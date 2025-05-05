Hardware Plus (HWP) internet sitemizde çalışacak, teknoloji dünyasını yakından takip eden, içerik üretmeyi ciddiye alan, araştırmadan yazmayan freelance içerik yazarı/editör olarak çalışacak ekip arkadaşları arıyoruz. Sitemizde yalnızca haber üretmiyoruz; okuyucuya gerçek bilgi ve katkı sunuyoruz. Bu yüzden içerik ekibimize katılacak kişilerin yazdıkları konularda bilgi sahibi olması ve öğrenmeye açık olması gerekiyor. Yazının en altında yer alan iletişim adresleri üzerinden bizimle iletişime geçebilir, başvurularınızı iletebilirsiniz.
İçindekiler
HWP İçin Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz! (Teknoloji İçerik Yazarı)
Türkiye’nin en büyük teknoloji ve sektör yayınları arasında yer alan Hardware Plus (HWP) internet sitemiz bünyesinde çalışacak, freelance haber veya içerik yazarı editörler arıyoruz.
Eğer HWP ailesine dahil olmak, teknoloji haberleriniz ile sektörün içerisinde yer almak istiyorsanız, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Görev Tanımı
- Güncel teknoloji gelişmelerini takip etmek
- Yurt dışı kaynaklı haberleri araştırarak, özetlemeden ve kopyalamadan içerik üretmek
- Okuyucuya yeni bir bakış açısı sunacak şekilde yazmak (yorum, analiz, değerlendirme)
- Özellikle akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, güncellemeler ve cihaz tanıtımları gibi konulara hâkim olmak
- SEO kurallarına dikkat ederek içeriklerin başlık, açıklama ve gövde yapısını oluşturmak
- Gerektiğinde görsel düzenleme, kaynak takibi gibi görevlerde sorumluluk almak
- Kalite odaklı ve okuyucuya fayda sağlayan haberler veya uzun soluklu içerikler üretmek
Kimlerle Çalışmak İstiyoruz?
- Teknoloji dünyasını yakından takip eden, teknik terimlere aşina, lansmanları kaçırmayan
- Yazdığı konu hakkında “ben bu ürünü/ konuyu anlatıyorum” diyebilecek kadar bilgi sahibi
- Yalnızca haber değil, değer üretmeyi hedefleyen
- SEO mantığını bilen ya da öğrenmeye açık
- Geri bildirimlere açık, yazdığı yazıyı savunabilecek ama gerektiğinde düzenlemeye gönüllü
- Kopyala–yapıştır iş yapmayan
- Sadece görev tamamlamak için değil, okuyucuyu memnun etmek için yazan
- WordPress kullanmaya aşina olan
- İngilizce seviyesi en az B1 olan (Sertifikanız varsa geçerlilik tarihi fark etmeksizin yüklemeniz artı olacaktır)
Kimlerle Çalışmak İstemiyoruz?
- “Teknolojiyle aram yok ama bir şekilde yazarım” diyenlerle
- Yabancı haberleri alıp, sadece dilini değiştirip geçenlerle
- İçerikte analiz, özgünlük veya katkı sağlamadan yazanlarla
- Geri bildirime kapalı olanlarla
- Yüksek sorumluluk gerektiren bu yapıda disiplinsiz çalışanlarla
Ne Sunuyoruz?
- Net beklentiler, düzenli çalışma sistemi
- Kalite odaklı bir editör ve yayın anlayışı
- Gelişime açık bir ekip ruhu
- Yalnızca yazı değil, değer üreten bir yayın ortamı
- Uzun vadeli birlikte büyüme hedefi
HWP Editörlük Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvururken:
- Kısa bir kendini tanıtma yazısı istiyoruz. (Teknolojiyle ne kadar ilgili olduğunuz, hangi konularda çalışmak istediğiniz gibi detayları içeren, kişisel detaylarınız ilerleyen aşamalarda sizden istenecektir)
- Daha önce yazdığınız bir teknoloji haberini veya örnek içeriği paylaşmanızı istiyoruz.
- Eğer daha önce içerik üretmediyseniz, kısa bir deneme yazısı ile de başvurabilirsiniz.
Ekibe alındığımı nasıl anlarım?
- Başvurular arasından seçilen adaylarla iletişim sağlanacaktır.
- Gerekli bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından oryantasyon süreci başlatılacaktır.
- Başvuruların değerlendirme süresi bir haftayı bulabilir, sabırlı olmanızı rica ediyoruz.
İletişim
Onur Balbaşı – Baş Editör/ Yayın Yönetmeni
veya
Bu iki adrese mail atarak başvuru yapabilirsiniz. Mail attığınızda, bu iki adrese de mailin gittiğinden emin olmalısınız. Sizlerle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.