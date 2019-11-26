Donanım
AMD, dünyanın ilk 64 çekirdekli işlemcisini 2020’de çıkartacak!
AMD 64 çekirdekli 3990X işlemcisi detaylanmaya başladı. 2020 yılında raflarda olmasını beklediğimiz cihaz hakkında tüm bilgileri sizin için derledik.
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AMD’nin yeni nesil süper güçlü işlemcisi olması beklenen 3990X’in bilgileri sızdırılmaya başlandı. Şirket, yonga setiyle ilgili çok detaylı bilgiler maalesef ki paylaşmadı. Belli olanlar ise, 64 çekirdekli yapısı ve sanallaştırma desteğiyle bu rakamın 128 rakamına çıktığını görüyoruz. Toplam geçiçi bellek ise 128MB olarak belirlenmiş.
Önemli bir fiyat bilgisi paylaşılmayan işlemci birimiyle ilgili tutarın birkaç bin dolardan aşağı olmayacağını tahmin ediyoruz. Geliştirilen işlemci AMD’nin iş tipi sunucusu olarak konumlandırdığı EPYC7742’ye cevap niteliğinde olacak.
3960X ve 3970X’de 16 ve 24 çekirdekli işlemci mimarisinin getirdiği bazı detayları görmüştük. Şimdi ise bu sistem üzerine inşa edilen 64 çekirdekli bir yapı karşımıza çıkacak. Yonga seti, 8 kanallı hafızası PCIe 4.0 desteğine sahip ve “Socket sbTRX4″ platformunu kullanıyor.
Yüksek iş gücü isteyen işlemler için ideal olan sistemin detayları çok yakın zamanda gelmeye başlayacaktır. Fakat şimdiden AMD’nin Intel karşısında ezici rekabet oluşturarak rakibini alaşağı etmeyi başardığını söyleyebiliriz.
AMD son olarak Ryzen işlemci ailesini yeni bir düzene geçirmeye karar vermiş. Yıl sonuna kadar da büyük bir atak başlatarak tüm donanımını güncellemeyi başarmıştı. AMD son testlere göre çok daha stabil overcloack işlemi gerçekleştirilebiliyor. Fakat Intel tarafında ürünler, donanım kısmında overcloack’a karşı direnç gösteriyor. Özellikle firmanın 14nm ve 10nm yonga birimlerinde bu problemler çok daha sık görülmeye başlandı.
Donanım
Gigabyte Z390 anakartının AORUS MASTER G2 versiyonunu yayınladı!
Gigabyte yakın zamanda piyasaya sürülen ve en yüksek performansa sahip Z390 anakartının yeni versiyonunu yayınladığı basın bülteniyle yayınlamış oldu.
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Gigabyte, anakartları ve grafik kartlarıyla sektörü domine etmeye devam ediyor. Z390 AORUS Master şirketin G2 E-spor serisinde yer alan oyun odaklı anakartlarından biri olarak karşımıza çıktı. Üzerinde yer alan i9-9900K/9900KF/9900KS işlemcileri ile yüksek performans isteyen ve aradığını bulamayan kullanıcılar için vazgeçilmez olmayı hedefliyor.
Anakart, Fins-Array teknolojisi, sisteme direkt dahil olan ısı borusu teknolojisi, bir soğutma taban plakası ve yüksek iletkenliğe sahip termal pedlerle, Z390 çok daha performanslı bir yapıya kavuşuyor.
Gıgabyte’in Ceo’su konuyla ilgili açıklamalarında E-Spor için anakart ve ekran kartı birimlerini üretmeye devam edeceklerini ve G2 E-spor’un dünyada lider elektronik spor faaliyetlerinden biri olduğu belirtiliyor. 12 yapılı güç sistemi ve yüksek kararlılık sunan yapısıyla tüm oyun sistemine hükmedecek derecede ilerleme kaydeden firma yeni seriler üretmeye devam edecek.
Şu an Türkiye’ye ne zaman geleceği belli olmayan kartla ilgili detaylar gelmeye yakın zamanda başlayacaktır. Gıgabyte, Türkiye’de AORUS ailesi eşliğinde düzenli olarak piyasaya ürünlerini sunuyor. Şu an sektörde önemli bir yer ettiğini düşündüğümüz firmanın yeni kartını sabırsızlıkla bekliyoruz
Donanım
Asus, ROG Crosshair VIII Impact’in başarısını yarışma ile kutluyor
Asus ROG Crosshar VII Impact’in 6GHZ işlemci hız bariyerini aşmasını firma, düzenlediği yarışma ile kutlayacak. Dünyadaki ilk 6GHZ işlemci saat hızını aşan anakart, dünya rekorunu elinde bulundurmanın zaferini böylelikle taçlandırmak istiyor.
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Yeni AMD Ryzen 3950X, ROG Crosshair VIII Impact anakart ile 6 GHz hıza erişebiliyor. Oyun anakartı olan ROG Crosshair serisi anakart, hem işlemci hem de bellek frekansları için için 6GHz baremini aşarak dünya rekorlarını kırdı.
