Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi hızla genişlerken, karayolu üzerindeki enerji altyapısı da köklü bir dönüşüm geçiriyor. Yerli enerji oyuncularından Aksa Şarj, Eskişehir-Ankara Karayolu üzerindeki geleneksel bir akaryakıt istasyonunu tamamen elektrikli araçlara hizmet verecek şekilde yeniden tasarladı. Peki Aksa Şarj tarafından kurulan bu yeni nesil elektrikli araç şarj istasyonu konsepti uzun yol seyahatlerini nasıl etkileyecek?

Aksa Şarj ile fosil yakıttan elektrikli mobiliteye tam dönüşüm

Yol kenarı tesislerinde yeni bir dönemi başlatan Aksa Şarj, geleneksel akaryakıt satışını sonlandırarak alanı tamamen elektrikli araç kullanıcılarına açtı. Bena Kahve iş birliğiyle hayata geçirilen Şarj-In konsepti, fosil yakıta bağımlı eski yapıyı ortadan kaldırıyor. Bu somut adım, karayollarındaki mevcut dinlenme ve dolum istasyonlarının gelecekte elektrikli ulaşıma nasıl adapte olabileceğini gösteriyor.

Eskişehir-Ankara güzergahı gibi yoğun transit geçişlerin yaşandığı bir noktada yapılan bu hamle, elektrikli araç sahiplerinin en büyük kaygılarından biri olan menzil endişesini azaltmayı hedefliyor. Geleneksel yakıt satışının tamamen sonlandırılarak tüm odağın elektriğe verilmesi, Türkiye’deki enerji altyapısının dönüşüm hızını da ortaya koyuyor.

Sürücülere şarj süresince konforlu bir dinlenme imkanı sunmayı hedefleyen merkez, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaçları karşılayacak sosyal alanlar da barındırıyor. Tesiste hizmet veren Bena Kahve, sürücülerin araçlarını şarj ederken zamanı daha verimli ve rahat geçirmelerini sağlıyor.

Yüksek hızlı şarj kapasitesi ve genişletilebilir teknik altyapı

İstasyonda yüksek güç çıkışına sahip iki farklı hızlı şarj ünitesi konumlandırıldı. Sürücülerin kullanımına sunulan cihazlardan biri 240 kilovat, diğeri ise 160 kilovat kapasiteyle hizmet veriyor. Mevcut teknik kapasite sayesinde istasyonda aynı anda 4 elektrikli araç sorunsuz biçimde eşzamanlı olarak güç depolayabiliyor.

Gelecekte yollara çıkacak elektrikli araç sayısındaki artışı öngören şirket, istasyonun teknik mimarisini modüler ve esnek bir yapıda kurguladı. Bölgedeki talep yoğunluğu arttıkça, mevcut şebeke altyapısına yeni şarj üniteleri eklenerek istasyonun hizmet kapasitesi kolaylıkla büyütülebilecek.

Türkiye genelinde elektrikli otomobil satışlarının artmasıyla birlikte, bu tür otoyol üstü şarj merkezlerinin sayısının artması kaçınılmaz görünüyor. Sadece şehir içi odaklı değil, şehirler arası yolculuklarda da kesintisiz şarj imkanı sunan bu dönüşüm, elektrikli araç sahipliğini daha cazip hale getirecektir.

Hızlı şarj nedir?

Elektrikli araçların bataryalarını yüksek doğru akım kullanarak çok daha kısa sürelerde dolduran şarj teknolojisidir. Geleneksel alternatif akım sistemlerine kıyasla yüksek güç çıkışı sunarak sürücülerin uzun yoldaki duraklama sürelerini önemli ölçüde kısaltır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Karayollarındaki geleneksel akaryakıt istasyonlarının tamamen Aksa Şarj benzeri şarj noktalarına dönüştürülmesi sizce seyahat konforunu artırır mı?