5G teknolojisi, uzun süredir merakla beklenen bir yenilik olarak sonunda Türkiye’de hayata geçmeye hazırlanıyor. Peki, tam olarak ne zaman kullanıma sunulacak? Hangi şehirler öncelikli olacak? Ve bu geçiş, kullanıcıların internet deneyimini nasıl değiştirecek? İşte Türkiye’nin dijital geleceğini yeniden şekillendirecek büyük adımın detayları.

Türkiye’de 5G hizmeti 2026’da başlayacak!

5G süreci artık resmi olarak takvime bağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 5G ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Bu ihaleye üç büyük mobil şebeke operatörü katılacak ve kazanan firmalar, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmeti sunmaya başlayacak.

Bakan, bu sürecin yalnızca teknolojik bir geçiş değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir kilometre taşı olacağını belirtti. Yeni dönem ile birlikte Türkiye, saniyede gigabit hızlarına ulaşan veri iletimine, düşük gecikmeli bağlantılara ve akıllı şehir teknolojilerine kapı aralayacak. Bakan Uraloğlu, bu yaklaşımın Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacağını ve ülkenin dijital ekonomide daha güçlü bir oyuncu haline geleceğini ifade etti.

5G teknolojisinin yaygınlaşması, yalnızca cep telefonu kullanıcıları için değil, aynı zamanda nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar ve akıllı fabrikalar gibi alanlar için de devrim yaratacak. Yeni ağ teknolojisi, 4G’ye kıyasla yaklaşık 10 kat daha yüksek veri hızları sunarak hem bireysel kullanıcı deneyimini hem de endüstriyel üretkenliği artıracak.

5G dönemine geçiş, aynı zamanda yeni yatırımların ve istihdam fırsatlarının da önünü açacak. Telekomünikasyon şirketleri, fiber ağ yatırımlarını hızlandırırken, şehirlerdeki baz istasyonları da uyumlu hale getirilecek. Uzmanlara göre, bu dönüşüm yalnızca internet hızını artırmakla kalmayacak; Türkiye’nin sanayi, eğitim ve sağlık gibi stratejik sektörlerinde dijitalleşmeyi hızlandıracak.

