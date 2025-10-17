Türkiye’de 2024 Eylül – 2025 Eylül dönemini kapsayan mobil pazar payı raporu açıklandı. StatCounter verilerine göre, yıl boyunca Apple, Samsung ve Xiaomi rekabetini geride bırakan sürpriz bir kategori öne çıktı. Bu kategori tam da tahmin ettiğiniz gibi bilinmeyen markalı cihazlar. Bu grup, özellikle 2025’in ortasından itibaren adeta patlama yaparak pazarın en büyük payına ulaştı. Peki nedir bu bilinmeyen markalı cihazlar?

“Bilinmeyen cihazlar” neden yükseldi?

“Bilinmeyen” olarak adlandırılan kategori, 2024 Eylül’de yaklaşık %35 seviyesindeyken, 2025 Ocak ayında %15’in altına gerilemişti. Ancak bahar aylarından itibaren hızlı bir toparlanma gösteren bu grup, Eylül 2025 itibarıyla %40 pazar payına ulaşarak Türkiye’deki en büyük kategori haline geldi.

Bu yükselişin arkasında, IMEI kaydı bulunmayan ya da gri ithalat yoluyla getirilen cihazlar olduğu düşünülüyor. Türkiye’de IMEI kaydı yapılmadan kullanılan telefonların SIM kart başına yalnızca 120 gün (yaklaşık 4 ay) aktif kalma hakkı bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: Yurt Dışı Telefonlar Nasıl 8 Ay Türkiye’de Kullanılır?

Çift SIM’li cihazlarda bu süre iki katına çıksa da, 8. ay sonunda hat tamamen kapanıyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, süresi dolan cihazı bırakıp yeni kaçak cihaz almayı tercih ediyor. Bu döngü de “Kaçak” kategorisinin istatistiklerde artmasına neden oluyor.

Apple ve Samsung başı çekiyor

2024’ün sonunda %20 civarında pazar payına sahip olan Apple, iPhone 16 serisinin etkisiyle Ocak 2025’te %30 seviyesine kadar yükseldi. Ancak yaz aylarında yaşanan kur artışları ve fiyat politikalarındaki değişimler, markanın satış hızını yavaşlattı. Eylül 2025 itibarıyla Apple’ın payı %25’e geriledi.

Samsung, Türkiye’deki en istikrarlı markalardan biri olmaya devam etti. 2024 sonlarından itibaren %20-22 bandında seyreden marka, yaz aylarında kısa süreli bir yükseliş yaşadıktan sonra yılı %18 civarında kapattı. Özellikle A Serisi modelleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesini korumayı başardı.

2024 sonunda %15 pazar payına sahip olan Xiaomi, 2025 ortalarına gelindiğinde bu oranı %12’ye kadar düşürdü. Gri ithalat kısıtlamaları, fiyat artışları ve Samsung’un orta segmentteki agresif hamleleri bu düşüşte etkili oldu. Redmi ve Poco serisi halen popülerliğini korusa da, markanın genel ivmesi yavaşlamış durumda.

Huawei, Oppo, Realme ve diğer markaların pazar payı yıl boyunca %3’ün altında sabit kaldı. Zaman zaman kampanyalarla öne çıksalar da, Türkiye’de kullanıcıların hâlâ marka bilinirliği yüksek üreticilere yöneldiği görülüyor.

Genel değerlendirme

Son bir yılda Türkiye mobil pazarında üç ana eksen oluştu: Apple, Samsung ve “bilinmeyen cihazlar”. Resmî ithalat yapan markalar yerini korurken, IMEI kaydı bulunmayan cihazların artışı pazarın görünümünü ciddi şekilde değiştirdi. 2026’ya doğru, bu dengesizliğin yeni yasal düzenlemelerle kontrol altına alınması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yeni telefon kaydettirme ücreti

Peki sizce Türkiye’de “bilinmeyen cihazların” bu kadar hızlı yükselmesinin nedeni ne? Gerçek bir tercih mi, yoksa mecburiyet mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.