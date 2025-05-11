Mobil işlemci pazarının en büyük isimlerinden biri olan MediaTek, giriş seviyesi kullanıcıları hedefleyen yeni nesil işlemcisi Helio G200‘ü tanıttı. Özellikle fiyat performans telefon kategorisinde denge arayan üreticilere hitap eden bu çip, yeni nesil donanım anlayışını uygun bütçeye taşıyor. Peki MediaTek Helio G200 özellikleri neler olacak? İşte MediaTek Helio G200 özellikleri ve bu işlemciyi kullanacak telefonlar.

MediaTek Helio G200 işlemcisi neler vadediyor?

Yeni nesil MediaTek Helio G200, sekiz çekirdekli mimariye sahip. Bu yapıda 2 adet yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 verimlilik çekirdeği bulunuyor. Cortex-A76 çekirdeklerinin 2.2 GHz hızında çalışması, özellikle oyun açılışları, çoklu görevler ve sistem yanıt hızı açısından önceki nesil G100’e göre ciddi bir artış sağlıyor. Cortex-A55’lerin 2.0 GHz hızı ise arka planda çalışan sistem görevlerini enerji tasarrufu sağlayarak gerçekleştirmeye odaklanıyor.

Grafik tarafında Mali-G57 GPU tercih edilmiş. Bu grafik işlemci, 1.1 GHz’e kadar çıkabilen frekans hızı sayesinde önceki nesle göre %75’e kadar daha iyi performans sunuyor. Bu fark özellikle düşük-orta ayarlarda oyun oynamayı hedefleyen kullanıcılar için önemli. Yüksek grafik gücü isteyen uygulamalarda bile akıcılığı koruma potansiyeline sahip.

Bellek tarafında LPDDR4X RAM desteği sunan işlemci, hem enerji verimliliği hem de düşük gecikme açısından iyi bir denge sunuyor. Depolama için ise UFS 2.2 kullanılıyor. Bu depolama standardı, daha hızlı dosya aktarımı ve uygulama yükleme süreleri açısından giriş seviyesindeki telefonlara ivme kazandırıyor.

Ekran desteği olarak FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına kadar destek sunuluyor. Bu, Helio G200’lü telefonlarda artık sadece uygun fiyat değil, aynı zamanda akıcı ekran deneyimi de sunulabileceği anlamına geliyor. Sosyal medya, web gezintisi ve oyun sırasında gözle görülür bir pürüzsüzlük sağlanacaktır.

Kamera tarafında ise 200 MP’e kadar sensör desteği verilmiş. Bu seviyede bir sensör desteği giriş segmenti için iddialı görünüyor. Elbette nihai kalite, üreticilerin kamera optimizasyonlarına bağlı olacak ancak işlemcinin çok kareli gürültü azaltma (MFNR) ve HDR video desteği gibi yazılımsal destekleri de mevcut. Bu sayede düşük ışık koşullarında dahi daha net ve dengeli kareler yakalanabilecek.

Enerji verimliliği tarafında MediaTek, önceki nesle göre %30 daha iyi performans sağlandığını iddia ediyor. Bu da özellikle gün içinde yoğun kullanım yapan ancak şarj etme imkânı sınırlı olan kullanıcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

MediaTek Helio G200 kullanan telefonlar neler?

MediaTek Helio G200’ün özellikle 4G bağlantı sunan ve ekonomik kullanıcı kitlesini hedefleyen telefonlarda yer alması bekleniyor. Türkiye gibi bütçe dostu modellerin rağbet gördüğü pazarlarda, bu işlemcinin önümüzdeki dönemde yaygın şekilde kullanılması muhtemel. G200, günlük işler, orta seviye oyun performansı ve enerji tasarrufu beklentisi olan kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir.

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Helio serisinin geçmişteki başarısı göz önüne alındığında, G200 ile donatılmış yeni nesil cihazların global pazarda da ses getirmesi bekleniyor. Henüz hangi markaların bu işlemciyi kullanacağı netleşmese de, lansmanı yaklaşan bazı giriş seviyesi modellerde karşımıza çıkabilir.