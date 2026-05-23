Elektrikli araç pazarında dikkat çeken Honda elektrikli SUV modelleri, teknik bir sorun nedeniyle gündeme geldi. Honda, 2024 ve 2025 model yıllarına ait toplam 59.887 adet Prologue ve Acura ZDX aracını güvenlik önlemi kapsamında geri çağırdığını duyurdu. Peki, sürücüleri etkileyen bu kamera arızası, popüler Honda elektrikli SUV modellerinin satış grafiğini nasıl etkileyecek?

Geri çağırma kapsamı ve kamera arızası

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) iletilen resmi bilgilere göre, söz konusu araçların geri çağrılma sebebi hatalı bir dikiz kamerası sistemi. Bu sistem, görüntüleri bozuk veya boş bir şekilde ekrana yansıtabiliyor.

Geri çağırma, toplamda 44.199 adet Honda Prologue ve 14.688 adet Acura ZDX modelini kapsıyor. Şirket, potansiyel sorunun sadece araçların yüzde 5’lik diliminde bulunduğunu tahmin etse de, güvenlik standartlarını korumak adına tüm araçların kontrol edilmesini kararlaştırdı.

Sürücüler için düzeltme süreci nasıl işleyecek?

Honda yetkili servisleri, etkilenen araçlardaki dikiz kameralarını tamamen ücretsiz olarak değiştirecek. Geri çağırma kapsamında bulunan araç sahiplerine gönderilecek bilgilendirme mektuplarının 6 Temmuz 2026 tarihinde posta yoluyla dağıtılmaya başlanması planlanıyor.

Araç sahipleri, herhangi bir sorun yaşamaları durumunda 1-888-234-2138 numaralı müşteri hizmetleri hattı üzerinden Honda ile iletişime geçebiliyor. Ayrıca, 26V306 kampanya numarasıyla NHTSA üzerinden de detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.

Pazar konumu ve güncel satış durumu

Mart 2024’te tanıtılan Prologue, piyasaya çıkışının ardından hızlı bir yükseliş grafiği yakalamıştı. Tesla Model Y ve Model 3’ün hemen ardından ABD’de en çok tercih edilen üçüncü elektrikli araç konumuna gelen model, 2025 yılında altıncı sıraya geriledi.

Chevrolet Equinox EV ve güncellenen Hyundai IONIQ 5 gibi modellerin artan rekabetiyle birlikte Prologue’un popülaritesinde bir miktar düşüş gözlemlendi. Bu yıl içerisinde satış rakamlarının yüzde 55’in üzerinde bir düşüş kaydettiği belirtiliyor.

Honda, geri çağırma sürecini 2024 ve 2025 modelleriyle sınırlı tuttu ve sorunun 2026 model Prologue araçlarda giderildiğini açıkladı. ABD pazarında tek elektrikli araç olarak yoluna devam eden Prologue için fiyatlar güncellendi ve 2026 model yılı için başlangıç seviyesi 40 bin doların altına çekildi.

Ultium platformu nedir?

General Motors tarafından geliştirilen Ultium platformu, batarya modülleri ve elektrik motorlarının esnek bir yapıda ölçeklenebilmesini sağlayan modüler bir mimaridir. Honda Prologue ve Acura ZDX modellerinin üretiminde de kullanılan bu teknoloji, farklı araç segmentlerinde yüksek menzil ve şarj verimliliği sunmayı amaçlar.

