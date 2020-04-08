AliExpress’ten Koronavirüs mücadelesinde Türk satıcılara destek!

3D Destek Ekibi kapsamında sağlık çalışanlarına yüz siperi ihtiyacı karşılanması hedefleniyor. Twitter üzerinden Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile başlayan hareket ile 3 haftada 40.000’den fazla siperlik üretildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.

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“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi”, COVID-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi olarak başladı.

Kolektif üretim hareketi,www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunarak kısa zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. Gönüllü olarak sağlık çalışanları için siperlik üretmek ve üretim için ihtiyaç duyulan ham madde özelinde destek vermek isteyenler eyleme dahil olabiliyorlar.

Şu an 81 ilde 4000 adetten fazla 3 boyutlu yazıcı ile gönüllüler tarafından üretilen siperlikler, İstanbul’da Türkiye Motosiklet Platformu’nun gönüllü ekibi ile diğer illerde ise Whatsapp grubu üzerinden gönüllülerce ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Hedefimiz tüm sağlık çalışanlarına yüz kalkanı temin edebilmek!

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı “Plaftormumuz, direkt olarak sağlık personellerinin Koronavirüs’ten korunmalarına destek olmak için başlattığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. 3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramıza katılmak isteyen kişileri davet ediyoruz.

3 haftada 81 ilde 4000’den fazla 3D yazıcı ile 40.000’den fazla siperlik üretildi ve 250’yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. 3 Boyutlu Destek olarak başlattığımız bu gönüllülük hareketi, hem gönüllüler hem de ulaştığımız sağlık kuruluşları açısından tüm ülkeye yayılmış durumda. Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm destek vermek isteyenleri www.3boyutludestek.org web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarından aldığımız teşekkür bizlerin en büyük motivasyonu diyen İlker Vardarlı, “Tüm gönüllülerimiz ile hep birlikte salgına karşı mücadele ediyoruz. COVID-19 ile mücadelede, sağlık çalışanlarına destek olmak için çıktığımız bu yolda tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize beekliyor. Platformumuzun duyurulmasına, yayılmasına destek vererek farkındalığın artırılmasında ve 3 Boyutlu Destek’in genişlemesine destekte bulunan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Üretim, ham madde temini ya da bilinirliğe destek olabilirsiniz

3D Destek Ekibi içerisine herkes dahil olabiliyor.. 3 boyutlu yazıcısı olan herkes www.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabiliyor. Ham madde ve diğer konularda destek olmak isteyen kişi ve kurumlar iletisim@3boyutludestek.org adresinden ekip ile iletişime geçebiliyor. Başta Twitter ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından @3BoyutluDestek kullanıcı adı ile takip edilebilen platformun iletilerinin paylaşımı, bilinirliğin artması ve desteğin büyümesi açısından da büyük önem taşıyor.