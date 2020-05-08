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2021 Mercedes E-Sınıfı, kapasitif direksiyonuyla geliyor!
Mercedes, mart ayında makyajlı E-Sınıfı‘nı tanıtmıştı. İlginç tasarımıyla dikkat çeken yeni direksiyon simidine ait yeni ek bilgiler açıklandı.
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Aracın direksiyon simidinde bulunan “çift bölgeli sensör katmanı” olarak adlandırılan sistem, sürücünün elinin direksiyonda olup olmadığını algılıyor.Söz konusu sensörler, direksiyonun ön ve arka bölgelerinde bulunuyor.
Sürücünün, direksiyona önceden dokunduğu bölgelere ve direksiyonun dönüş şeklinden, simide dokunanın sürücü olup olmadığını anlıyor. Yarı otonom sürüş esnasında aracın kendi başına gittiğini görüp, aracın “direksiyona dokun” uyarısını pek umursamayan sürücülerin sayısını oldukça azaltması bekleniyor.
Bu şubat ayında meydana gelen ölümcül Tesla kazası da, bu tip güvenlik önemlerinin önemini vurgular nitelikte. Olayı kısaca özetlersek söz konusu Tesla Model X sürücüsü, araç “Autopilot” modundayken, yan bariyerlerin olmadığı bir alandan geçerken aracın “direksiyona geç” uyarısını dikkate almıyor. Ve bu uyarı çarpışma olmadan 5.9 saniye önce geldiği hale sürücünün sorumsuzluğu kazaya sebep olmuş.
Yeni güvenlik teknolojisinin yanı sıra direksiyonda, dokunmatik kontrol tuşları yer alıyor. Sürücünün ses seviyesi veya hız sabitleyici ayarlarını kolayca yapabilmesini sağlayan, akıllı telefonlardaki gibi kaydırma hareketlerine olanak tanıyor. Tabi bu tuşlar, geleneksel basmalı tuşlar gibi de çalışabiliyor.
Mercedes’in iç tasarım yetkililerinden Hans-Peter Wunderlich:
“Direksiyon simidi tasarımı, kendi başına bir dünya ve genelde hafife alınsa da oldukça özel mücadelelerdir. Parmak uçları, normalde fark etmediğimiz çok küçük şeyleri hissedebiliyor. Eğer bu pürüzler rahatsız edici veya direksiyon ele tam oturmuyorsa bundan hoşlanmayız. Bu dokunma hissi, beyne geri bildirim olarak gider ve arabayı beğenip beğenmeyeceğimize bile karar verir.” diyor.
Direksiyon simidi ilk kez, 1894‘te Fransız mühendis Alfred Vacheron tarafından yapıldı. Bundan önce arabalara, direksiyon kolları veya kranklar yön verirdi. Çünkü atların ulaşım aracı olarak kullanıldığı günlerden kalma bir adet olan “dizginlere asılmak” hareketini arabalarda da kullanmak istemişlerdi.
1900 yılında Daimler-Motoren-Gesselschaft şirketine ait Phoenix yarış arabasında, buna benzer bir teknoloji yer buldu. Mercedes, Simplex‘lere bir direksiyon takmaya devam edecekti. Ancak ateşleme zamanlaması ve hava-yakıt karşımı gibi motor fonksiyonlarını düzenlemek için bulunan kollardan dolayı günümüz direksiyonlarından biraz uzaktı.
Direksiyonlara 1920‘lerde kornalar eklendi ve 1950‘lerde vites kolu eklendiğinde bu gelişim hız kazandı. Daha sonra şirket, yol bilgisayarı ve hava yastıkları gibi daha modern özellikleri tanıttı.
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Redmi Note 9S nihayet geldi! (Kutu açılışı & ön inceleme)
Redmi Note 9S modeli ülkemizde satışa çıkmasının ardından bizim ofisimize de ulaştı. Bu videomuzda, telefonun kutu içeriğine yakından bakıyor ve cihazın bir ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. Bakalım Redmi Note 9S bizlere neler sunuyor?
Fiyat
Cihazın ülkemizde 4 GB RAM – 64 GB depolama ve 6 GB RAM – 128 GB depolama olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Xiaomi Türkiye garantili olarak cihazın fiyatı 2800 TL bandıydaydı. Ancak bir zam yapıldı ve baz model 3100 TL – üst model ise 3800 TL fiyatına ulaştı.
Redmi Note 9S kutusundan neler çıkıyor?
- Kullanım klavuzu
- USB Type-C kablosu
- 22.5 W hızlı şarj adaptörü
- Şeffaf kılıf
- SIM iğnesi
Redmi Note 9S özellikleri
Telefon gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bize incelemeye gönderilen model mavi renkli. Tasarım noktasında önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise plastik. Ayrıca fiziksel parmak izi sensörü güç tuşuna entegre olarak sağ bölümde yer alıyor.
