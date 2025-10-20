Snapchat çöktü mü sorusu, bugün yoğun biçimde gündeme taşındı. Birçok kullanıcı, özellikle hikâye yüklerken ve mesaj gönderirken beklenmedik hatalarla karşılaştığını bildiriyor. Peki sosyal medya uygulaması Snapchat çöktü mü? Snapchat ne oldu? Snapchat neden çalışmıyor?

20 Ekim 2025 Snapchat çöktü mü? Popüler sosyal ağda erişim sorunu yaşanıyor

Gün içinde paylaşılan raporlara göre Snapchat çöktü. Bazı kullanıcılar uygulamanın açılış ekranında takıldığını, bazıları ise “Yükleniyor” ibaresinin uzun süre kaybolmadığını söylüyor. Hikâye yükleme ve sohbet ekranına geçişte gecikmeler bildiriliyor. Kesinti izleme servislerinde Snapchat erişim sorunu hakkında artan bildirimler, sorunun dünya genelinde olduğunu düşündürüyor.

İlk göstergeler, Snapchat erişim sorunu problemlerinin farklı bölgelerde dalgalı bir biçimde ortaya çıktığını işaret ediyor. Bazı kullanıcılar iOS’ta daha stabil bir deneyim yaşarken, Android tarafında giriş döngüsüne takılma şikâyetleri öne çıkıyor. Büyük ihtimalle sorun, AWS yani Amazon Web Services ile alakalı, yani altyapı sorunu var diyebiliriz.

Snapchat ne zaman düzelir?

Şu an için Snapchat ne zaman düzelecek sorusuna net bir yanıt yok. Platform tarafından resmi bir açıklama paylaşılmadı. Benzer geçmiş kesintiler, altyapı tarafındaki kısa süreli bir müdahale sonrası toparlanmıştı. Bu nedenle aksaklığın geçici olabileceği değerlendiriliyor; yine de bazı kullanıcılar için normalleşme süresi daha uzun sürebilir.

Snapchat çalışmıyor çözümü

Aşağıdaki basit adımlar, bölgesel veya cihaz bazlı hataları azaltmaya yardımcı olabilir. Kesinti kaynaklı sorun tamamen platform tarafındaysa kalıcı çözüm için hizmetin normale dönmesi gerekir.

Uygulama önbelleğini temizleyip yeniden başlatın.

Mobil veriden Wi-Fi’a (veya tam tersi) geçiş yapmayı deneyin.

App Store/Play Store’dan en güncel sürümü kurun.

Cihaz saatini “otomatik” konumda tutun ve telefonu yeniden başlatın.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapchat neden çalışmıyor?