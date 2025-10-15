Honor, yeni amiral gemisi telefonları Honor Magic 8 Pro ve Honor Magic 8 Çin’de tanıttı. Peki bu modellerde bizi hangi yenilikler bekliyor? Honor Magic 8 Pro ve Honor Magic 8 özellikleri kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek? Telefonlardaki AI düğmesi, kamera sistemleri ve ekran teknolojisi merak konusu.

Honor Magic 8 Pro ve Magic 8 özellikleri neler?

Honor Magic 8 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve yeni AI düğmesi ile dikkat çekiyor. Arka tarafta 200MP telefoto (1/1.4 inç sensör, f/2.6, 3.7x optik zoom, OIS), 50MP ana (1/1.3 inç sensör, f/1.6, OIS) ve 50MP ultra geniş açı (122° FOV) kameralar bulunuyor.

Ön tarafta 50MP kamera ve 3D derinlik sensörü ile yüz tanıma desteği sağlanıyor. 6,71 inç OLED LTPO ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1256 x 2808 piksel çözünürlük sunuyor. 3D ultrasonik parmak izi okuyucu ile güvenlik artırılmış. Batarya kapasitesi Çin versiyonunda 7.200mAh; 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği var. MagicOS 10, AI özellikleri ve Yoyo asistanı ile zengin bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Honor Magic 8, benzer şekilde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor ve AI düğmesi ile geliyor. 6,58 inç OLED LTPO ekran, 120Hz yenileme ve yüksek çözünürlük sunuyor. Arka kamera dizilimi 50MP ana, 50MP ultra geniş ve 64MP telefoto (3x optik zoom) şeklinde. Ön kamera 50MP, ultrasonik parmak izi okuyucu ile destekleniyor. 7.000mAh batarya, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj sunuyor.

Honor Magic 8 Pro ve Magic 8 fiyatı ne kadar?

Çin’de Honor Magic 8 Pro fiyatı, depolama ve RAM seçeneklerine göre değişiyor. İşte resmi fiyat listesi:

RAM / Depolama Fiyat (CNY) Fiyat (USD) 12GB / 256GB 5.699 $800 12GB / 512GB 5.999 $840 16GB / 512GB 6.199 $870 16GB / 1TB 6.699 $940

Ön siparişler Çin’de açıldı ve ilk satışlar 23 Ekim’de başlayacak. Global lansman tarihi henüz duyurulmadı.

Honor Magic 8 fiyatları neler?

Temel model Honor Magic 8 de farklı RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatlandırılmış durumda:

RAM / Depolama Fiyat (CNY) Fiyat (USD) 12GB / 256GB 4.499 $630 12GB / 512GB 4.799 $670 16GB / 512GB 4.999 $700 16GB / 1TB 5.499 $770

Bu fiyatlar, cihazların Çin pazarındaki başlangıç değerlerini gösteriyor. Global pazara ne zaman çıkacakları ise henüz açıklanmadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Honor Magic 8 Pro ve Honor Magic 8 cihazlarının sunduğu yenilikler ve fiyatları hakkında görüşleriniz neler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!