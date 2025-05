Bu videoda Samsung Galaxy S25 Serisi’nin en yeni üyesi olan Galaxy S25 Edge modeline yakından bakıyoruz. Galaxy S25 Edge modelinin ön gösterimi aslında serinin diğer modelleriyle aynı anda yapılmıştı. Ancak çıkışı ertelenmişti. Şimdi ise resmi tanıtımı yapıldı.

Samsung Galaxy S25 Edge, sadece 5.8 mm kalınlığında olan titanyum gövdesiyle dikkat çekiyor. Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra arasına konumlanan bu modelde 6.7 inç boyutunda 2K WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazeleme oranı sağlayan ince çerçeveli bir ekran, Snapdragon 8 Ellite for Galaxy işlemci, Ultra model ile aynı olan 200MP ana kamera, 12MP geniş açı kamerasıi 3900 mAh boyutunda 25W şarj destekli batarya yer alıyor. Android 15 tabanında One UI 7 yazılımıyla gelen Galaxy S25 Edge, başta Galaxy AI olmak üzere Google Gemini dahil tüm yapay zeka özelliklerini destekliyor. Ayrıca bu telefon 7 sene boyunca güncelleme de alacak.

Peki siz Samsung Galaxy S25 Edge modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce telefon nasıl olmuş? Galaxy S25 Serisi içerisinden bir telefon satın alacak olsaydınız bu hangi model olurdu? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Samsung #SamsungGalaxyS25Edge #GalaxyS25Edge