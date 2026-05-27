Otomotiv dünyası ile ileri teknoloji arasındaki bağ güçlenirken, Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive yeni bir projeyle karşımıza çıkıyor. Ive imzalı Ferrari Luce, kokpitinde yer alan katmanlı Samsung OLED ekran donanımıyla dikkat çekiyor. Peki tasarımıyla sınırları zorlayan Ferrari Luce, yenilikçi gösterge paneliyle lüks sınıfta yeni bir standart belirleyebilir mi?

Ferrari Luce iç mekanında Samsung OLED teknolojisi rüzgarı

Ferrari Luce lüks otomobil modelinde, sürücünün önünde üç farklı dijital gösterge alanı yer alıyor. Samsung Display, bu özel kokpit tasarımı için 12.9 inç, 12 inç, 10.1 inç ve 6.3 inç olmak üzere dört farklı boyutta panel tedarik ediyor. Aracın 550.000 euro seviyesindeki fiyat etiketi kadar, bu ekranların yerleşim mimarisi de dikkat çekiyor.

Direksiyonun arkasındaki ana gösterge paneli, üst üste konumlandırılmış iki farklı OLED katmanından oluşuyor. Altta yer alan 12 inçlik panel arka plan grafiklerini çizerken, üstteki 12.9 inçlik panelde üç adet dairesel delik bulunuyor. Bu iki katmanlı yapı, geleneksel düz ekranların aksine derinlik hissi yaratarak üç boyutlu bir görsel deneyim sunuyor.

Analog ve dijital göstergelerin muazzam birleşimi

Gösterge panelinin tam ortasından geçen fiziksel bir ibre, Samsung’un tescilli HIAA teknolojisi sayesinde doğrudan ekranın içinden yükseliyor. Akıllı telefon ekranlarındaki kamera deliklerine aşina olsak da buradaki mühendislik çok daha büyük bir ölçekte karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlardaki delikler ortalama 5 mm çapa sahipken, bu araçtaki boşluk yaklaşık 20 kat daha büyük tasarlanmış.

Orta konsolda yer alan 10.1 inçlik kontrol paneli ise saat, kronometre ve pusula gibi özelleştirilebilir işlevleri barındırıyor. Bu panelde de aynı HIAA teknolojisi kullanılarak, tıpkı analog bir saatte olduğu gibi akrep, yelkovan ve saniye kollarının doğrudan ekrandan dışarı uzanması sağlanmış. Böylece tamamen dijitalleşen otomotiv dünyasında geleneksel analog hissi de korunmuş oluyor.

Tasarım felsefesinin donanım ve yazılım uyumu üzerine kurulduğunu belirten Ferrari Araştırma ve Geliştirme Müdürü Ernesto Lasalandra, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Lasalandra, yeni teknolojinin markanın köklü mirasıyla geleceğe yönelik vizyonunu harmanladığını aktardı: “Samsung Display, Ferrari Luce’nin kusursuz yazılım ve donanım entegrasyonu felsefesini tam anlamıyla desteklemeyi başardı. Ferrari Luce’de uygulanan bu yepyeni ekran sistemi, mirasımız ile geleceğe odaklı teknolojimizin uyum içinde bir arada var olduğu, benzeri görülmemiş bir kokpit deneyimi sunuyor.”

HIAA teknolojisi nedir?

Açılımı “Hole In Active Area” olan HIAA, ekranın aktif görüntü alanında piksellere zarar vermeden fiziksel delikler açılmasını sağlayan bir üretim teknolojisidir. Genellikle akıllı telefonların ön kameralarını ekran altına yerleştirmek için kullanılan bu yöntem, otomobillerde fiziksel gösterge kollarının dijital ekranların içinden geçmesine olanak tanıyor.

İlginizi Çekebilir: Ferrari Luce tanıtıldı! Jony Ive imzalı ilk elektrikli Ferrari neler sunuyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sir Jony Ive imzalı Ferrari Luce ve Samsung OLED teknolojisiyle geliştirilen bu sıra dışı gösterge panelini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!