AWS nedir sorusu, özellikle bugün yaşanan büyük çaplı hizmet kesintileri sonrası çok daha fazla kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Aralarında Snapchat, Reddit, X (Twitter) ve hatta Netflix gibi platformların da bulunduğu birçok dijital servis erişim problemleri yaşıyor. Bu aksaklıkların kaynağında ise Amazon Web Services (AWS) bulunuyor. Peki AWS nedir, Amazon Web Services nedir, ne işe yarar, neden önemli?

Amazon Web Services (AWS) nedir?

Amazon Web Services, Amazon tarafından sunulan bulut bilişim servislerinin genel adıdır. 2006 yılında hizmete açılan AWS, şirketlerin kendi fiziksel sunucularını kurmak yerine, Amazon’un devasa veri merkezleri üzerinden işlem yapmasını sağlar. Bu sayede yazılım geliştirme, depolama, veri analizi, yapay zekâ eğitimi ve daha birçok işlem bulut ortamında yapılabilir hale gelir.

AWS, bu hizmetleri sayesinde küçük girişimlerden Fortune 500 devlerine kadar milyonlarca firmaya altyapı sağlar. İnternetin görünmeyen yüzünü oluşturan AWS, aslında modern dijital dünyanın arkasındaki motor. Ancak bu motor arızalandığında, tüm sistem bir anda kitlenebiliyor.

Aralarında NASA, Netflix, Samsung, Facebook ve Spotify gibi dev şirketlerin de bulunduğu birçok platformun teknik temeli, doğrudan ya da dolaylı olarak AWS’ye bağlıdır. Bugün Snapchat, Reddit ve Canva gibi diğer devlerin de bunu kullandığını gördük.

AWS ne işe yarar?

Amazon Web Services’in sağladığı hizmetler oldukça çeşitlidir. Bunların bazıları şunlardır:

Sunucu Kiralama: Fiziksel sunucu yatırımı yapmadan dijital projeler için sunucu barındırma.

Fiziksel sunucu yatırımı yapmadan dijital projeler için sunucu barındırma. Veri Depolama: Güvenli ve esnek bulut depolama çözümleri (S3 gibi).

Güvenli ve esnek bulut depolama çözümleri (S3 gibi). İçerik Dağıtımı: Web sayfalarının, videoların ve diğer içeriklerin hızlı şekilde kullanıcılara ulaştırılması.

Web sayfalarının, videoların ve diğer içeriklerin hızlı şekilde kullanıcılara ulaştırılması. Veritabanı Yönetimi: SQL ve NoSQL gibi farklı veritabanı altyapılarının sağlanması.

SQL ve NoSQL gibi farklı veritabanı altyapılarının sağlanması. Makine Öğrenimi & Yapay Zekâ: AI modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için güçlü altyapı sunulması.

Bu hizmetlerin çoğu, internet kullanıcılarının doğrudan görmediği ama her gün kullandığı uygulamaların arkasında çalışır. Bu yüzden bir AWS aksaklığı, zincirleme biçimde birçok platformun çalışmasını durdurabilir.

AWS kesintisi neden olur? AWS erişim sorunu olursa ne olur?

20 Ekim 2025 sabah saatlerinde başlayan erişim sorunları, kısa sürede global çapta etki göstermeye başladı. Reddit, Snapchat, X (eski adıyla Twitter), Discord ve hatta bazı bankacılık uygulamaları dahil olmak üzere birçok platformda kullanıcılar giriş problemi yaşadı.

Bu sorunun arkasında ise AWS’nin bazı sunucu bölgelerinde yaşanan yüksek gecikme süresi ve bağlantı hataları olduğu ortaya çıktı. Amazon’un resmi durum sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Virginia (us-east-1) ve Ohio (us-east-2) bölgelerinde servis kesintileri yaşanıyor. Bu bölgeler, dünya genelinde en yoğun kullanılan AWS veri merkezlerini barındırıyor.

Dolayısıyla bu kesinti, binlerce dijital servisi bir anda etkisiz hâle getirdi. Bu da kullanıcılar arasında “Snapchat çöktü mü?”, “Reddit neden açılmıyor?” gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu.

Teknoloji devleri neden AWS kullanıyor?

Birçok dev teknoloji şirketi kendi altyapısını kuracak bütçeye sahip olmasına rağmen, AWS gibi servis sağlayıcıları tercih ediyor.

Bunun başlıca nedenleri:

Esneklik: Trafik yoğunluğu arttığında, AWS kaynakları hızlıca artırılabiliyor.

Trafik yoğunluğu arttığında, AWS kaynakları hızlıca artırılabiliyor. Güvenlik: Amazon, dünya çapında veri güvenliği standartlarına uygun altyapı sunuyor.

Amazon, dünya çapında veri güvenliği standartlarına uygun altyapı sunuyor. Maliyet: Donanım ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlanıyor.

Donanım ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlanıyor. Kolay yönetim: AWS’nin sunduğu paneller sayesinde sistem yönetimi daha kolay hâle geliyor.

Ancak bu tercihin bir sonucu olarak, tek bir servis sağlayıcıya olan bağımlılık artıyor. Bugün yaşanan olay da bu riskin açık bir örneği oldu.

Tek bir altyapıya bağımlılık riskli mi?

Bugünkü kesinti gösterdi ki, internetin büyük bir kısmı birkaç büyük servis sağlayıcıya bağımlı durumda. Bu da “merkeziyetçilik” sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, şirketlerin yedek altyapı (multi-cloud) kullanmasını önerse de, bu her zaman kolay ya da ekonomik değil.

AWS gibi servislerin sağladığı avantajlar büyük olsa da, olası bir kesinti milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir. Bu nedenle gelecekte hem büyük şirketler hem de geliştiriciler için daha dayanıklı ve dağıtık sistemler tasarlamak kritik hâle geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce internet altyapısının bu kadar merkezi olması bir risk mi, yoksa gelişimin doğal bir parçası mı?