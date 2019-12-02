AMD, Almanya işlemci pazarında rekor kırarak market lideri oldu!

AMD, senelerdir uygun fiyata sahip işlemci ve grafik kartı çözümleriyle sektöre hakim olmaya çalışıyor. Dünya çapında olmasa da şimdilik Almanya perekende pazarında geçti ve liderliği elde etmiş oldu.

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AMD, Almanya’da işlemci pazarında tüm zamanların rekorunu elde ederek Intel’i solladı ve %82lik market paylaşımıyla sektörü domine etmeyi başardı. Bu rekor, Intel’in en çok pazar payı kaybettiği tarih olarak kayıtlara geçmiş oldu.

MindFactory.de’nin istatistiklerine göre Kasım ayı itibariyle, bilgisayarlar için donanım bazlı çözümler üreten firma AMD Ryzen CPU’larıyla satış rekorlarını alaşağı etti. Ekim ayında da markanın %78’lik işlemci marketinde büyük bir ivme yakaladığı gözlemlenmişti. Özellikle bu başarıyı, AMD’nin yeni nesil Ryzen 7 3700X ve Ryzen 5 3600x işlemci mimarilerine borçlu olduğunu söyleyebiliriz.

Her ne kadar i7-9700K ve i9-9900K gibi Intel’in en yeni çocukları, rakip olarak piyasada yer etse de; AMD’nin işlemci ailesi fiyatıyla, kitlesel popülariteyi yakalamayı başardı. Üst tarafta, sitenin paylaştığı rakamlara bakabilirsiniz.