ROG, bu iki dünya çapındaki başarının şerefine tüm katılımcılara ROG Crosshair VIII Impact anakart veya AMD, InWin ve G.Skill’den birçok heyecan verici ödüllerden birini kazanma şansı veriyor.
15 Kasım 2019 saat 17:00 itibariyle “ROG Crossword Challenge”, dünyanın dört bir yanındaki ROG hayranlarını, gizli bir mesaj ortaya çıkaracak bir kelime bulmacasını tamamlamak için ipuçlarını çözmeye davet ediyor. Ödüller, kurallar ve kapanış tarihi dahil tüm detaylar ROG Crossword Challenge sitesinden bakabilirsiniz.
AMD® Ryzen™ 9 3950X işlemcisinin çıkmasından sonra ASUS hız aşırtma takımı, işlemcinin saat hızını CPU-Z tarafından verilen sonuçlara göre 6,003 MHz (6 GHz) seviyesine kadar zorlayabiliyor. Crosshair VIII Impact’in başarısının büyüklüğünü vurgulayan Ryzen 9 3950X işlemcinin standart saat hızı 3.5, boost hızı ise 4.7 GHz olarak belirtiliyor.
Yarışma, 5 Aralık tarihine kadar devam edecek ve katılan yarışmacılar tüm dünyadan gelen katılımlarla belirlenecek.
Donanım
AORUS, TRX40 serisi anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi!
AORUS, Taiwanlı teknoloji devi çatısı altında bulunan anakart ve grafik kartları üreten lider teknoloji şirketlerinden biri. Asus’un ardından TRX40 serisi kendi ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdiler ve yayınladıkları basın bülteni aracılığıyla teknoloji severlere duyurdular.
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TRX40 ile AORUS firması bugün, aynı donanım ürünleri üreticileri arasında en iyi performansı verdiklerini ilettikleri en yeni üçüncü nesil AMD Ryzen destekli Threadripper işlemcilerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bayrak gemileri olan TRX40 AORUS Extreme serisi donanım kartları direkt 16+3 aşamalı güç kaynağı ve dikkat çekici Fins-Array teknolojisinden oluşan termal çözümlerden yararlanması dikkat çekiyor.
Nanokarbon taban plakası, 8 mm mega ısı borusu, alüminyum I/O koruması ve 5cm yonga seti soğutma sistemine sahip dış kabuktan oluşuyor. TRX40 AORUS anakartının içerisine PCIe 4.0 desteği de dahil edilmiş. Anakart, üretim faaliyetleri boyunca; düşük akım direnci, süper ötesi PCIe 4.0 sinyal kalitesi ve bu teknolojiden maksimum performans için tasarlandı.
Bu özelliklere ek olarak, Intel ® X550-AT2 Dual GBE LAN, 4400MHz+ saat hızlarında çalışan 8DIMM dört kanal barındıran DDR4 RAM, Intel ® WIFI 6 destekli 4 kanallı PCIe slotu ile birlikte teknoloji severlerin gözdesi olması beklenen detaylarla birlikte geliyor. TRX40 AORUS anakartı, içerik üreticilerinin üst düzey çalışma alanı yaratan, oyun meraklıları tarafından maksimum verim alabilecekleri oyuncu teçhizatı veya her ikisi dünyayla da ilgilenen kullanıcılar için ideal bir çözüm.
Birinci Sınıf Performans için AORUS TRX40!
En iyisini almak isteyen kullanıcılar için yüksek performans vadeden AORUS TRX40, 16+3 aşamalı güç ünitesine sahip Infineon bileşenlerine sahip. Direkt güç ünitesiyle katlayıcılar kullanılmıyor bunun yerine paralel güç ünitesi sunan geleneksel tasarımla taçlandırılmış Vcore seti tercih ediliyor. Böylece performans kaybı olabildiğince düşürülmeye çalışılmış oluyor.
Her teçhizat, toplamda 1330A güç çıkışı yaratmakla birlikte güç ünitesi 70A’lere kadar yeterlilik sağlayabiliyor. Anakart, aynı zamanda saat hızları yüksek düzeylere çekilebilir vaziyette.
Üstün kullanıcı deneyimi vadediyor!
GIGABYTE, donanım tarafında kullanıcılarını tehlikelere karşı uyarıyor. Kullanıcı deneyimine odaklanan firma eski BIOS dizaynlarını tekrar tasarlayarak BIOS sisteminde inovatif çözümler yaratarak daha iyi kullanıcı opsiyonları ve deneyimi geliştiren bazı araçlar sunuyor.
Yeni Kolay Mod ekranı, CPU saat değerleri, hafıza bilgileri, depolama değerleri, fan hızları ve daha fazlasını erişiminizi kolaylaştırmak için dizayn edildi. Değişiklikler işlenmeden önce BIOS değerlerine kaydediliyor böylece ayarları tekrar tekrar kurmanız gerekmiyor.
AORUS anakartı, yakında tüm kullanıcılar için satışa çıkacak. AMD platformuyla sistemlerini inşa eden kullanıcılar için bir numaralı tercih olması bekleniyor.