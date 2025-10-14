Resmî Gazete’de 1 Temmuz 2025’te yayımlanan yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 4, tüm yapıların güvenlik sistemlerini gözden geçirmesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, işletmelerin yıl sonuna kadar mevcut sistemlerini yönetmeliğe uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Resmî Gazete’de 1 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Geçici Madde 4, mevcut binaların yangın güvenliği eksiklerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamalarını öngörüyor. Düzenleme, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”teki teknik hükümleri değiştirmiyor; ancak eksikleri olan yapılara uyum için net bir takvim getiriyor. Yıl sonunda denetimlerin başlayacağı, ruhsat ve kullanım izinlerinde yangın güvenliği kontrollerinin daha sıkı yapılacağı belirtiliyor.

Yönetmelik, yangın güvenliğinde standartları yükseltiyor

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, “Yönetmelik, yangın güvenliğinde öncelikli alanları net şekilde ortaya koyuyor. Bu alanlara odaklanmak hem mevzuata uyum hem de gerçek güvenlik için kritik. Erken algılama, duman kontrolü, otomatik söndürme ve tahliye senaryolarının doğru işlemesi, bakım ve test süreçleriyle sürdürülebilir hale gelir. Bir sistemin güvenliği, yalnızca kurulduğu gün değil, her gün çalışır durumda olmasına bağlıdır” dedi.

Erken Algılama: Güvenliğin İlk Adımı

Doğru tipte dedektör kullanımı, örneğin ofis ortamında optik duman dedektörleri; mutfak ve üretim tesislerinde ise ısıya duyarlı dedektörlerin tercih edilmesi, erken müdahalenin güvence altına alınmasını sağlıyor. Yönetmeliğe göre algılama sistemlerinin periyodik testlerle doğrulanması zorunlu. Bu doğrulama, yıl sonunda başlayacak denetimlerde uyumun en kritik göstergesi olacak.

Dumanın Yayılmasını Önlemek

Duman kontrolü, yangın sırasında kaçış yollarının güvenliğini koruyor. Yeni nesil basınçlandırma sistemleri, merdiven boşluklarını birkaç saniye içinde temiz hava ile besleyerek içeride kalanların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlıyor.

Otomatik Söndürmede Doğru Çözüm Seçimi

En yaygın çözüm olan sprinkler sistemleri, yangını suyla bastırarak yayılmasını önlüyor. Buna karşılık veri merkezleri gibi hassas ortamlarda kullanılan gazlı söndürme sistemleri, ekipmana zarar vermeden birkaç saniye içinde yangını etkisiz hale getiriyor.

Tüm Sistemlerin Entegre Çalışması

Yangın algılama, duman kontrolü, söndürme ve tahliye sistemlerinin birlikte çalışması, yangın anında her saniyenin verimli kullanılmasını sağlıyor. Dedektör dumanı algıladığında alarm santrali devreye giriyor; aynı anda geçiş kontrol kapıları otomatik açılıyor, duman tahliye fanları çalışmaya başlıyor, yönlendirme ışıkları yanıyor ve acil anons sistemi devreye giriyor. Böylece binadaki tüm altyapılar tek bir zincir halinde hareket ederek hem panik riskini azaltıyor hem de tahliye süresini en aza indiriyor.

Test ve Bakım Yönetmeliğin Kalbini Oluşturuyor

Periyodik testler ve planlı bakım sayesinde panellerin, dedektörlerin, kablo bağlantılarının ve güç kaynaklarının sürekli çalışır durumda kalması güvence altına alınıyor. 31 Aralık 2025 sonrasında yapılacak denetimlerde, bu süreçlerin belgelenmiş olması kurumlar için uyumun en önemli göstergelerinden biri olacak.

Yapay Zekâ ile Yangın Algılama ve Acil Durum Toplanma Çözümleri

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu:

“Yangın güvenliğinde asıl kritik unsur, tüm sistemlerin entegre çalışmasıdır. Yönetmelik bu entegrasyonu zorunlu kılıyor; ancak teknolojinin sunduğu yeni imkânlar güvenliği daha da ileriye taşıyor” dedi. Yelkencioğlu şu bilgileri verdi:

Yapay zekâ destekli video analitiği, klasik dedektörlerden farklı olarak dumanı veya alevi çok daha erken fark edebiliyor. Farklı senaryolara göre çalışarak insani hataları ortadan kaldırıyor, yanlış alarm oranlarını düşürüyor ve müdahale ekiplerine gerçek zamanlı veri sağlıyor.

Acil durum toplanma alanı yönetimi, tahliye sürecinin tamamlayıcı halkası. Sistem, kimin güvenli alana ulaştığını ve içeride kimin kaldığını anlık olarak gösteriyor. Eksik kalan kişilerin tam olarak nerede mahsur kaldığının belirlenmesi, itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin yönlendirilmesinde kritik fayda sağlıyor.

Uzaktan izleme ve yönetim çözümleri ise yalnızca sistemin teknik işleyişini kontrol etmekle kalmıyor. Profesyonel operatörler tarafından 7/24 sağlanan hizmet sayesinde sahadaki kameralar ve sensörler sürekli izleniyor, alarm durumları anında doğrulanıyor. Böylece güvenlik ekipleri olay yerine daha hızlı ve doğru yönlendiriliyor, gereksiz müdahalelerin önüne geçiliyor.

Doğru İş Ortağı

Yangın güvenliğine ilişkin sürecin, üretici tarafından yetkilendirilmiş ve teknik yetkinlik belgesine sahip uzman ekipler tarafından yürütülmesi kritik önem taşıyor. Doğru iş ortağı hem mevcut sistemin teknik olarak sağlıklı çalışmasını güvence altına alır hem de yönetmelik gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.