Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan belirleyen en büyük unsurlardan biri olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde radikal bir değişikliğe gidiliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni kanun teklifine eklenen kritik bir maddeyle, binek otomobillerin ÖTV oranları belirlenirken artık sadece motor silindir hacmi ve matrah (vergisiz fiyat) değerleri değil, araçların çekiş sistemleri de dikkate alınabilecek.

Vergilendirmede “Çekiş Gücü” Dönemi

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde değişikliğe gidildi. İlgili maddeye “motor silindir hacmi” ibaresinden sonra gelmek üzere “çekiş sistemi” ifadesi eklendi.

Bu yasal değişiklik sayesinde ilerleyen dönemde;

4×4 (Dört tekerlekten çekişli) arazi araçları ve SUV’lar,

4×2 (Önden çekişli veya arkadan itişli) standart binek modeller, teknik özellikleri benzer olsa dahi sırf çekiş sistemlerinin farklı olması nedeniyle tamamen farklı ÖTV dilimlerine tabi tutulabilecek.

Mehmet Muş: “Zorunluluk Değil, Cumhurbaşkanı’na Yetki Veriliyor”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, yapılan bu düzenlemenin doğrudan bir ek vergi veya anlık bir fiyat artışı anlamına gelmediğini vurguladı. Düzenlemenin temel amacının yasal altyapıyı oluşturarak yürütmeye alan açmak olduğunu belirten Muş, durumu şu sözlerle özetledi:

“ÖTV belirleniyorken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücüne de bakılsın. İlla yapılacak diye değil ama dikkate alınması için yetki veriyoruz. Bu da yarın öbür gün hesaplanıyorken 4×4’se farklı, 4×2’yse farklılaştıracak bir imkan veriyor. Yani motor gücünün yanında bu çekim gücünü de sisteme eklemiş oluyoruz.”

Elektrikli ve Hibrit Otomobilleri Doğrudan Etkileyecek

Bu yeni kriterin özellikle son yıllarda hızla büyüyen elektrikli ve hibrit araç pazarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Günümüzde aynı elektrikli otomobil modelinin tek motorlu (iki çeker / 4×2) ve çift motorlu (dört çeker / 4×4) versiyonları bulunuyor.

Daha önce sadece motor gücü (kW) ve batarya kapasitesine göre vergilendirilen bu araçlar, yeni düzenleme yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde çekiş sistemlerine göre de farklılaştırılmış ÖTV oranlarıyla satılabilecek. Bu durum, özellikle çift motorlu performans odaklı elektrikli araçların üzerindeki vergi yükünü artırabilir.

Araç Fiyatları Hemen Değişecek mi?

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Fiyatlar hemen değişecek mi?” sorusunun yanıtı şimdilik hayır.

Komisyondan geçen teklif yasalaşsa bile, ÖTV oranlarının çekiş sistemlerine göre nasıl şekilleneceğini belirleme yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı’na devredilmiş durumda. Dolayısıyla, yeni vergi oranlarının piyasaya yansıması için öncelikle bu konuda yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekecek. Karar çıkana kadar mevcut ÖTV oranları üzerinden satışlar devam edecek.