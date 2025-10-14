OPPO’nun düzenlediği 25 bin dolar ödüllü mobil fotoğrafçılık yarışmasından haberdarsınızdır. Takipçilerimizden gelen yorumlara bakılırsa başta üniversitelerin fotoğraf kulüpleri olmak üzere ışığın ve gölgenin peşinde koşan birçok fotoğrafçı son zamanlarda bu yarışmaya hazırlanıyor.

OPPO Türkiye de Adem Meleke ile birlikte bu yarışmaya hazırlananlar için bir atölye çalışması düzenlemeye karar verdi. Amaç tüm dünyadan fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmada, Türk fotoğrafçıları bir adım öne çıkarmaktı. Adem Meleke’nin 5 Ekim günü Bostancı sahilinde günlük yaşamın içinde başlayan eğitimini HWP olarak biz de takip ettik. Böylece katılımcılar arasında bulunan amatör ve profesyonel fotoğrafçıları sizlere tanıtmaya, eserlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Umarız katılımcıların Reno14 serisi ile çektiği fotoğrafları sizler de en az bizim kadar beğenirsiniz.

Tabii OPPO cep telefonu kullanan tüm takipçilerimizin de bu yarışmaya katılabileceğini de hatırlatmak istedik.

https://lumo.oppo.com/en/ adresinden yarışmanın web sitesine ulaşabileceğinizi, 8 farklı kategoriye 20’şer fotoğraf ile başvurabileceğinizi lütfen unutmayın.

#OPPO #OPPOReno14Serisi #oppophotographyawards2025