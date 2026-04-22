Türkiye’de internet kullanım alışkanlıklarını ve dijital gizliliği derinden etkileyebilecek yeni bir yasal düzenleme gündeme geldi. İfade Özgürlüğü Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Hazırlanan teklif, internet trafiğini şifreleyerek ileten servislerin yasal statüsünü yeniden tanımlarken, bu hizmetleri sunan şirketlere ağır sorumluluklar yüklüyor. Peki, Türkiye sınırları içerisinde VPN kullanımı ve bu servislerin geleceği nasıl şekillenecek?

VPN Düzenlemesi ile Gelen Yeni Yükümlülükler

Taslak aşamasındaki yeni düzenleme, internet trafiğini güvenlik veya gizlilik amacıyla şifreleyen servisleri “sanal ağ hizmeti” kategorisine alıyor. Bu hizmetleri sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler ise bundan sonra “sanal ağ hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanacak. Bu tanımlama, daha önce yasal bir boşlukta bulunan birçok servis sağlayıcının doğrudan BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetimine girmesi anlamına geliyor.

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden biri, VPN sağlayıcılarının Türkiye’de ticari bir varlık gösterme zorunluluğu. Buna göre, bu hizmeti sunan firmaların Türkiye’de anonim şirket ya da limited şirket statüsünde tam yetkili temsilcilikler kurması gerekecek. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi için BTK tarafından yapılacak yetkilendirme çerçevesinde resmi bir lisans alması şart koşuluyor.

Eğer bir servis sağlayıcı bu lisans yükümlülüğüne uymazsa, ciddi mali yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yetkisiz hizmet sunan veya belirlenen şartları yerine getirmeyen sağlayıcılara 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişen idari para cezaları kesilebilecek. Bu yaptırımın ardından BTK bildirimiyle başlayacak altı aylık süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için süreç daha da sertleşecek.

Para cezasının ödenmemesi veya hizmetin yetkisiz sürdürülmesi durumunda, ilgili uygulamanın veya internet sitesinin bant genişliğinin %95’e kadar daraltılması planlanıyor. Bu durum, teknik olarak servisin kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelen bir yasak türü olarak görülüyor. Eğer bant daraltma sonuç vermezse, ilgili platforma doğrudan erişimin engellenmesi kararı alınabilecek. Bu kararlar, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletilecek ve tüm servis sağlayıcılar tarafından uygulanacak.

Yeni Düzenleme ile Neler Değişmesi Bekleniyor?

Halen taslak aşamasında olan ve henüz kesinleşmeyen bu teklifin yasalaşması durumunda beklenen temel değişiklikler şunlardır:

Resmi Tanımlama: VPN ve benzeri şifreleme araçları “sanal ağ hizmeti” olarak hukuk literatürüne girecek.

ve benzeri şifreleme araçları “sanal ağ hizmeti” olarak hukuk literatürüne girecek. Şirketleşme Şartı: Türkiye’de hizmet veren tüm sağlayıcıların A.Ş. veya Ltd. Şti. kurması zorunlu olacak.

Türkiye’de hizmet veren tüm sağlayıcıların A.Ş. veya Ltd. Şti. kurması zorunlu olacak. BTK Denetimi: Tüm sağlayıcılar BTK üzerinden yetki belgesi almak zorunda kalacak.

Tüm sağlayıcılar üzerinden yetki belgesi almak zorunda kalacak. Mali Yaptırımlar: Yükümlülüklere uymayanlara 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

Yükümlülüklere uymayanlara 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Teknik Kısıtlamalar: Lisanssız servislerin internet hızı %95 oranında kısıtlanabilecek.

Lisanssız servislerin internet hızı %95 oranında kısıtlanabilecek. Erişim Engeli: Gerekli şartları sağlamayan platformlara erişim tamamen engellenebilecek.

Gerekli şartları sağlamayan platformlara erişim tamamen engellenebilecek. Yasal Takip: Kararlar Erişim Sağlayıcıları Birliği üzerinden merkezi olarak kontrol edilecek.

Bu düzenlemelerin henüz bir teklif niteliğinde olduğunu, yasalaşma sürecinde meclis aşamasında değişikliklere uğrayabileceğini veya geri çekilebileceğini belirtmekte fayda var. İnternet dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamlenin, kullanıcı gizliliği ve servis kalitesi üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.

VPN nedir?

Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan ve veri trafiğinizi şifreleyen bir teknolojidir. Bu sayede kullanıcıların dijital ayak izleri korunur, halka açık ağlarda güvenlik sağlanır ve coğrafi kısıtlamalar aşılabilir.

İlginizi Çekebilir: Amnezia Free Türkiye’de! Amnezia VPN nedir, nasıl kullanılır?

