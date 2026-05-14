Üretim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Trex, 12 Mayıs tarihinde Bursa Hilton Convention Center’da düzenlediği “Fabrikanı Keşfet” etkinliğiyle sanayi dünyasını bir araya getirdi. Üretim liderleri, sanayiciler, teknoloji şirketleri ve iş dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; dijital dönüşüm, yalın üretim, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve sürdürülebilir verimlilik çözümleri ele alındı. Bilişim Medyası Derneği üyelerinin de katıldığı organizasyon, geniş katılımcı kitlesiyle dikkat çekti.

Trex “Fabrikanı Keşfet” etkinliği Bursa’da gerçekleştirildi

Etkinlikte üretim sektörünün değişen dinamikleri konuşulurken, işletmelerin yalnızca teknoloji yatırımıyla değil; veri yönetimi, süreç optimizasyonu ve kültürel dönüşümle birlikte rekabet avantajı sağlayabileceği vurgulandı.

“Dijital dönüşüm artık tercih değil zorunluluk”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Trex CEO’su İlhan Özdemir, dijital dönüşümün yalnızca yazılım ya da otomasyon yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

“Dijital dönüşüm ekonomik bir zorunluluk haline geldi. Türkiye’nin kaynakları sınırlı. Petrolümüz yok ama üretim gücümüz, deneyimimiz ve sanayi kültürümüz var. Bu nedenle elimizdeki üretim kapasitesini çok daha verimli kullanmak zorundayız.”

Üretimde verimlilik için yalın dönüşüm ile dijital dönüşümün birlikte ilerlemesi gerektiğini ifade eden Özdemir, etkinliğin özellikle Bursa’da gerçekleştirilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz Bursa’da doğduk, Bursa’da büyüdük. Sanayinin içinde yetiştik. Burada oluşan bilgi birikimi ve üretim kültürü bizim için çok değerli.”

“İşletmeler gerçek verilerini çoğu zaman bilmiyor”

Etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri de üretim verilerinin doğru ölçülmesi oldu. İlhan Özdemir, birçok fabrikanın gerçek kapasite kullanım oranlarını ya da ekipman verimliliklerini tam olarak ölçemediğini belirterek veri analizinin üretim süreçlerinde farkındalık yarattığını söyledi.

Özdemir, bir müşteri örneği üzerinden anlattığı deneyimde, şirketlerin başlangıçta yüksek olduğunu düşündükleri verimlilik oranlarının gerçekte çok daha düşük seviyelerde olduğunu gördüklerini ifade etti.

Veri toplama sistemleri ve MES çözümleri sayesinde işletmelerin süreçlerdeki gereksiz taşıma ve operasyonları fark etmeye başladığını belirten Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Veriyi gördüğünüz anda fabrikanın gerçek problemleri ortaya çıkıyor.”

Ayrıca Trex’in yalnızca ürün geliştiren bir yapı değil, aynı zamanda üretim ekosistemini büyütmeye çalışan bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Özdemir, farklı çözüm ortaklarının da sisteme entegre edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin’den ekonomi ve üretim değerlendirmesi

Etkinliğin dikkat çeken konuşmacılarından biri olan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise küresel ekonomik gelişmelerin üretim sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Alkin konuşmasında enerji fiyatları, jeopolitik riskler ve enflasyon baskısına dikkat çekti. Körfez Savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı ve arz kısıtlamalarının geçmişte petrol fiyatlarını ciddi şekilde yükselttiğini hatırlatan Alkin, benzer risklerin bugün de sürdüğünü ifade etti.

Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısını değerlendiren Alkin, işletmelerin önümüzdeki dönemde verimlilik odaklı hareket etmek zorunda kalacağını belirtti.

“Hem işler yavaşlıyor hem de maliyetler yükseliyor. Bu nedenle artık sıradan değil, verimli ve akıllı üretim modellerine ihtiyaç var.”

Alkin ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin yükselişiyle birlikte bakır gibi stratejik hammaddelere olan ihtiyacın ciddi şekilde artacağını vurgulayarak enerji altyapısı ve üretim teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda çok daha kritik hale geleceğini ifade etti.

Dijital dönüşüm paneli yoğun ilgi gördü

Etkinlik kapsamında düzenlenen “İş Dünyasını Dijital Düşünmek” başlıklı panelde farklı sektörlerden yöneticiler dijital dönüşüm süreçlerini değerlendirdi.

Moderatörlüğünü ekonomi gazetecisi Mert Yılmaz’ın yaptığı panelde şu başlıklar ele alındı:

Üretimde veri odaklı karar alma süreçleri

Yapay zekâ destekli analiz sistemleri

İzlenebilirlik çözümleri

Akıllı üretim teknolojileri

İşletmelerde değişime karşı oluşan dirençler

Panelde şirketlerin yalnızca teknoloji yatırımı yapmasının yeterli olmadığı; organizasyon yapısının ve şirket kültürünün de dönüşmesi gerektiği vurgulandı.

Üretimde yeni dönem: Veri, verimlilik ve sürdürülebilirlik

Etkinlik boyunca verilen ortak mesaj ise üretimde rekabetin artık yalnızca kapasiteyle değil; veriyi doğru kullanan, süreçlerini optimize eden ve hızlı karar alabilen şirketlerle şekilleneceği oldu.

Trex tarafından düzenlenen “Fabrikanı Keşfet” etkinliği, Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda üretim liderlerini aynı platformda buluştururken, geleceğin üretim anlayışına dair önemli mesajlara da ev sahipliği yaptı.