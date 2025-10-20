Reddit çöktü mü sorusu, bugün dünya genelinde en çok aranan konulardan biri haline geldi. Kullanıcılar, Reddit’e erişim sağlamaya çalışırken “Sayfa yüklenemedi” veya “Beklenmeyen hata oluştu” uyarılarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Peki 20 Ekim 2025 itibarıyla Reddit çalışıyor mu? Reddit neden açılmıyor? Reddit ne oldu?

20 Ekim 2025 Reddit çöktü mü? Popüler forum sitesine erişim sorunu yaşanıyor

Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, hem masaüstü sürümde hem de mobil uygulamada Reddit giriş hatası yaşadığını belirtti. Özellikle “r/all” akışının yüklenmemesi ve alt dizinlere erişilememesi, sorunun yalnızca belirli bölümlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.

Sosyal medyada “Reddit çöktü” etiketi kısa sürede gündem oldu. Reddit’e erişmek isteyen kullanıcılar, “Aşırı istek” gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Sorun şu anda da devam ediyor gibi görünüyor. Büyük ihtimalle sorun, AWS yani Amazon Web Services ile alakalı, yani altyapı sorunu var diyebiliriz.

Downdetector raporları artışta

Kesintiyi takip eden Downdetector gibi sitelerde de Reddit erişim sorunları ile ilgili binlerce rapor paylaşıldı. Şikayetlerin büyük kısmı, sayfaların geç yüklenmesi veya hiç yüklenmemesi üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum, sorunun global ölçekte yaşandığını düşündürüyor.

Reddit ne zaman düzelecek?

Şu an için Reddit ne zaman düzelecek sorusuna net bir yanıt verilmiş değil. Platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte yaşanan benzer kesintiler genellikle birkaç saat içinde giderilmişti. Bu nedenle, erişim sorununun da kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor.

Kullanıcılar geçici olarak ne yapabilir?

Reddit’e giriş yapamayan kullanıcılar, uygulama önbelleğini temizlemeyi, farklı bir tarayıcı kullanmayı veya VPN bağlantısını devre dışı bırakmayı deneyebilir. Ancak eğer sorun sunucu kaynaklıysa, kullanıcı tarafında yapılabilecek çok fazla bir şey bulunmuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Reddit neden çöktü?