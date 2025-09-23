MediaTek, amiral gemisi sınıfına yönelik en güçlü işlemcisi Dimensity 9500’ü tanıttı. Yeni nesil mimarisiyle CPU, GPU, NPU ve bağlantı tarafında büyük sıçramalar sunan bu işlemci, performans ile enerji verimliliğini bir araya getiriyor. %32 daha hızlı tek çekirdek performansı ve %55’e varan daha düşük güç tüketimiyle Dimensity 9500, akıllı telefonlarda hem hız hem de pil ömrü açısından yeni bir standart getiriyor.

İşlemci, Arm C1-Ultra, C1-Premium ve C1-Pro çekirdeklerinden oluşan özel 3. nesil büyük çekirdek tasarımı ile geliyor. Scalable Matrix Extension (SME 2) desteği sayesinde yapay zekâ ve görüntü işleme tarafında %57’ye varan nesne algılama artışı sağlıyor. Uygulama açılış hızının 50 ms seviyesine inmesi ve dokunmatik yanıt sürelerinin gelişmesi, günlük kullanımda akıcılığı hissedilir derecede artırıyor.

Grafik tarafında yeni Mali-G1 Ultra GPU dikkat çekiyor. 2 kat ray tracing performansı, %33 daha yüksek tepe hız ve Unreal Engine 5.5+ desteği ile mobil oyun deneyimi yepyeni bir seviyeye taşınıyor. 120 FPS’ye kadar ray-traced oyun desteği ve gelişmiş görsel efektler, üst seviye oyuncular için önemli bir adım. Yeni NPU 990 ise CIM tabanlı her zaman açık yapısıyla düşük güç tüketiminde yapay zekâyı sürekli aktif tutabiliyor, bu da hem kamera sahne tanımada hem de sesli asistan kullanımında büyük avantaj sunuyor.

Dimensity 9500, multimedya tarafında da güçlü bir oyuncu. 200 MP kamera desteği, 4K120 Dolby Vision video kaydı ve AI destekli ISP özellikleriyle üst seviye fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. 5G bağlantıda 7.4 Gbps’ye kadar hız, %10 daha verimli güç tüketimi ve daha net Wi-Fi ile MediaTek, günlük kullanımda da fark yaratmayı hedefliyor. Rakip olarak Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5’e konumlanan Dimensity 9500, ilk olarak Oppo Find X9 Pro ve Vivo X300 Serisi amiral gemilerinde karşımıza çıkacak.

