Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Xiaomi, amiral gemisi segmentindeki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyan Xiaomi 15T Pro modelini küresel bir lansmanla teknoloji meraklılarının beğenisine sundu. Uzun zamandır sızıntılarla gündemde olan cihaz, özellikle kamera yetenekleri, ekran teknolojisi ve üst düzey performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu model, markanın “T” serisindeki yenilikçi yaklaşımını sürdürerek kullanıcılara premium bir deneyim vaat ediyor. Peki Xiaomi 15T Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 15T Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 15T Pro, performans konusundaki iddiasını MediaTek’in en yeni ve en güçlü işlemcilerinden biri olan MediaTek Dimensity 9400+ ile kanıtlıyor. Bu yonga seti, 12 GB RAM ile birleşerek en zorlu oyunları ve uygulamaları dahi akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Depolama tarafında ise kullanıcılara 256 GB ve 512 GB gibi geniş seçenekler sunularak veri saklama sorunu ortadan kaldırılıyor.

Cihazın en büyüleyici yanlarından biri de şüphesiz ekranı. Telefonda, 144 Hz tazeleme hızına sahip 6.83 inç boyutunda dev bir AMOLED panel bulunuyor. Bu ekran, 3,200 nit gibi rekor bir tepe parlaklık seviyesine ulaşarak güneş ışığı altında bile mükemmel görünürlük sağlıyor.

HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle birleşen bu özellikler, Xiaomi 15T Pro ile izlenen içerikleri görsel bir şölene dönüştürüyor. Ekranın Corning Gorilla Glass 7i ile korunması da dayanıklılığı artırıyor. Temel modelden farklı olarak Xiaomi 15T Pro, yüksek mukavemetli 6M13 alüminyum alaşımlı çerçevesiyle darbeye karşı artırılmış koruma ve üstün yapısal dayanıklılık sunuyor.

Fotoğrafçılık tutkunları için Xiaomi 15T Pro, gerçek bir dönüm noktası olabilir. Cihazın arkasında, Alman optik devi Leica imzasını taşıyan üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. OIS destekli 50 MP Light Fusion 900 ana sensör, inanılmaz detaylar sunarken; 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto lens uzakları yakın ediyor.

12 MP ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerini tamamlıyor. Ön taraftaki 32 MP‘lik selfie kamerası ve Gemini yapay zeka entegrasyonu da cabası.

Tüm bu güçlü donanım, 5,500 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan enerji alıyor. Xiaomi 15T Pro, 90W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde çok kısa sürede tam doluma ulaşabiliyor, ancak kutu içeriğinde şarj adaptörünün yer almadığını belirtmek gerek. Ayrıca IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı tam koruma sağlayan telefon, zorlu koşullarda dahi kullanıcılarını yarı yolda bırakmıyor.

Xiaomi 15T Pro Teknik Özellikler

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ Ekran: 6.83 inç AMOLED, 144 Hz, 3,200 nit parlaklık, HDR10+, Dolby Vision

6.83 inç AMOLED, 144 Hz, 3,200 nit parlaklık, HDR10+, Dolby Vision Koruma: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana (OIS) + 50 MP telefoto (5x optik zoom) + 12 MP ultra geniş açı

50 MP ana (OIS) + 50 MP telefoto (5x optik zoom) + 12 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP (120 derece geniş açı)

32 MP (120 derece geniş açı) Batarya: 5,500 mAh

5,500 mAh Şarj: 90W kablolu hızlı şarj (adaptör kutuda yok)

90W kablolu hızlı şarj (adaptör kutuda yok) Dayanıklılık: IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası

IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası Yapay Zeka: Gemini entegrasyonu

Xiaomi 15T Pro Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 15T Pro, Siyah, Gri ve Mocha Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Xiaomi 15T Pro, üç farklı depolama seçeneğiyle 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olacak.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17 serisinin tanıtım tarihi açıklandı! İşte o tarih!

Siz Xiaomi 15T Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.