Aliexpress yıl dönümünü indirimler ile kutluyor. Dünyanın en popüler e-ticaret sitelerinden biri olan Aliexpress’te yıl dönümüne özel indirimler sizleri bekliyor.

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Aliexpress yıl dönümü indirimi neler sunuyor ?

Ünlü Çinli girişimci Jack Ma‘nın kurucusu olduğu AliExpress, şu sıralar indirime doyamıyor. Günümüzde fiyat artışlarından dolayı yerel pazarda cebi yananlar, döviz bazlı olmasına rağmen hala popülerliğini koruyan e-ticaret sitelerine yöneliyor. Hal böyle olunca AliExpress ‘in yıl dönümüne özel yapmış olduğu indirimler göz kamaştırıyor. Elektronik ürünler, telefon aksesuarları, giyim,takı ve saat gibi bir çok üründe büyük indirimler sunuyor.

Aliexpress yıl dönümü indirimi ne zaman bitiyor?

Çinli e-ticaret devinin sunmuş olduğu bu indirimlerin ne yazık ki belli bir süresi var. Aliexpress yıl dönümünü indirimi adı altında sunmuş olduğu bu etkinlik 01.04.2019 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Kampanyanın süresi devam ederken yüzünüzü güldürecek birçok ürünle karşılaşabilirsiniz. İndirimlerinin yanı sıra Aliexpress‘e henüz kayıt olmayanlar için, yeni kayıt ile birlikte ciddi miktarda indirim kuponları da sizleri bekliyor olacak.