Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Temmuz 2026‘da Londra’da gerçekleştireceği büyük Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde reklam çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, bu kez popüler kültürün en büyük ikonlarından biri olan Örümcek-Adam ile iş birliğine gitti. 31 Temmuz’da vizyona girecek olan Sony Pictures imzalı Spider-Man: Brand New Day filmi için yayınlanan özel bir kısa tanıtım filmi, yakında tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 8’in tasarımı ve felsefesine dair en net ipuçlarını barındırıyor.

Emmy adayı yönetmen Kasra Farahani tarafından yönetilen bu özel tanıtım videosu, hem Marvel hayranlarını heyecanlandırıyor hem de katlanabilir ekran dünyasındaki tasarım değişimini doğruluyor.

Telefon Kıran Örümcek-Adam’a Katlanabilir Çözüm

Yayınlanan eğlenceli kısa film, süper kahraman olmanın günlük hayattaki zorluklarına mizahi bir dille yaklaşıyor:

Kırılan Telefonlar Dağı: Şehirde ağ atarak suçlularla savaşan Peter Parker’ın, aksiyon dolu bu anlarda düzinelerce normal akıllı telefonu kırdığı görülüyor.

Kurtarıcı “Fabricator” ve JARVIS: Peter Parker, Tony Stark’ın efsanevi yapay zekâ asistanı JARVIS’in daha mütevazı bir sürümünü kullanarak bu soruna çözüm arıyor. Sistem, Peter’ın zorlu yaşam şartlarına dayanabilecek esnek bir cihaz hazırlıyor: Galaxy Z Flip .

Spidey Tracker Özelliği: Peter’ın en yakın arkadaşı Ned Leeds (Jacob Batalon), film için özel olarak geliştirilen “Spidey Tracker” uygulamasını kullanarak ve katlanabilir cihazının çoklu görev (multitasking) yeteneklerinden faydalanarak Örümcek-Adam’ın şehirdeki izini sürüyor.

“İletişim İçin Kusursuz Yeni Bir Form”: Galaxy Z Fold 8 Göndermesi

Videodaki en can alıcı detay ise yapay zekâ asistanının Peter Parker için hazırladığı ve “iletişim için mükemmel yeni bir form” olarak nitelendirilen henüz duyurulmamış gizemli cihaz oluyor.

Samsung’un Unpacked etkinliği için belirlediği resmi “A New Shape Unfolds” (Yeni Bir Form Açılıyor) sloganıyla doğrudan örtüşen bu cihaz, sızıntılarda da sıkça bahsedilen daha geniş ekranlı yeni Galaxy Z Fold 8 tasarımına açık bir gönderme yapıyor. Şirket, bu iş birliğiyle birlikte Fold serisinin en çok eleştirilen yönü olan “dar dış ekran” sorununu yeni jenerasyonda tamamen çözdüğünün mesajını veriyor.

Gerçek Dünyada “Spidey Tracker” Deneyimi

Samsung, bu sinematik iş birliğini sadece ekranlarla sınırlı tutmuyor. Şirket, filmde Ned Leeds’in kullandığı Spidey Tracker sistemini gerçek hayata taşıyarak SpideyTracker.com web sitesini kullanıma sundu.

Aralarında Türkiye’nin de bulunabileceği 35 farklı ülkede aktif edilen bu interaktif deneyim sayesinde hayranlar; filmle bağlantılı ipuçlarını takip edebilecek, gizli “Easter Egg”leri arayabilecek ve gerçek dünyadaki Spider-Man etkinliklerini canlı harita üzerinden izleyebilecek.