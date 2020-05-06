Lotus, motorsporları mirasını, özel Elise’lerle kutluyor!

Motorsporları tarihindeki efsane markalardan biri olan Lotus, ünlü yarış arabalarından dördüne ait renk-desen kombinasyonunu, sınırlı sayıda Elise ile geri döndürecek.

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Bahsi geçen dört renk seçeneği, Elise Sport 220 ile satışa sunulacak. Fakat bu araçlar, Classic Heritage Edition adında bir seri altında satışta olacak.

Söz konusu renk seçenekleri ise şu şekilde: 1972 Type 72D Formula 1 aracına ithafen, siyah-altın rengi; Graham Hill’in 1968 Tip 49B aracına ithafen kırmızı-beyaz-altın rengi; Nigel Mansell’in 1980 Tip 81‘inin mavi-kırmızı-gümüş rengi; Lotus’un 1960 Monaco Grand Prix ödüllü Tip 18‘ine benzeyen tasarımda iki tonlu mavi-beyaz renkli seçenekler olacak.

Bu araçlar sadece renkleriyle değil, her bir “Classic Heritage Editions” modelindeki numaralı plaka ile de özel bir hale gelecek. Bu araçlardan sadece 100 adet üretilecek ama renklerin dağılım oranı müşteri taleplerine göre değişecek.

Bu özel paketi satın almak için standart aracın yaklaşık 46 bin sterlinlik fiyatına ek, 6 bin sterlin civarında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Fakat bu paket aslında Elise Sport 220 üzerine eklenen 11 bin sterlin değerindeki ek donanımları da kapsıyor. Yani özel sürümü aldığınızda araç, tabiri caizse “full+full” hale geliyor ve sınırlı sayılı versiyonun ayrıcalıklarını da satın alıyorsunuz.