Hardware Plus (HWP) internet sitemizde çalışacak, teknoloji dünyasını yakından takip eden, içerik üretmeyi ciddiye alan, araştırmadan yazmayan freelance içerik yazarı/editör olarak çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz. Sitemizde yalnızca haber üretmiyoruz; okuyucuya gerçek bilgi ve katkı sunuyoruz. Bu yüzden içerik ekibimize katılacak kişilerin yazdıkları konularda bilgi sahibi olması ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Yazının en altında yer alan iletişim adresleri üzerinden bizimle iletişime geçebilir, başvurularınızı iletebilirsiniz.

HWP İçin Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz! (Teknoloji İçerik Yazarı)

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve sektör yayınları arasında yer alan Hardware Plus (HWP) internet sitemiz bünyesinde çalışacak, freelance haber veya içerik yazarı editörler arıyoruz.

Eğer HWP ailesine dahil olmak, teknoloji haberleriniz ile sektörün içerisinde yer almak istiyorsanız, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Görev Tanımı

Güncel teknoloji gelişmelerini takip etmek

Yurt dışı kaynaklı haberleri araştırarak, özetlemeden ve kopyalamadan içerik üretmek

Okuyucuya yeni bir bakış açısı sunacak şekilde yazmak (yorum, analiz, değerlendirme)

Özellikle akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, güncellemeler ve cihaz tanıtımları gibi konulara hâkim olmak

SEO kurallarına dikkat ederek içeriklerin başlık, açıklama ve gövde yapısını oluşturmak

Gerektiğinde görsel düzenleme, kaynak takibi gibi görevlerde sorumluluk almak

Kalite odaklı ve okuyucuya fayda sağlayan haberler veya uzun soluklu içerikler üretmek

Kimlerle Çalışmak İstiyoruz?

Teknoloji dünyasını yakından takip eden, teknik terimlere aşina, lansmanları kaçırmayan

Yazdığı konu hakkında “ben bu ürünü/ konuyu anlatıyorum” diyebilecek kadar bilgi sahibi

Yalnızca haber değil, değer üretmeyi hedefleyen

SEO mantığını bilen ya da öğrenmeye açık

Geri bildirimlere açık, yazdığı yazıyı savunabilecek ama gerektiğinde düzenlemeye gönüllü

Kopyala–yapıştır iş yapmayan

Sadece görev tamamlamak için değil, okuyucuyu memnun etmek için yazan



WordPress kullanmaya aşina olan

İngilizce seviyesi en az B1 olan (Sertifikanız varsa geçerlilik tarihi fark etmeksizin yüklemeniz artı olacaktır)

Kimlerle Çalışmak İstemiyoruz?

“Teknolojiyle aram yok ama bir şekilde yazarım” diyenlerle

Yabancı haberleri alıp, sadece dilini değiştirip geçenlerle

İçerikte analiz, özgünlük veya katkı sağlamadan yazanlarla

Geri bildirime kapalı olanlarla

Yüksek sorumluluk gerektiren bu yapıda disiplinsiz çalışanlarla

Ne Sunuyoruz?

Net beklentiler, düzenli çalışma sistemi

Kalite odaklı bir editör ve yayın anlayışı

Gelişime açık bir ekip ruhu

Yalnızca yazı değil, değer üreten bir yayın ortamı

Uzun vadeli birlikte büyüme hedefi

HWP Editörlük Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvururken:

Kısa bir kendini tanıtma yazısı istiyoruz. (Teknolojiyle ne kadar ilgili olduğunuz, hangi konularda çalışmak istediğiniz gibi detayları içeren, kişisel detaylarınız ilerleyen aşamalarda sizden istenecektir)

Daha önce yazdığınız bir teknoloji haberini veya örnek içeriği paylaşmanızı istiyoruz.

Eğer daha önce içerik üretmediyseniz, kısa bir deneme yazısı ile de başvurabilirsiniz.

Ekibe alındığımı nasıl anlarım?

Başvurular arasından seçilen adaylarla iletişim sağlanacaktır.

Gerekli bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından oryantasyon süreci başlatılacaktır.

Başvuruların değerlendirme süresi bir haftayı bulabilir, sabırlı olmanızı rica ediyoruz.

İletişim

Onur Balbaşı – Baş Editör/ Yayın Yönetmeni

[email protected]

veya

[email protected]

Bu iki adrese mail atarak başvuru yapabilirsiniz. Mail attığınızda, bu iki adrese de mailin gittiğinden emin olmalısınız. Sizlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.