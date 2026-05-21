Türkiye’deki kurumların veri yerelleştirme stratejilerinde kritik bir eşik aşıldı. Şirketlerin iş yüklerini ülke sınırları içinde tutarak tek haneli milisaniye gecikme süresiyle hizmet vermesini sağlayan AWS İstanbul Local Zone erişime açıldı. Bu yatırım sayesinde yerli firmalar, fiziksel sunucu kurma zorunluluğundan kurtularak doğrudan küresel bulut ağına entegre oluyor. Şirketlerin veri yönetimini kökten değiştirecek olan AWS İstanbul Local Zone, yerli ekosistemi küresel standartlara taşıyabilecek mi?

Amazon’un devasa altyapısı: AWS İstanbul Local Zone ne sunuyor?

Kısaca Amazon Web Services (AWS), dünyanın en yaygın kullanılan ve en kapsamlı bulut bilişim platformu olarak tanımlanıyor. Kurumlar depolamadan yapay zeka analizlerine kadar devasa işlem gücünü fiziksel donanım satın almadan bu servis üzerinden kiralayabiliyor. Amazon‘dan gelen bilgilere göre yerel alanlar (Local Zone), bu devasa altyapının sağladığı hizmetleri doğrudan son kullanıcıya yaklaştırıyor. Daha önce şirketler yakınlarda bir AWS bölgesi olmadığı için kendi veri merkezlerini kurmak zorundaydı; ancak yeni erişim noktasıyla bu karmaşık donanım bakım yükü tamamen ortadan kalkıyor.

Yeni kurulan bu altyapı, dev şirketin dünya genelindeki 35 büyükşehir bölgesinden oluşan küresel ağına entegre çalışıyor. Avrupa (Frankfurt) bölgesine yüksek bant genişlikli ve güvenli bir omurga bağlantısı üzerinden bağlanan bulut bilişim ağı, 143’ten fazla küresel güvenlik standardını destekliyor.

İlk kez sunulan depolama ve işlemci mimarileri

İstanbul noktası, küresel çapta Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) altyapısını sunan ilk bölgelerden biri olma niteliği taşıyor. Kurumsal donanım esnekliğini artırmak üzere Türkiye’de devreye alınan kritik hizmetler şu şekilde listeleniyor:

Amazon S3 One Zone-Infrequent Access: Maliyet odaklı yerel nesne depolama sınıfı.

Maliyet odaklı yerel nesne depolama sınıfı. Amazon EBS Local Snapshots: Şirketlerin depolama talepleri için yerel anlık görüntü yeteneği.

Şirketlerin depolama talepleri için yerel anlık görüntü yeteneği. 7. Nesil Amazon EC2: Makine öğrenimi uygulamaları için özel tasarlanmış işlemciler barındıran bulut sunucuları.

Makine öğrenimi uygulamaları için özel tasarlanmış işlemciler barındıran bulut sunucuları. AWS Direct Connect: İnternet üzerinden dışa kapalı, özel tahsisli ağ bağlantısı kurma imkanı.

AWS İstanbul Local Zone üzerinden bu donanım mimarisini kullanan şirketler, bulut ile uç konumlar arasında sorunsuz geçiş yapma esnekliği kazanarak iş yükü yönetimini tamamen kendi kontrolünde tutuyor.

Oyun, perakende ve finansta sıfıra yakın gecikme

Altyapının sektörel yansımaları özellikle eşzamanlı veri işleyen alanlarda kendisini gösterecek. Medya, eğlence ve spor sektörlerinde canlı yayınların yerel olarak işlenmesi, sunucu kapasitesinin anlık talebe göre ölçeklendirilmesini sağlıyor. Rekabetçi oyunlarda karşılaşılan donma sorunları veya e-ticaret sitelerinin kampanya dönemlerindeki ödeme sistemi çökmeleri, bu yerel veri işleme hızı sayesinde minimuma indiriliyor.

Resmi açıklamalarda veri güvenliği ve yapay zeka vurgusu

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte kurum ve devlet kanadından da beklentiler paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AWS İstanbul Local Zone yatırımının Türkiye’nin yapay zeka stratejilerine ivme kazandıracağını belirtti. Bakan Kacır, veri yerelleştirme temelli bu adımın dijital ekonomi hedeflerini destekleyerek ülkeye verimlilik getireceğini ifade etti.

AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk ise yerel alanların özellikle kamu hizmetleri ve finansal işlemler gibi mikrosaniye düzeyinde yanıt süresi talep eden sektörler için tasarlandığına dikkat çekti. Özselçuk, geliştirilen bu yeni yapının müşterilerin halihazırda kullandığı araçlar ve API’lerle doğrudan entegre biçimde çalıştığını vurguladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AWS İstanbul Local Zone altyapısı Türkiye'deki yerli girişimlerin küresel rekabet gücünü artırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.