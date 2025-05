Samsung kullanıcıları için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Peki Z Flip 4 One UI 7 ve Z Fold 4 One UI 7 güncellemeleri modellere neler katıyor? Avrupa’da dağıtımı başlayan bu yeni sürüm Türkiye’ye ne zaman gelecek? One UI 7 ile birlikte Galaxy Z serisi nasıl bir dönüşüm yaşayacak?

Z Fold 4 ve Z Flip 4 One UI 7 yayınlandı! Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Samsung’un 4.nesil katlanabilir telefon serisi olan Z Flip 4 One UI 7 ve Z Fold 4 One UI 7 güncellemeleri Avrupa’da dağıtıma sunuldu. Android 15 tabanlı bu yeni arayüz, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim, kişiselleştirilebilir bir yapı ve artırılmış sistem performansı sunmayı amaçlıyor.

Samsung’un Avrupa’da başlattığı bu dağıtımın çok kısa süre içinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Daha önceki güncellemelerde olduğu gibi, birkaç gün içinde Türkiye’deki Z Flip 4 One UI 7 ve Z Fold 4 One UI 7 yazılımlarının bu modeller için de aktif hale gelmesi öngörülüyor.

One UI 7, özellikle kilit ekranı özelleştirmeleri, widget dinamikleri ve Now Bar gibi yeni kontrollerle dikkat çekiyor. Android 15 ile birlikte gelen Now Bar özelliği sayesinde kullanıcılar, telefonun ekranını açmadan müzik kontrolü, hatırlatıcılar ve zamanlayıcılara erişebiliyor.

Z Flip 4 One UI 7 ve Z Fold 4 One UI 7 kullanıcıları için bu özellik, katlanabilir ekranın doğasına uygun olarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda canlı bildirimler sayesinde spor etkinlikleri ve ses kayıtları gibi işlemler artık çok daha hızlı yönetilebiliyor.

İlginizi çekebilir: A55 One UI 7 yayınlandı! Türkiye’ye ne zaman gelecek?

One UI 7 güncellemesi nasıl kontrol edilir?

Kullanıcıların yazılım güncellemesini kontrol edebilmek için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmesi yeterli. One UI 7 güncellemesiyle birlikte batarya yönetiminde de ciddi iyileştirmeler sunuluyor.

Geliştirilmiş arka plan uygulama denetimi ve optimize edilmiş enerji kullanımı, cihazların tek şarjla daha uzun süre dayanmasına katkı sağlıyor. Bu özellik, özellikle Z Flip 4 ve Z Fold 4 kullanıcılarının mobil verimliliğini artırmak adına önemli.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Z Flip 4 One UI 7 ve Z Fold 4 One UI 7 ile gelen yenilikleri yeterli buldunuz mu? Yorumlarınızı paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!