çikolata paketlerinin üzerine iPhone arayüzü çizerdim. Bu durum beni tasarım kariyerim için çok ilham verici olmuştu” şeklinde ifadelerde bulundu.
Apple’ın eski Cover Flow özelliği de bu uygulamada olacak. Cover Flow, 3D grafikli bir arayüz sayesinde albüm ve şarkı kapaklarını kaydırarak, dinlemek istediğiniz şarkıyı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir özellik. Ayrıca bu özellik yatay ekran modunda da kullanılabilecek.
Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI… pic.twitter.com/29Nfil70I3
— Elvin (@elvin_not_11) November 9, 2019
Peki iPhone kullancıları ne zaman iPod uygulamasına kavuşacak?
“Ya Apple bu uygulamanın yayınlanmasını engellerse?” sorusu gelebilir akıllara. Elvin Hu bu ihtimal karşısında “İnsanların, uygulamaya bu kadar ilgi gösterdiğini gördükten sonra, uygulamayı açık kaynaklı olarak yayınlarım.” şekline açıklamada bulundu. Uygulama hala daha geliştirme aşamasında fakat Aralık sonunda tamamlanacağı ön görülüyor.
Genel
Redmi Note 7 Pro aniden alev aldı
Çin’de yaşayan Song Yujie, babası için satın aldığı Xiaomi Redmi Note 7 Pro modelinin kendiliğinden alev alıp yandığı iddasında bulundu.
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Çin’in Zhoukou kentinde yaşayan Song Yujie, babası için satın aldığı Redmi Note 7 Pro modelinin kendiliğinden alev aldığını belirterek telefonun görsellerini paylaştı. Cihazı, 24 Temmuz tarihinde Xiaomi mağazısından aldığını belirten kullanıcı, olayın babasının video izlemesinin ardından olduğunu söyledi. Yujie’nin babası video izledikten sonra telefonu yorganın üzerine bıraktı. Bir süre sonra uyuyan baba, yanık kokusu ile ayağa kalktı. Akıllı telefonun yandığını fark eden Yujie, cihazı söndürmeye çalıştı. Kullanılamaz hale gelen cihazın yalnızca maddi hasar verdiği belirtildi. Olayın sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından, Xiaomi’nin satış sonrası müşteri servisi; cihazda kalite kontrol probleminin olmadığını, harici nedenler ile olayın gerçekleştiğini belirtti. 18 aylık garanti süresi bulunan cihazın artık garanti kapsamında olmadığı açıklandı.
İlginç bir şekilde yaklaşık bir ay önce benzer bir olay Chavhan Ishwa’nın da başına gelmişti. Redmi Note 7S modelinin çalışma masasında aniden yandığını belirten kullanıcıya, Hindistan satış sonrası ekibi cihazla ilgili kalite probleminin olmadığını, harici nedenler ile olayın gerçekleştiğini belirtmişti. Hindistan ve Çin’de yaşanan iki olayın ardından Redmi Note 7 Pro modelinin kullanıcı bazlı bir hatadan mı yoksa cihazda bulunan kronik bir sorunundan mı alev aldığı tartışılıyor. Telefonun teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşlemci : Snapdragon 675 SDM6150 8 çekirdek
Ekran : 6.3 inç FHD+ %80.94 ekran kasa oranı IPS LCD 19.5:9 görüntü oranı
Batarya : 4000 mAh
RAM ve Depolama : 4/6 GB RAM /64 GB
Arka kamera : 48 MP, f/1.8, ana kamera 4K 30 kare video kayıt etme seçeneği
5 MP, f/2.4, derinlik sensörü
Ön kamera : 13 MP 1080P 30 kare video kayıt etme seçeneği
İşletim Sistemi : Android 9 Pie MIUI 11
Genel
Huawei FreeBuds 3: Aktif gürültü engelleme, şahane mikrofon! (VIDEO)
Huawei FreeBuds 3 neler sunuyor? Bu videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığının özelliklerini anlatıyoruz.
Huawei FreeBuds 3 inceleme
FreeBuds 3 modelini satın aldığınızda yapmanız gereken ilk şey Huawei AI Life uygulamasını indirmek olmalı. Çünkü FreeBuds 3, dünyanın ilk aktif gürültü engelleme özellikli açık tasarım kablosuz kulaklığı ve bu özelliği AI Life uygulaması üzerinden aktif ederek kontrol edebiliyoruz.
