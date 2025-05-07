Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 17 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni iPhone 17 serisinde bulunan tüm cihazlar, RAM kapasitesi ile Android telefonlara taş çıkartacak gibi duruyor. Peki iPhone 17 RAM ne kadar olacak? iPhone 17 RAM kaç GB olacak?

iPhone 17 özellikleri neler olacak?

Sızdırılan raporlara göre, hem iPhone 17 serisi, ciddi donanım iyileştirmeleriyle gelecek. En dikkat çeken değişikliklerden biri ise bellek kapasitesinde yaşanacak. Tüm iPhone 17 ailesinin 12 GB RAM ile geleceği bildiriliyor; bu da Apple tarihinde bir ilk olabilir.

Özellikle Apple Intelligence tabanlı yapay zekâ özelliklerini etkin biçimde kullanabilmek için bu RAM artışı kritik bir rol oynayacak. Daha fazla RAM, multitasking, yani çoklu görev performansını da üst düzeye çıkaracak. Her ne kadar iOS çoklu görev yönetiminde geride kalsa da, artan RAM sayesinde arkaplanda daha fazla uygulama tutulabilecek.

Apple’ın yeni iPhone serisini 12 GB RAM ile donatma planları, Android tarafındaki yüksek RAM rekabetine doğrudan bir yanıt olabilir. Özellikle temel modellerde bile bu seviyeye çıkılması, uzun vadeli performans ve yazılım güncellemesi açısından büyük avantaj sağlayacak.

Önümüzdeki yıl ise iPhone 18 serisinin çok daha gelişmiş bir RAM tipi olan 6 kanallı LPDDR5X belleğe geçeceği iddia ediliyor. Bu da Apple’ın uzun vadeli donanım stratejisinde RAM konusunu artık daha merkezi bir yere koyduğunu gösteriyor.

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde yeni Apple A19 Pro işlemcisi yer alacak. Bu çip, önceki nesildeki gibi TSMC’nin 3nm üretim süreciyle geliştirilecek, fakat performans açısından hissedilir bir artış sunması bekleniyor.

Temel modellerde ise, aynı serinin biraz daha düşük performanslı Apple A19 işlemcisi kullanılabilir. Bu fark, Apple’ın Pro modelleri ile standart modeller arasındaki ayrımı daha belirgin kılma stratejisine uygun görünüyor. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 13 serisinden beri, Apple cephesi Pro modeller ile standart modeller arasındaki farkı iyice belirginleştirmiş durumda.

iPhone 17 Sızdırılan Teknik Özellikler

İşlemci: Apple A19 Pro (17 Pro ve Pro Max modelleri)/ Apple A19 (17 ve 17 Plus)

Apple A19 Pro (17 Pro ve Pro Max modelleri)/ Apple A19 (17 ve 17 Plus) RAM: 12 GB (tüm seride)

12 GB (tüm seride) Üretim teknolojisi: 3nm TSMC

iPhone 17 çıkış tarihi ne zaman?

Apple’ın iPhone 17 ailesini her zamanki gibi Eylül 2025’te tanıtması bekleniyor. Şirketin yıllardır sürdürdüğü lansman takviminde büyük bir değişiklik öngörülmüyor. Bu nedenle çıkış tarihi için en olası dönem Eylül ayının ikinci haftası olarak tahmin ediliyor.

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iPhone 17 fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmamış olsa da, donanım yükseltmeleri göz önünde bulundurulduğunda iPhone 17 fiyatı tahmini olarak 799 veya 899 dolar seviyesinden başlayabilir.

Bu tahmini fiyat, önceki Pro modellerin lansman fiyatları ve yükseltilen RAM/işlemci kombinasyonu dikkate alınarak hesaplanmış durumda. Trump’ın gümrük vergileri Apple gibi teknoloji devlerini kötü etkilemişti, her ne kadar Trump bu kararından dönse de, Apple’ın fiyatlarda bir artışa gitmesini bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone’lar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!