Genel
Lotus, motorsporları mirasını, özel Elise’lerle kutluyor!
Motorsporları tarihindeki efsane markalardan biri olan Lotus, ünlü yarış arabalarından dördüne ait renk-desen kombinasyonunu, sınırlı sayıda Elise ile geri döndürecek.
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Bahsi geçen dört renk seçeneği, Elise Sport 220 ile satışa sunulacak. Fakat bu araçlar, Classic Heritage Edition adında bir seri altında satışta olacak.
Söz konusu renk seçenekleri ise şu şekilde: 1972 Type 72D Formula 1 aracına ithafen, siyah-altın rengi; Graham Hill’in 1968 Tip 49B aracına ithafen kırmızı-beyaz-altın rengi; Nigel Mansell’in 1980 Tip 81‘inin mavi-kırmızı-gümüş rengi; Lotus’un 1960 Monaco Grand Prix ödüllü Tip 18‘ine benzeyen tasarımda iki tonlu mavi-beyaz renkli seçenekler olacak.
Bu araçlar sadece renkleriyle değil, her bir “Classic Heritage Editions” modelindeki numaralı plaka ile de özel bir hale gelecek. Bu araçlardan sadece 100 adet üretilecek ama renklerin dağılım oranı müşteri taleplerine göre değişecek.
Bu özel paketi satın almak için standart aracın yaklaşık 46 bin sterlinlik fiyatına ek, 6 bin sterlin civarında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Fakat bu paket aslında Elise Sport 220 üzerine eklenen 11 bin sterlin değerindeki ek donanımları da kapsıyor. Yani özel sürümü aldığınızda araç, tabiri caizse “full+full” hale geliyor ve sınırlı sayılı versiyonun ayrıcalıklarını da satın alıyorsunuz.
Genel
Yerli solunum cihazı ihraç edilmeye başlandı
Dünyanın etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkemiz tarafından ihtiyaç üzerine üretilen yerli solunum cihazı için önemli bir gelişme daha yaşandı.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam Covid-19 vaka sayısı 3,7 milyonu geçerken bütün ülkeler önemlerini almaya başladı. Salgın nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlatan Türkiye yerli ve milli solunum cihazını geliştirmeyi başardı.
Yerli solunum cihazı ilk olarak Litvanya’ya satıldı
Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan Türkiye’nin yerli ve milli solunum cihazı için birçok ülkeden talep geldi. Söz konusu solunum cihazlarının tanesini 17 bin 500 dolardan toplamda 20 adet Litvanya’ya satıldı.
Yerli solunum cihazı, temiz havayı ve oksijeni akciğerlerin içine taşıyarak, fiziksel anlamda nefes almada güçlük çeken veya alamayan hastaların solunum yapabilmesi için üretildi. İlk olarak toplamda 100 adet üretilmiş olan yerli solunum cihazının, mayıs ayının sonuna kadar 5 bin adeti bulacağı açıklandı.
Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı, tümüyle yerli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Söz konusu cihaz şu özellikleri taşıyor:
- Milisaniyeler içerisinde tepki verir.
- Nasal Cpap ve Yüksek Akış Oksijen terapisi (HFOT) modlarına sahip.
- Entegre nebülizör sistemine sahip.
- Hasta durumunu operatöre daha anlamlı sunmak için Biyovent anlık ölçüm değerlerini grafiksel olarak gösterir.
- Basınç-Zaman, Hacim-Zaman, Akış-Zaman; Döngüler: Basınç Hacim, Basınç-Akış ve Akış-Hacim Grafikleri
- Akıllı Solunum İzleme (Smart Lung View/Ventilation Cockpit) özelliği ile kullanıcıya akciğer dinamik durumunu gösterir.
- Grafik durdurma özelliği ile grafik ve döngüleri dondurarak kullanıcıya analiz imkanı sunar.
Aksesuar
Microsoft Surface Headphones 2 tanıtıldı!
Microsoft tarafından üretilen ve merakla beklenen Surface Headphones 2 modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Kulaklık pazarına özellikleri ile üst segment bir ürün olarak giren Surface Headphones 2, müzik severleri oldukça heyecanlandırdı.
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Microsoft’un büyük ilgi gören kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, yeni bir model olan kulak üstü kulaklık modeli ile birlikte geldi. Microsoft Surface Headphones 2, ilk sürümü ile benzer tasarımda ancak bu sefer gri değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Ses kalitesinin artırıldığı ve pil ömrünün artık daha da iyi olduğu aktarılan model, üst seviye donanımlara ve malzeme kalitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Microsoft’un yeni kulak üstü kulaklığı, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dahil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların içinde 40 milimetrelik “Free Edge” hoparlörler bulunuyor. Gelişmiş mikrofonlar ise görüşmeler ve görüntülü görüşmeler sırasında sesin berrak şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre Microsoft Surface Headphones 2, gürültü engelleme ile 20 saate varan çalışma imkanı sunuyor. Daha önceki kulaklıklar ise ANC ve Cortana etkinleştirildiğinde 15 saate varan çalışma imkanı sunuyordu.
Microsoft’un tanıtmış olduğu ürünler, 12 Mayıs’tan itibaren yurt dışındaki mağazalarda satışa çıkıyor. Yeni modellerin fiyatları, Surface Headphones 2 modeli 249 dolar, Surface Earbuds modeli 199 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu ürünlerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Genel
AMD Ryzen 3100 fiyat-performans iddiasıyla geliyor!
AMD Ryzen 3100 fiyat-performans iddiasıyla geliyor! AMD‘nin yeni tanıtıttığı işlemcisi Ryzen 3100, fiyat-performans alanında adından çok söz ettirecek gibi duruyor.
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AMD bütçe odaklı, giriş seviye diyebileceğimiz sistem toplayanlar için yeni bir fiyat-performans işlemcisi tanıttı. AMD Ryzen 3100 kutudan 3.6GHz temel çekirdek frekansı ve 3.9GHz boost frekansı ile geliyor. Ancak Rogame Twitter hesabı trafaından yapılan paylaşımda işlemcinin overclock ile 4.6GHz hızına ulaştığını görebiliyoruz. Giriş seviyesi bir işlemci için bu hız değeri ilgi çekici gözüküyor.
İşlemcinin özelliklerine gelecek olursak, 4 çekirdek ve 8 iş parçcığı ile gelen işlemci, 3.6GHz temel, 3.9GHz boost frekansına sahip. İşlemcide 16MB L3 cache bulunmakta. 65W TDP değerine sahip AMD‘nin yeni fiyat-performans odaklı işlemcisi, X570 ve yeni gelecek B550 chipsetli anakartlarla kullanıldığında PCIe 4.0 desteği de sunmakta. X570 chipsetli anakartlar şuan çok pahalı konumlanmış bu durumda, öyle ki bu anakartlar işlemcinin 2 katı fiyatında seyretmekte. Bu nedenle bütçe odaklı sistem toplayanlar için PCIe 4.0 desteği için yeni gelecek B550 chipsetli anakartları beklemek daha makul gözüküyor.