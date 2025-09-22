Teknoloji dünyasının gözü, Xiaomi 17 serisinin tanıtım tarihine çevrilmiş durumda. Çinli teknoloji devi, yeni amiral gemisi telefon serisini ve Pad 8 serisi tabletlerini tanıtlamaya hazırlanıyor. Xiaomi 17 serisi tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı.

Xiaomi 17 Serisi 25 Eylül Tarihinde Tanıtılacak!

Xiaomi, 25 Eylül’de düzenleyeceği lansmanla Xiaomi 17 serisini duyuracağını resmen açıkladı. Bu lansman, sektörde büyük bir heyecanla bekleniyor çünkü Xiaomi 17 serisi, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle güçlendirilecek ilk cihazlar arasında yer alacak. Şirket, yeni serisiyle amiral gemisi akıllı telefon pazarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koymaya hazırlanıyor.

Xiaomi 17 Serisi Nasıl Olacak?

Yeni seride Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç farklı model bulunacak. Şirket, modellerin donanım detayları hakkında şimdilik sessiz kalmayı tercih etse de, her bir cihaz için iddialı tanımlamalar yapıyor.

Standart Xiaomi 17, “bugüne kadarki en güçlü standart amiral gemisi” olarak lanse edilirken, kompakt boyutlu 17 Pro modeli “en iyi kompakt görüntüleme amiral gemisi” unvanını taşıyacak. Serinin en üst düzey modeli olan 17 Pro Max ise “Xiaomi’nin görüntüleme teknolojisinin en üst noktası” olarak nitelendiriliyor.

Tasarım ve ekran tarafında beklentiler oldukça yüksek. Xiaomi 17 ve 17 Pro modellerinin 6,3 inç OLED ekranlarla geleceği ve ultra ince çerçevelere sahip olacağı konuşuluyor. Daha büyük bir deneyim sunacak olan 17 Pro Max‘te ise 6,8 inç büyüklüğünde bir OLED panelin yer alması bekleniyor.

Her üç modelin de 2K çözünürlük desteği sunacağı ve ekranın canlılığıyla kullanıcıları etkileyeceği belirtiliyor. Ayrıca, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde, bildirimler, saat, yapay zeka etkileşimleri ve cihazlar arası işlevleri destekleyen ikinci bir arka ekranın bulunacağı sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Batarya kapasiteleri de dikkat çekici seviyelerde olacak. Standart Xiaomi 17 modelinde 7.000 mAh‘lik büyük bir batarya beklenirken, Pro Max‘te bu kapasitenin 7.500 mAh‘ye kadar çıkabileceği söyleniyor. Kompakt 17 Pro modelinin bile 6.300 mAh‘lik bir bataryaya ve kablosuz şarj desteğine sahip olacağı öngörülüyor. Xiaomi 17 serisi, pil ömrü konusunda kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Kamera özellikleri ise serinin en güçlü yanlarından biri olacak. Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max‘in, SmartSens 590 sensörüyle güçlendirilmiş üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Bu kurulumda 50 megapiksel ana sensörün yanı sıra, ultra geniş açılı lens ve makro destekli periskop telefoto lens yer alacak.

Tüm Xiaomi 17 modellerinde Leica işbirliğiyle geliştirilmiş görüntü optimizasyonları ve otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kamera bulunacak. Bu özellikler, serinin fotoğrafçılık alanında iddialı bir konumda olacağının sinyallerini veriyor.

