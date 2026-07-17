FIAT, moda devi Giorgio Armani ile iş birliği içinde tasarladığı sınırlı sayıdaki özel serisi 500e Giorgio Armani Collector’s Edition modelini yeniden Türkiye’de satışa sundu. İtalyan zarafeti ile sürdürülebilir mobiliteyi bir arayan getiren bu özel versiyon, 2.249.900 TL tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla sınırlı adetlerde FIAT showroomlarında yerini alıyor.

Tasarım ve Estetik Ayrıntılar

Özel Renk Seçenekleri: Armani’nin rafine tarzını yansıtan modern Verde Scuro (Koyu Yeşil) ve gri ile bejin sofistike birleşimi olan Grej (Gri-Bej) olmak üzere iki monokrom renk sunuluyor.

Dış Tasarım: GA logolu büyük ölçekli özel jantlar , aerodinamik verimliliği artıran üç boyutlu yüzey detaylarına sahip. Ayrıca Giorgio Armani imzalı yan plaka, gövde rengi ön/yan çıtalar ve gövde rengi arka FIAT logosu dikkat çekiyor.

İç Mekan İşçiliği: Kabinde lazer kesim ahşap ekler, geleneksel el sanatlarını anımsatan şerit dikişler ve üç boyutlu koltuk desenleri yer alıyor. Milanolu üstadın imzası gösterge panelinde, iç kapılarda ve arka camda yer alırken, GA logosu koltuk başlıklarına işlenmiş durumda.

Teknoloji ve Elektrikli Performans

Motor ve Menzil: Kaputun altında 87 kW (118 HP) güç üreten bir elektromotor barındıran model, WLTP normlarına göre 320 kilometreye varan menzil sunuyor.

Donanım ve Multimedya: Tam LED Infinity Design farlar, cam tavan , üst düzey ses deneyimi sunan JBL ses sistemi , 7 inç TFT gösterge ve kablosuz CarPlay/Android Auto destekli 10,25 inç dokunmatik navigasyon sistemi standart olarak geliyor.

Güvenlik: Sürüş konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkaran güncel ADAS donanımları ve Seviye 2 otonom sürüş destek sistemi bulunuyor.



Moda, tasarım ve lüks tutkunlarına hitap eden bu koleksiyon parçası, FIAT’ın Torino’daki tarihi Mirafiori Fabrikası’nda üretiliyor.