Uygulamaya girdiğinizde FreeBuds 3 kulaklığımızı uygulamayla eşleştiriyoruz. Ardından “Gürültü azaltma” bölümüne girerek bu özelliği aktif ediyoruz. Özelliği aktif ettiğimizde, gürültü azaltmayı ayarlayabileceğimiz bir ayar tekerleği karşımıza çıkıyor. Bu sayede, bulunduğumuz ortama göre ve çevremizdeki seslere göre ayarlama yaparak istersek dışarıdan gelen seslerin tümüyle engellenmesini sağlayabiliyoruz. Kulaklık, etrafınızdaki sesleri engelleme konusunda gerçekten çok başarılı.
Gürültü azaltmayı kontrol edebiliyor olmanın bir avantajı da, farklı senaryolarda işimize yaraması. Örneğin bir metro yolculuğunda yolculuk bitene kadar etraftaki sesleri duymak istemezsiniz. Ancak eğer havalanında bekliyorsanız ve anonsları duymak ancak çevresel gürültüyü de azaltmak isteyebilirsiniz. İşte bu ayarlama sayesinde, kişiye ve duruma özel ses engelleme mümkün oluyor.
Kirin A1 işlemcisiyle düşük gecikme!
Huawei FreeBuds 3 kulaklığının içerisinde Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin kulaklığa sağladığı pek çok avantaj var. Bunlardan ilki ultra-düşük gecikme süresi ve daha az enerji tüketimi. Piyasadaki birçok tam kablosuz kulaklıkla video izlerken veya oyun oynarken ses ile görüntü arasında bir gecikme olduğunu görürsünüz. Kirin A1 sayesinde FreeBuds 3 şu anda piyasanın en düşük gecikme süresini sunan kulaklarından bir tanesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Buds 564 milisaniye, Apple AirPods 2 220 milisaniye gecikme süresine sahipken bu değer FreeBuds 3’te sadece 190 milisaniye.
Kulaklığın çok iddialı olduğu konulardan biri de telefon görüşmeleri. Zira modelde hem Kirin A1 işlemci, hem etraftaki gürültüyü ve rüzgar sesini tespit ederek bunları azaltan aerodinamik mikrofon kanalı hem de sesinizi daha iyi alabilmek için konumlandırılan dahili kemik sensörüne yer verilmiş. Freebuds 3 ile gerçekleştirilen bir telefon kaydını videomuzda bulabilirsiniz.
Ses performansı ne alemde?
Gelelim en önemli konu olan ses performansına. Bildiğiniz gibi bir kulaklığın ses performansını belirleyen yegane unsurlardan biri sürücülerin tipi ve boyutu. FreeBuds 3 modeli, tam 14 mm’lik dinamik sürücüleriyle tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en büyük sürücülere sahip kulaklıklardan bir tanesi. Büyük sürücüler sayesinde sesler genel anlamda çok güçlü. Ayrıca genellikle tam kablosuz kulaklıkların bass performansından tatmin olunamazken, güçlendirilmiş kompleks bass kanallarıyla Huawei FreeBuds 3’ün bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım olarak Huawei FreeBuds 3 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tabii ki şarj görevi de gören taşıma kutusunun rengi de buna göre değişiyor. Pil konusunda kulaklıkla tek seferde 4 saat, kutuyla birlikte toplamda 20 saat pil ömrü sunuyor. Eğer Mate 20 Pro veya P30 Pro gibi tersine kablosuz şarj destekleyen bir akıllı telefon kullanıyorsanız, ürünü bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch GT2 üzerinden doğrudan akıllı saat üzerinden müzik dinleme ve konuşma özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.
Son olarak EMUI 10 güncellemesi sonrası bu sürümü kullanan Huawei akıllı telefonları için, kulaklığınızı çıkardığınızda otomatik olarak şarkının durması ve tekrar taktığınızda devam etmesi özelliğiyle birlikte, telefon arayüzünde pil ve bağlantı durumunu gösteren pop-up pencere desteği de gelecek.