Oldukça büyük bir akıllı telefon olan modelde 6.67 inç IPS LCD panelli Full HD+ çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan modelde 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sıralanıyor. Ayrıca depolama biriminin UFS 2.1 standartını kullandığını belirtelim.
4’lü bir arka kamera sunan telefonda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir ön kamera mevcut.
Son olarak telefonda 5020 mAh batarya ile birlikte 18W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.
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Amerika’dan Huawei’ye 5G izni çıkıyor!
Amerika’dan Huawei’ye 5G izni çıkıyor! ABD Ticaret Bakanlığı’nın çıkaracağı yeni kanunla, ABD’li şirketlerin 5G konusunda Huawei ile beraber çalışmasına izin vermesi bekleniyor.
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ABD’deki bazı şirketlerde çalışan mühendisler, devletin Huawei şirketini kara listeye alması sonrası, Huawei ile olan etkileşimi kesmişlerdi. Bu yasak sonrası şirketler de oluşan belirsizlik nedeniyle zor duruma düştü. Aynı zamanda ülkenin de bu belirsizlik ve iletişim sorunları nedeniyle zorluk çektiği hem şirketler hem de devlet görevlileri tarafından dile getirildi.
Çıkarılacak yeni yasanın henüz kesinliği yok ve değişebileceği de söylenmekte, ancak temel olarak bu yasa ile ABD şirketlerinin iletişim standartlarını görüşebilmek için Huawei’den bilgi almaları için izin verilecek. Bu yasa sayesinde ABD’li şirketler, Huawei ile 5G standartları konusunda beraber çalışabilecek. Kısıtlı imkanlar sunan bu yasa Çinli şirketlerden sadece Huawei için çıkarılıyor. Ambargo koyulan diğer Çinli şirketler için herhangi bir izin şuan için söz konusu değil.
5G’nin gücü ile yüksek hızda video aktarımı mümkün olacak ve yeni iletişim standardı kendi kendini sürebilen arabalar için önemli bir imkan oluşturacak. Bu durum da ABD’nin attığı geri adımı açıklıyor, çünkü 5G konusunda geri kalma gibi bir durumda birçok şirketin milyarlarca dolar zarara uğrayabileceği öngörülüyor.
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Microsoft, Surface Book 3 laptopunu duyurdu!
Microsoft, uzun bir aradan sonra laptop tarafında yeni Surface Book 3 modelini duyurdu. Teknoloji devi yeni cihazının teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı.
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Microsoft, bir çok önceki modeli Surface Book 2 ile güçlü ve gerçekten yenilikçi bir ürün olarak büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi de eski modelin tasarımını korurken donanım özelliklerinde iyileştirmeler yaparak oldukça güçlü bir cihaz ortaya çıkarmış.
Microsoft, yayınladığı basın açıklamasında, “Surface Book 3, şu ana kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarımız. Her yerde masaüstü seviyesinde performans isteyen profesyoneller için tasarlandı. Bu, güçlü bir iş istasyonu” ifadelerini kullandı.
13.5 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran büyüklüğü seçeneği olan Surface Book 3 uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor. Kullanıcılar yine tek bir dokunuşla ekranı yerinden çıkarabiliyor. Klavye bölümünün arkasına yerleştirilebilen bu ekran, tek başına da çok büyük bir tablet olarak kullanılabiliyor. Surface Book 3’te de Surface Pen desteği sürüyor.
Microsoft Surface Book 3, 10. nesil Intel Core Ice Lake işlemci ile geliyor. Böylece cihazın selefine göre yüzde 50 daha fazla performans sağlıyor. 32 GB RAM’e kadar destek sunan laptop, 1 TB ve 2 TB kapasitelerinde M.2 2280 SSD ile yüksek hızlar vadediyor.
Yeni laptop, bağlantı noktasında ise 2 adet USB 3.1 Gen 1 (Type-A), USB Gen 1 (Type-C), SDXC kart okuyucu, 3,5 mm kulaklık jakı, 2 Surface Connect portu yer alıyor. Ürünle birlikte duyurulan ancak ayrıca satılan Surface Dock 2 ise hızlı şarj, dört USB-C portu ve iki 4K 60 Hz monitör için destek ile geliyor.
Yeni Microsoft Surface Book 3 laptopun fiyatları da kesinleşti. 21 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihazların 10th Gen Intel Core i5 – 8GB RAM/256GB içeren modeli 1599 dolardan başlıyor. 10th Gen Intel Core i7 – 32 GB RAM/2TB/GTX 1660Ti ile gelen modeli ise 3499 dolarlık fiyat etiketine sahip.