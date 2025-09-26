Yeni iOS 26 güncellemesi, iPhone kullanıcıları arasında tartışma yaratıyor. Peki iOS 26 ile birlikte gelen Liquid Glass tasarımı kullanıcı deneyimini nasıl etkiliyor, WiFi bağlantı sorunları ve CarPlay problemleri günlük kullanımı ne kadar zorlaştırıyor derken akıllara yeni bir soru takıldı: iOS Takvim uygulamasındaki arama sorununu çözmek mümkün mü?

iOS 26 Takvim uygulamasında arama çalışmıyor!

iOS 26, birçok cihazda Takvim uygulamasında arama sorunlarına yol açıyor. Kullanıcılar, geçmiş ve yaklaşan etkinlikleri aramak istediklerinde etkinlik mevcut olsa bile sonuç alamıyor. İlginç bir şekilde bazı anahtar kelimeler sorunsuz çalışırken bazıları arama sonuçlarında görünmüyor. Bu durum, iOS kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli problemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Apple, sorunun farkında olduğunu ve gelecekteki güncellemelerde çözüleceğini belirtiyor. Ancak, düzeltmenin iOS 26.0.1 veya iOS 26.1 sürümüyle geleceği kesin değil. Geçici çözüm olarak kullanıcılar, iPhone Ayarlar > Uygulamalar > Takvim > Arama yolunu izleyip arama ayarlarını kapatıp yeniden açarak sorunu giderebiliyor. Arama dizininin yeniden oluşturulması birkaç dakika sürebiliyor ve bazı kullanıcılar için 20-30 dakika sürebiliyor.

Yeni iOS ile gelen Liquid Glass tasarımı, simgelerdeki eğik düzenleme ve görsel efektlerle cihaz arayüzüne modern bir görünüm kazandırıyor. Ancak kullanıcılar, görsel yenilikler ile birlikte ortaya çıkan WiFi bağlantı problemleri ve CarPlay uyumsuzlukları nedeniyle bazı işlevselliklerde sıkıntı yaşıyor. Bu noktada iOS güncellemesinin görsellik ile kullanım arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı merak konusu.

Spotlight ve Siri üzerinden Takvim araması yapan kullanıcılar, geçici olarak arama işlevini kullanmaya devam edebiliyor. Bu, iOS kullanıcılarının yaşadığı sorunu tamamen çözmese de günlük iş akışını bir nebze rahatlatıyor. Apple’ın önümüzdeki günlerde yayınlayacağı yeni sürüm, bu hataları kalıcı olarak gidermeyi hedefliyor.

iOS 26 güncellemesi, görsel yenilikleri ve yeni işlevleriyle dikkat çekse de kullanıcılar için bazı zorluklar yaratıyor. Takvim arama sorunu, WiFi problemleri ve CarPlay uyumsuzlukları, iPhone deneyimini kısmen olumsuz etkiliyor. Kullanıcıların şimdilik geçici çözümlerle ilerlemesi gerekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS güncellemesi ile gelen sorunlar iPhone kullanımınızı ne kadar etkiliyor? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!